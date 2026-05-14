米Kuse Inc、「AIが社員として働く」次世代サービス「Junior」で日本市場に本格参入

Kuse Inc.

2026年5月8日、東京 -- Y Combinator採択経験を持つ創業者が率いる米Kuse Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンマテオ）は、AIがチームの一員として企業のSlackやMicrosoft Teamsに常駐し、リサーチ、レポート作成、顧客対応などの業務を自律的に遂行するサービス「Junior（ジュニア）」の日本展開を本格的に開始します。

Juniorは、専用のメールアドレスや電話番号を持ち、人間のメンバーと同じ業務環境の中で、依頼の受領、実行、確認、報告、フォローアップまでを担う自律型AIチームメンバーです。2026年5月に東京で開催されたSusHi Tech Tokyo 2026への出展を皮切りに、日本企業への導入を本格化していきます。

日本におけるJunior導入事例：OPTIでの活用

日本におけるJunior導入事例の一つが、淵上彰氏が創業者兼CEOを務める日本の税務アドバイザリー企業OPTIです。OPTIは、グローバル税務テクノロジーの導入、間接税プランニング、納税支援、規制対応アドバイザリーなどを企業に提供しています。

OPTIでは、Juniorが税務リサーチ、規制モニタリング、スタッフ向けのタスク準備などを担っています。

淵上氏がJuniorを同社のメール環境に接続したところ、Juniorは15年分の受信トレイの履歴を確認し、フォローアップすべき失注・休眠リードを60件特定しました。その後、各リードに合わせたパーソナライズされたアウトリーチ文面を作成し、Juniorの専用アカウントからメールを送信しました。その結果、4名から返信がありました。

また、JuniorはOPTIのインバウンドリード対応や交渉プロセスも支援し、20万米ドル規模の契約成立に貢献しました。人間のチームが関係構築と判断を担い続ける一方で、Juniorは重要なフォローアップや文脈が抜け落ちないよう支援しました。

淵上氏はBloombergに対し、次のように述べています。

「私たちはJuniorを新入社員のように扱っています。慎重にオンボーディングを行い、何にアクセスできるか、何にアクセスできないかを定義し、信頼を築くまで業務を監督しています」。

AI Collective Tokyo：「AIが社員として働く」時代に向けて

4月27日、Kuse Inc.、AWS Japan、The AI Collective Tokyoは、AWS Japanオフィスにて、職場における人間とAIの協働の未来を考えるイベントを共同開催しました。

本イベントは、Asu Capital、Wayo、EPIC Connectorなどのイノベーション・エコシステムパートナーの協力のもと開催され、SmartNews 共同創業者兼CEOの浜本階生氏、btrax 創業者兼CEOrのBrandon K. Hill氏をはじめとする方々に登壇して頂きました。また、三菱商事、ソフトバンク、パナソニック、TBS、東京大学などの組織に所属する参加者を含む、100名以上のビジネスリーダー、起業家、AI実務者が集まり、皆さんはAI社員と人間との協働のあり方について議論しました。

Kuseチームは、実際のチームメンバーのように業務に参加するAI社員「Junior」を紹介しました。Juniorは、独自の職場上のアイデンティティを持ち、会社固有の文脈を記憶し、SlackやMicrosoft Teamsなどのチームワークスペース上に常駐し、3,000以上のツールと連携して業務遂行を支援します。2026年3月のローンチ以降、JuniorはX上で180万回以上の表示を記録し、AI社員の台頭を取り上げるBloombergやBusiness Insiderの記事でも紹介されました。

イベントでは、Kuse 共同創業者兼CEOのXiankun Wuによる基調講演、SmartNews 共同創業者兼CEOの浜本階生氏とKuse 共同創業者兼CTOのAustin Xuによる「AIが組織をどのように変革するか」をテーマにしたファイヤーサイドチャット、KuseチームおよびOPTI 創業者兼CEOの淵上彰氏によるJuniorのユースケース紹介、さらに職場におけるAI導入の理想と現実のギャップを議論するパネルディスカッションが行われました。

SmartNews 共同創業者兼CEO浜本階生氏によるコメント

浜本氏は、Juniorの「AI社員」やAIとの向き合い方について、次のようにコメントしています。

「Juniorの『AI社員』というコンセプトは、非常に興味深いものだと感じています。特に小規模から中規模の組織では、人事、経理、法務など複数の役割を横断的に担える、優秀なジェネラリストの存在が会社の成長を大きく支えることがあります。Juniorは、そうした“スーパー社員”のように、組織の中で幅広い業務を支援する存在になり得るのではないかと思います」。

SusHi Tech Tokyo 2026への出展

Kuseは、4月27日から4月29日まで東京ビッグサイトで開催されたSusHi Tech Tokyo 2026に出展していました。東京都が主催するSusHi Tech Tokyo 2026には、6万人以上の来場者、700社の出展企業、1万件以上のビジネスマッチングが集まりました。

