お買い物やお食事がおトクに楽しめる、期間限定5日間！相鉄ポイント3倍＆新規入会キャンペーン

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスは、2026年5月22日(金)～26日(火)の5日間、いつものお買い物・お食事で通常と比較して3倍のポイントがたまるキャンペーンを開催いたします。また、29歳以下限定で相鉄ポイント会員へ新規入会すると3,000ポイントをプレゼントする、新規入会キャンペーンも同時に開催いたします。 ぜひこの機会に、おトクにジョイナスでのお買い物をお楽しみください。

相鉄ポイント3倍キービジュアル

ジョイナスは、2026年5月22日(金)～26日(火)の5日間、ジョイナスでのお買い物・お食事で、通常の3倍のポイントがたまる、おトクなポイントアップキャンペーンを開催いたします。期間中は、相鉄ポイントが通常の3倍アップ！いつものお買い物・お食事を楽しみながら、効率よくポイントをためられる期間限定のキャンペーンです。

また同時期、相鉄ポイントの新規入会キャンペーンも開催します。29歳以下の方を対象に、相鉄Styleアプリまたは相鉄ショッピングセンターアプリをダウンロードし、相鉄ポイントに新規でご入会いただくと、相鉄ポイント3,000ポイントをもれなくプレゼントいたします。

ポイント3倍キャンペーンと新規入会キャンペーンで、相鉄ポイントをダブルでおトクにためられる、今だけの5日間です！5月のジョイナスはおトクがいっぱい！初夏のお買い物やお食事を楽しみながら、上手にポイントもゲットできるチャンスです。ぜひ、この機会にお買い物や、ご家族・ご友人とのお食事をジョイナスでお楽しみください。

相鉄ポイント3倍！概要

【開催期間】2026年5月22日(金)～5月26日(火)

【内容】期間中、「相鉄ショッピングセンターアプリ」「相鉄Styleアプリ」「SOTETSU POINT CARD」を利用してお買い物・お食事をすると、通常と比較して3倍のポイントが付与されます。

※ジョイナス（横浜）でのみ開催いたします。

※一部対象外の店舗・商品がございます。

U-29限定 新規入会キャンペーン 概要

【開催期間】2026年5月22日(金)～5月26日(火)

【内容】29歳以下の方に限り、相鉄ポイント会員に新規入会いただくと、相鉄ポイント3,000ポイントをプレゼントいたします。さらに、期間中、ジョイナス館内で3,000円（税込）以上ご利用の方から抽選で20名様に10,000ポイントをプレゼントいたします。

【参加条件】

１.相鉄Styleアプリまたは相鉄ショッピングセンターアプリをダウンロードし、相鉄ポイント会員新規入会

２.B1相鉄ポイントカウンターにて、ご本人の年齢が確認できる身分証明書(*)をご提示

(*)運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、戸籍謄本や戸籍抄本、出生証明書、学生証

※フード&タイム イセタン ヨコハマ、横浜高島屋、ジョイナステラス二俣川、港南台バーズ、星天qlay、ゆめが丘ソラトス、相鉄ライフ各店、そうてつローゼン各店、相鉄ポイントカード対象外店舗でのご利用は本キャンペーン対象外です。

※身分証明書のご提示がない場合や代理人のご対応は、ポイント付与の対象外となります。

※抽選で当たる10,000ptは厳正なる抽選の上、2026年6月下旬中に自動付与予定です。

※記載の内容等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200