「スイカを食べる」の「スイカ」は“a watermelon”？　それとも“watermelon”？　日本人がつまずく英文法をスッキリ解き明かす『先生に教えてほしかった英文法55のギモン』が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月14日に『先生に教えてほしかった英文法55のギモン』を発売いたしました。

突然ですが、皆さんは以下のような英文法の疑問について、自信をもって答えられますか？

○「スイカを食べる」の「スイカ」は “I eat watermelon.”と“I eat a watermelon.”どっち？

○“The bus is stopping.” は「バスは止まっている」ではないの？

○どうして「作る」の “make”が「～させる」の意味になるの？

いずれも基本的な内容ですが、「聞かれると確かにわからない」「実はずっと気になっていたけど、先生には聞けなかった…」という方も多いのではないでしょうか。

学校で習ったはずなのに、英語が好きでもうまく説明できない──。

本書を読めば、そんな英文法の長年の「モヤモヤ」が「なるほど！」に変わるはずです。

本書の3つの特長

1. 日本人が「ずっと気になっていた」55の疑問を厳選！

本書では、従来の文法書の解説では説明が不十分な、日本人学習者がつまずきやすい英文法の問いを55本厳選。冠詞の使い分けから、時制、助動詞、そして仮定法の謎まで、かゆいところに手が届くラインナップです。

▲本書で扱う55項目のギモン

2. イメージ図解×新視点の解説で、丸暗記を「納得」に変える！

著者である言語学者の田中茂範先生は、「コアイメージ」（単語や文法の核となる意味）を使った英語解説の第一人者。本書では、定義の暗記に頼らず、コアイメージの図解を使いながら、「なぜそう言えるのか」を丁寧に解説しています。また、似ている言語表現の「本質的な違い」についても、わかりやすく示しています。豊富な図解と核心に迫る解説で、英語の解像度がぐっと上がること間違いなし！

▲コアイメージの一例

3. サクサク読める「2見開き完結」

1つの「ギモン」はサクサク読める2見開き完結構成。気になったギモンだけのつまみ食いもできるので、クイズや雑学本を読むような感覚で、通勤・通学などの隙間時間にも楽しめます。

▲「ギモン」「解説」「答え」を2見開きにギュッと凝縮しています。

学校や資格試験で英語学習をしている方の疑問の解消や、社会人の学び直しに、さらには英語を教えている方にも、大変オススメの一冊です！

著者プロフィール

【著】田中茂範

慶應義塾大学名誉教授。PEN言語教育サービス代表。コロンビア大学大学院博士課程修了。NHK教育テレビで「新感覚☆キーワードで英会話」（2006年）、「新感覚☆わかる使える英文法」（2007年）の講師を務める。JICAで海外派遣される専門家に対しての英語研修のアドバイザーを長年担当。『英語イメージ大図鑑』（Gakken）、『表現英文法』（コスモピア）ほか著書多数。

商品概要

■『先生に教えてほしかった英文法55のギモン』

著：田中茂範

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年5月14日

判型：四六判／232ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306306-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130630600(https://hon.gakken.jp/book/1130630600)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405306306X(https://www.amazon.co.jp/dp/405306306X)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525396/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525396/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107690703(https://7net.omni7.jp/detail/1107690703)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開