Kuseのブースでは、Juniorのプロダクトウォークスルーを実施し、AI社員がチーム運営を支援し、定常業務を担い、企業固有のワークフローに組み込まれる方法を来場者に紹介しました。また、顧客リストの作成およびアウトリーチの自動化、複数プラットフォームにまたがるCRMのモニタリング、会議準備、チームのタスクフォローアップなど、実務に即したユースケースも紹介しました。

日本における「AIが社員として働く」可能性：対話から実導入へ

AI Collective TokyoおよびSusHi Tech Tokyo 2026を通じて、議論はAI社員を導入する企業が直面する実務的な問いに集中しました。

具体的には、信頼をどのように構築するか、ROIをどのように評価するか、ワークフローをどのように設計するか、そして人間とAIが互いの能力を高め合う組織に向けてリーダーがどのように準備すべきか、といった論点をめぐって議論が行われました。

日本企業がAIを単なる人材のリプレイスではなく、組織を根本的により強くする存在として捉え始めている。

Kuse Inc. 共同創業者兼CEOのXiankun Wuは、次のように述べています。

「東京では、日本企業がAIを実験段階から実際の業務へ移行させることに強い関心を持っていることを感じました。日本は信頼と文脈を非常に重視する市場です。そのため、AI社員には、デモで印象的であるだけでなく、日々のワークフローの中で安全に管理でき、確実に役立つことが求められます。Juniorを通じて、私たちは組織の調整コストを下げ、チームが判断、関係構築、より価値の高い仕事に集中できるよう支援していきたいと考えています」。

Kuse Inc. 共同創業者兼CEOのXiankun Wuが、2026年4月27日に開催されたAI Collective Tokyoイベントにて、「AI社員と仕事の未来」について基調講演を行う様子SmartNews 共同創業者兼CEOの浜本階生氏とKuse Inc. CTOのAustin Xuが、2026年4月27日のAI Collective Tokyoイベントにて、「AIが組織をどのように変革しているか」についてファイヤーサイドチャットを行う様子OPTI 共同創業者兼CEOの淵上彰氏が、2026年4月27日に開催されたAI Collective Tokyoイベントにて、Juniorの活用経験について紹介する様子。SusHi Tech Tokyo 2026に出展スタートアップとして参加し、来場者にAI社員サービス「Junior」を紹介するKuseチームの様子参考URL

Juniorの公式サイト: https://junior.so/ja

Kuseの公式サイト：https://www.kuse.ai/

Bloomberg記事：https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-02/meet-the-new-ai-coworker-who-won-t-stop-snitching-to-your-boss

OPTIの公式サイト: https://www.opti.co.jp/

Juniorサービス利用のご案内

Juniorは、junior.so(https://junior.so/ja)よりご利用いただけます。AI社員、ワークフロー自動化、実践的なAIエージェント導入にご関心のある方は、junior.soにて詳細をご確認ください。 また、期間限定の特典として、100米ドル分の無料トライアルをご用意しています。下記URLより会社メールアドレスでアカウントをご登録いただくと、登録後に100米ドル相当分を無料でご利用いただけるオプションが表示されます。1社につき1回限り。

https://junior.so/hire

Juniorについて

Juniorは、あらゆる役割に対応可能なAI社員です。独自のメールアドレスや電話番号を持ち、Slack、Gmail、Notion、GitHub、3,000以上のツールとの連携が可能です。チーム内の会話や意思決定を漏れなく正しく記憶したうえ、企業の目標に即して自律的に業務を遂行する存在です。

Kuse Inc.について

Kuse Inc.は、2024年に設立された、米国カリフォルニア州サンマテオに本社を置くAI企業です。CEOのXiankun Wuは、連続起業家であり、Y Combinator出身者です。チームには、Google、Meta、NVIDIA、ByteDanceでの経験を持つメンバーや、Harvard、Oxford、CMUなどのトップ大学出身者が多数在籍しています。同社の主力プロダクトであるKuseは、2025年12月にローンチされたAIワークスペースで、ARR 1,000万米ドルに到達しました。現在、100以上の国と地域で50万人以上のユーザーに利用して頂いており、なかにはアジア最大級の独立系生命保険グループであるAIAや、台湾の大手教育出版社である康軒文教事業などをもエンタープライズ顧客として持っています。そして2026年3月には、Kuse Inc.は第二のプロダクトとして、あらゆる役割に対応するAI社員「Junior」をローンチしました。Juniorはすでに50社以上に導入されており、ローンチ月にはBloombergおよびBusiness Insiderにも取り上げられました。

CEO兼共同創業者Xiankun Wuについて

Xiankun Wuは、Kuse Inc.のCEO兼共同創業者であり、Y Combinator出身の起業家です。

Kuseの創業以前には、ゲームAI領域における世界初期のスタートアップの一つであるrct.aiを共同創業しました。同社はY Combinator、Makers Fund、Galaxy Interactiveなどから支援を受け、累計4,000万米ドル以上の資金調達を実施しています。

また、アジアを代表するコンテンツECプラットフォームの一つであるReadabroadも共同創業しており、ByteDance、Weibo、ZhenFundをはじめとする投資家から支援を受けています。