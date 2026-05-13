企業の新規事業を強力にバックアップ。海外ブランドに特化した「EC構築・販売一元化システム」をリリース

株式会社DARE

■ 新規事業としての「ブランドEC」構築を支援

「海外ブランド販売システム」は、自社の新たな収益の柱としてEC事業を立ち上げたい企業様を対象とした、B2B向けパッケージです。 当システムは長年、アパレル事業者やセレクトショップへ提供されてきたプロ向けの仕組みです。昨今の「多角化に向けた新規事業の立ち上げ」や「既存の顧客基盤を活かした商材拡充」を求める法人様の声を受け、株式会社DAREは異業種からでも参入しやすいようシステムをパッケージ化し、枠を開放いたします。

■ 新規参入における“企業の壁”をクリアに

海外ブランドECへの参入を検討する多くの企業が、次のような課題を抱えています。

・正規のルートで安全に仕入れられるか（偽物リスクとコンプライアンス）

・専門的なノウハウがなくとも運営できるか

・新たな人員（リソース）を割かずに立ち上げられるか

・既存の事業を圧迫せずに継続できるか

・トラブル対応などのサポート体制を構築できるか

これらの課題に対し、当システムでは「透明性」「安全性」「省力化」を重視した体制を整備し、企業様が本業と並行しながらでも無理なく導入できる環境を提供しています。

■ 「システム」の主な内容

■ 第三者による声

- 世界20カ国以上の海外バイヤーネットワーク- 100店舗以上のブランド直営店ネットワーク- セレクトショップVIP会員権の利用- 数十億円規模のブランド有在庫の利用権- 買付・検品・梱包・発送スタッフの利用権- 個人でも使える福利厚生制度- 在宅で完結する運営ガイド

正規ルートの仕入れで安心してショップを構えられた

「これまでは海外ブランドを扱いたくても、どの仕入れ先が安全なのか判断できず不安でした。

このシステムでは、正規店やバイヤーのルートが明確だったので、初めてでも安心して自分のショップを開くことができました。」

在宅中心でも無理なく続けられる運営体制が助かっている

「買付や発送をスタッフさんが対応してくれるため、在宅での作業が中心で済み、生活リズムを崩さずに続けられています。

家事や育児のスキマ時間でも無理なく取り組めるのがありがたいです。」

個人でも海外ブランドを扱える環境がここまで整っているとは思わなかった

「海外の正規ルート・在庫ネットワーク・VIP会員権まで個人向けに開放されているのは驚きでした。

自分一人では絶対に用意できない仕組みを使えることで、『これなら失敗せずに運営できる』と感じました。」

■当方メディア担当より

本システムの裏側を確認して強く感じるのは、“法人の新規事業として導入できる例外的なレベルで、仕入れ体制と運営インフラが完成されている”という点です。

海外バイヤーの実在性や直営店との連携、有在庫ネットワークの透明性など、ガバナンスを重視する企業様にも納得いただけるクリアな体制が構築されています。

「低リスクで確実な商材を扱いたい」「社内リソースを最小限に抑えたい」と考える企業様にとって、これほど環境が整備されたインフラは希少であり、次なる成長の柱を作るための強力な基盤になると感じます。

■ 代表コメント

在宅で自分のブランドショップを持ちたいという声は年々増えています。

しかし、海外ブランドを扱うには正規ルート・適切な運営環境・継続できる体制が必要です。

当システムは、こうした“不安の壁”を超えられるよう、正規ルート・専門スタッフ・有在庫ネットワークを一体化して提供しています。

だからこそ、誰でも参加できるサービスではなく、適性ある方を選考するために審査制を採用しました。安心して取り組めるブランド運営の環境を、今後も広げていきたいと考えています。

■ 概要

サービス名：海外ブランド販売システム

所在地：大阪府

事業内容：海外ブランド販売システム提供／インサイドセールス／SNSマーケティング／店舗事業