HoneyWorksサウンドプロデュース・高嶺のなでしこ “自分を肯定できるメッセージをまっすぐに届ける”新曲「生きてりゃいい」が配信開始&MV公開！

株式会社TWIN PLANET

クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ・高嶺のなでしこが、“自分を肯定できるメッセージをまっすぐに届ける”新曲「生きてりゃいい」を5月13日(水)に配信リリースし、同日20時にミュージックビデオを公開いたしました。

「生きてりゃいい」配信リンク ：https://jvcmusic.lnk.to/Ikiteryaii(https://jvcmusic.lnk.to/Ikiteryaii)

「生きてりゃいい」ミュージックビデオ：https://youtu.be/957yJCyB-tk(https://youtu.be/957yJCyB-tk)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=957yJCyB-tk ]

5月6日(水・祝)に東京国際フォーラム ホールAにて開催した「高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers - FINAL」にて初めて披露した新曲「生きてりゃいい」。エースコック株式会社とコラボレーションした「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」のオリジナルタイアップ楽曲でもあり、7月31日(金)までの期間中、キャンペーンを盛り上げます。



ミュージックビデオは、全体を通じてポップでカラフルな世界観が描かれ、高嶺のなでしこの日常を映し出したかのような、メンバー同士の楽しそうな姿や表情が印象に残る映像になっています。明るく元気で仲の良い、高嶺のなでしこの魅力がつまったミュージックビデオにご注目ください。

5月6日(水・祝) 東京国際フォーラム ホールAでの「生きてりゃいい」初披露の様子（Photo by 林晋介）

■「生きてりゃいい」楽曲情報

「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められており、“頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい。”そんなメッセージをまっすぐに届ける楽曲になっています。

嫌なことがあった昨日や、少し気持ちが沈んでしまう朝でも、ふっと心を温めてくれる存在があるだけで、人は少し前を向ける。

そんな日常の中の小さな回復や、そっと寄り添ってくれる感覚をイメージしながら制作され、この楽曲が辛い時でもそっと隣にあって、少しだけ気持ちを軽くし、前を向くための小さな後押しになってほしいという想いが込められています。

配信日：2026年5月13日(水)

配信リンク ：https://jvcmusic.lnk.to/Ikiteryaii

■「生きてりゃいい」デジタルキャンペーン情報

LINE MUSICキャンペーン

「生きてりゃいい」をLINE MUSICで9,999回以上聴いてご応募いただいた方全員に【集合トレカ】をプレゼント！

再生対象期間 : 2026年5月13日(水)00:00～2026年6月10日(水)23:59まで

応募期間 : 2026年6月11日(木)23:59まで

詳細はこちら : https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028511/166.html

ダウンロードキャンペーン

応募期間内に対象サービスにて「生きてりゃいい」をご購入後、ご応募いただいた方全員に【キャンペーン限定オリジナル画像A】をプレゼント！

対象サービス : iTunes Store、レコチョク、mora、Amazon Music

応募期間 : 2026年5月13日(水)12:00～2026年5月27日(水)23:59

詳細はこちら : https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028511/167.html



タイムスタンプキャンペーン

「生きてりゃいい」のミュージックビデオをYouTubeにて視聴し、お気に入りのシーンをタイムスタンプを使用してコメントをしてください！

コメントしたことが分かるスクリーンショットを撮影の上、応募フォームより期間内にご応募いただいた方全員に【キャンペーン限定オリジナル画像B（メンバー選択可）】をプレゼント！

応募期間 : 2026年5月13日(水)20:00～2026年5月27日(水)23:59

詳細はこちら : https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028511/168.html

■「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」情報

対象商品を買ったレシートで応募できる「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズが抽選で合計700名様に当たります。

キャンペーン概要

キャンペーン期間 ：2026年5月11日(月)～2026年7月31日(金)

※レシート対象期間：2026年5月11日(月)～2026年7月31日(金)

キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/

賞品および当選者数：

【A賞】”推し曲聴くのにちょうどいい” オリジナル ワイヤレスヘッドホン 100名様

【B賞】”推し活にちょうどいい” オリジナル アクリルスタンド 10種×10名様 合計100名様

【C賞】”お買い物にちょうどいい” QUOカードPay 500円分 500名様

【Wチャンス】オリジナル2ショット生写真 9種×100名様 合計900名様

【必ずもらえる！】"待ち受けにちょうどいい" オリジナル スマホ壁紙（全9種）

※応募方法や対象商品など詳細情報はキャンペーンサイトをご確認ください



■2026年5月11日(月)発売「スープはるさめ マーラーニャン」情報

高嶺のなでしこと「スープはるさめ」が初コラボレーション。メンバーが好きな麻辣湯の味わいを商品化。

グループの愛称「たかねこ」にちなみマーラーニャンと名付けられた本商品は、スパイスが香るピリ辛麻辣湯味スープに5種の彩り豊かな具材を加えた、何度でも食べたくなる味わいです。

商品概要

商品名 ：スープはるさめ マーラーニャン

発売日 ：2026年5月11日(月)

発売地区：全国

希望小売価格：210円(税抜)

■高嶺のなでしこ イベント情報

「たかねこフェス vol.6 ～サマーセッション～」

7月12日(日) EX THEATER ROPPONGI

詳細情報：https://takanenonadeshiko.jp/takanekofes-vol6/

「高嶺のなでしこ 4周年Special LIVE」

8月6日(木) KT Zepp Yokohama

※詳細は後日発表いたします

「高嶺のなでしこ 4thファンミーティング」

8月7日(金) ヒューリックホール東京

※詳細は後日発表いたします



■高嶺のなでしこ プロフィール

2022年8月に結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksが担当。

高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。

2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーMVをYouTubeに公開し、2,700万回再生を突破。

数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を超える。

2024年2月21日ビクターエンタテインメントより「美しく生きろ/恋を知った世界」にてメジャーデビュー。

2025年6月に広州と上海、8月にソウルで初のワンマンライブを行い、全公演のチケットが完売。のべ約3,200人を動員し成功をおさめる。

同年9月には幕張メッセ 幕張イベントホールでのグループ史上最大規模のワンマンライブを開催。

また、12月には待望の1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』を発売し、オリコン デイリーアルバムランキングにおいて初登場1位を記録（2025年12月16日付）。

2026年2月からはソウルと台北での公演を含むライブツアーを開催し、5月に東京国際フォーラム ホールAでツアーファイナルを迎えた。ツインプラネット所属。

※2026年5月現在

・オフィシャルホームページ

https://takanenonadeshiko.jp/

・オフィシャルショップ

https://takanenonadeshiko-ec.com/

・オフィシャルX

https://x.com/takanenofficial

・オフィシャルYouTube

https://www.youtube.com/@official_takaneko (https://www.youtube.com/@official_takaneko)

・オフィシャルTikTok

https://www.tiktok.com/@takanenofficial

・オフィシャルInstagram

https://instagram.com/takanenofficial

・オフィシャルDiscord

https://discord.com/invite/JE54h9trxm

・ビクターエンタテインメント

https://www.jvcmusic.co.jp/takanenonadeshiko/

・Weibo（高岭之抚子）

https://weibo.com/u/7953892369

・bilibili （高岭のなでしこ_TAKANEKO）

https://space.bilibili.com/3493257990375590

・小红书Red（高岭のなでしこ）

https://www.xiaohongshu.com/user/profile/670366fd000000001d033fdf

・Douyin （高岭のなでしこ_TAKANEKO）

https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAQYxY_cUHv7K8JyUWvWB0hOCp4U-oMp81Zr8g52KxBxI?from_tab_name=main