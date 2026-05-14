【独自調査】経営者100名のAI利用、Claudeが35％に急伸

株式会社コミクス

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、2026年4月13日～5月13日に実施した「生成AI利用状況確認アンケート」の集計結果を発表します。

当社に資料請求・無料相談を申し込んだ経営者層100名を分析したところ、85％が生成AIを業務利用し、Claudeの利用率は35％に達しました。

生成AI活用は「知る・試す」段階から、「安全に使いこなし、業務を任せる」段階へ移行しています。

■ 背景・課題

2025年の国内生成AI市場は、ChatGPTが首位を維持し、Copilot、Gemini、Claudeが追随する構図で語られてきました。しかし、経営者層では、論点は導入有無ではなく「どのツールを、どの業務で、どこまで使いこなすか」に移っています。

本調査では、経営者の85％が「実務で利用中」と回答しました。今後は、セキュリティ、品質管理、プロンプト設計、実行型AIの活用方法を具体化する支援が必要になっています。

■ 調査結果の主なポイント

1）Claude急伸、3強並立へ

本調査では、ChatGPTの利用率が39％、Claudeが35％、Geminiが31％となりました。2025年の外部調査ではClaudeの利用率は6.4～13.1％でしたが、今回の経営者調査では35％まで伸長しました。母集団は異なるものの、経営者層でClaudeの存在感が高まっています。

2）実行型AIへの関心が表面化

自由記述からツール名を抽出したところ、Claude Codeを17％、Gensparkを10％、NotebookLMを6％、Cursor／Codex等の開発系AIを4％の経営者が挙げました。対話型AIに質問するだけでなく、資料作成、調査、開発、業務改善の一部をAIに実行させる動きが始まっています。

3）活用業務は全方位に広がる

AIを活用したい業務分野では、「データ分析・調査」が81％、「文書作成・編集」が79％、「スケジュール管理」が65％、「クリエイティブ業務」が63％、「会議・ミーティング」が61％となりました。会社全体のAI活用へ関心が広がっています。

■ 経営者の期待と懸念

AIに期待する効果では、「作業時間やコストの削減」が95％で最多となりました。一方、懸念では「セキュリティ・情報漏洩リスク」と「成果物の品質・正確性」がいずれも63％で同率首位となり、「プロンプト操作に自信がない」も41％に上りました。

この結果は、経営者がAIの効果を理解し始めている一方で、運用ルール、情報管理、成果物確認の設計が追いついていないことを示しています。AI活用は、業務別の利用範囲と検証プロセスの設計が欠かせません。

■ 想定利用者・活用シーン

本調査結果は、生成AI活用を検討する経営者、事業責任者、人事・研修担当者、DX推進担当者に向けた参考情報として活用できます。特に、全社展開、セキュリティ対策、実行型AIの導入判断で迷っている企業に有効です。

調査では、27％が「専門家による個別コンサルティングや導入支援に興味がある」と回答しました。情報収集にとどまらず、自社業務に合わせた導入支援を求める経営者層が一定数存在することも分かりました。

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、生成AI活用支援パックや法人向け研修を通じて、企業がAIを安全かつ実務的に活用できる状態づくりを支援します。今後も、利用実態や業務課題を分析し、ツール選定、ガイドライン策定、業務別の活用設計、社内定着までを支援してまいります。

なお、本調査は当社に資料請求・無料相談を申し込んだ経営者層を対象としており、日本企業全体を代表する統計ではありません。外部調査とは母集団・設問形式が異なるため、数値は経営者層の関心と実利用の参考値としてご覧ください。

■ 調査概要

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

調査期間：2026年4月13日～2026年5月13日

回答者：経営者・代表取締役・代表社員クラス100名

調査方法：Webフォームによる自記式アンケート

集計方法：選択式設問は単純集計、ツール名は自由記述から抽出

比較対象：ノークリサーチ、ICT総研、Ragateの各公開調査

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

コーポレートサイト：https://www.comix.co.jp/

コミクスアカデミー：https://www.comix.co.jp/academy/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生