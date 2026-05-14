祝・11周年！“11”づくしの特別企画開催！11分プラン＆11％OFFクーポン＆無料チケットプレゼント！感謝を込めた3大キャンペーンを実施！

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）が運営するチャット占いサービス『Chapli』は、サービス開始11周年を記念し、2026年5月14日（木）より「Chapli 11周年記念キャンペーン」を開催いたします。

■ キャンペーン概要

11年間にわたりご愛顧いただいた皆さまへの感謝を込め、“11”にちなんだ3つのスペシャル企画をご用意しました。期間限定で通常より1分長く鑑定を楽しめる「11分プラン」や、人気占い師11名に使える11％OFFクーポンのプレゼント企画、さらに前売りチケット購入者を対象とした無料チケットプレゼント企画など、『Chapli』ならではの特別なキャンペーンを実施いたします。

- 開催期間：2026年5月14日（木）～2026年5月31日（日）- 対象：『Chapli』をご利用中の方・新規登録の方- キャンペーン詳細：https://chapli.me/14887/

Special 1：いつもより+1分！「11分プラン」が期間限定登場！

通常のチャット鑑定10分プランと同じ料金のまま、1分長く鑑定を受けられる「11分プラン」を期間限定で提供いたします。気になることをもう少し深く相談したい方や、初めてチャット占いを体験する方にもおすすめの特別プランです。

- 開催期間：2026年5月14日（木）12:00～5月16日（土）23:59- 内容：10分プラン料金のまま、11分間の鑑定が可能- 対象：全ユーザー（期間中は何回でも利用可能）

Special 2：11名の占い師で使える11％OFFクーポンを111名さまにプレゼント！

11周年にちなみ、厳選した11名の占い師の鑑定で利用できる11％OFFクーポンを、抽選で111名さまにプレゼントいたします。対象占い師は、長年お客さまに支持され続けている人気占い師や、現在、特に注目を集めている占い師の中から選出しています。

- クーポン利用期間：2026年5月14日（木）～5月31日（日）- 当選人数：抽選で111名さま- 対象占い師：厳選11名（詳細はキャンペーンページに掲載）- クーポン内容：対象占い師の鑑定料金11％OFF- 当選連絡：2026年5月14日（木）より順次、当選者へ直接付与

Special 3：前売りチケット購入で抽選11名さまに無料チケットをプレゼント！

キャンペーン期間中に前売り鑑定チケットをご購入いただいた方の中から、抽選で11名さまに無料鑑定チケットをプレゼントいたします。日頃から『Chapli』をご利用いただいている方はもちろん、これから継続的に占いを楽しみたい方にもおすすめの企画です。

- 対象期間：2026年5月14日（木）～5月22日（金）- 応募条件：期間中に前売り鑑定チケットを購入した方- 当選人数：抽選で11名さま- プレゼント内容：無料鑑定チケット- 当選連絡：2026年5月下旬ごろ、当選者へ直接付与

■チャット占い『Chapli（チャプリ）』とは？

チャット占い『Chapli』（https://chapli.me/）は、チャットでプロの占い師に、いつでもどこでも相談できる占いサービスです。話題の人気占い師を取り揃えた豊富なラインナップで、10分1,380円～の手頃な料金でプロの占い師による本格的な占いをお楽しみいただけます。占い師は、ザッパラスグループの「株式会社cocoloni（ココロニ）」が定めた基準に則った審査に通過しており、安全な占いサービスとして多くのお客様にご支持いただいています。

【概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5725/table/767_1_649d16b1b33ce0e8382d153d90f32ec8.jpg?v=202605140151 ]



〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定、企業への占いコンテンツの提供など、多様な占いサービスを展開。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com

