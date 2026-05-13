【電気代高騰・複雑な補助金対策に】年間施工実績1,000件超の株式会社えねこ、太陽光・蓄電池・V2Hの情報発信に特化した公式Instagramを開設

株式会社えねこ

太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を手掛ける株式会社えねこ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:沢田 陽由馬)は、2026年4月6日、公式Instagramアカウント「@eneco_taiyoko」の本格運用を開始しました。

電気代の継続的な高騰や、2025年4月から始まった東京都の新築住宅における太陽光パネル設置義務化を背景に、住宅用の太陽光発電・蓄電池への関心が高まっています。一方で「補助金制度が複雑で分かりにくい」「自分の家にどの設備が合うのか判断できない」といった声も多く、当社はこうした課題に応える情報発信の場として、新アカウントを立ち上げました。

■開設の背景：複雑な「補助金」や「スマートホーム」を分かりやすく

経済産業省の発表によれば、家庭向け電気料金は過去6年（2020年1月～2026年1月比較）で約10～20%上昇しており、自家消費型の太陽光・蓄電池への関心は年々高まっています。

さらに、2025年4月から始まった東京都の太陽光パネル設置義務化以降、東京都内では「太陽光や蓄電池を検討したい」という動きが一気に広がっているのを現場でも実感しています。 実際に当社でも、 「補助金を活用して今のうちに導入したい」 「災害対策として蓄電池を備えたい」 「電気代の上昇が不安」 といったご相談が増えております。 一方で、太陽光発電や蓄電池の導入において、お客様からは次のような声を多くいただきます。

「国や東京都の補助金がいくつもあって、どれが対象になるのか分からない」 「自分の家の屋根や使用電力に、どの設備が合うのか判断できない」 「初期費用が高そうで踏み出せない」 こうした疑問や課題を解消し、設備導入を検討する皆様が、正しい情報をもとに自身で判断できる環境を整えるため、新たに情報発信に特化した公式Instagramアカウントを立ち上げました。

■ 新アカウントで発信する4つの注目コンテンツ

新アカウントでは、これからスマートホーム化を検討される皆様にとって「本当に役立つ情報」を厳選して発信してまいります。

１. 最新の「補助金トレンド」を分かりやすく解説 最大450万円以上規模になることもある東京都などの手厚い補助金制度について、最新の動向や条件、早期終了リスクなどをスライド形式で分かりやすく解説します。

２. 最新キャンペーンの先行告知 Instagramをご覧いただいている方へ向けた「限定キャン

ペーン」の情報や、初期費用実質0円プランの詳細などをいち早くお届けします。

３. 実際の施工事例・導入ビフォーアフター 「軽量パネル」や「ソーラーカーポート」など、実際の導入事例を写真でご紹介。ご自宅での導入イメージが具体的に膨らみます。

４. プロが教えるスマートホームの基礎知識 「蓄電池の選び方」「V2Hのメリット」「電気代高騰への対策」など、専門用語を使わずに当社のプロフェッショナルが分かりやすく解説するお役立ちコンテンツを配信します。

■最新情報やキャンペーンはこちらのInstagramをチェック！

スマートホーム設備の導入は、情報収集のスピードが非常に重要です（特に有利な補助金枠は早期終了する可能性があります）。 ぜひ弊社の新しい公式Instagramをフォローしていただき、最新情報とお得なキャンペーンを逃さずチェックしてください！

▶︎株式会社えねこ 公式Instagram（広告・情報発信専用）

■ アカウントURL：https://www.instagram.com/eneco_taiyoko (https://www.instagram.com/eneco_taiyoko)

■ アカウント名：@eneco_taiyoko

■代表取締役・沢田 陽由馬のコメント

「太陽光発電や蓄電池の導入は、補助金制度の複雑さや専門用語の難しさから、検討段階でつまずいてしまうお客様が少なくありません。本来であれば導入によって電気代を抑え、災害時の備えにもなる選択肢が、情報の壁によって遠ざかっているのが現状です。

私たちは年間1,000件を超える施工現場で蓄積してきた知見をもとに、Instagramという身近な媒体で正しい情報を発信し、後悔のない選択を支えていきたいと考えています。"お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける"という当社のミッションを、より多くの方に届けていきます」

■株式会社えねこについて

当社は「エネルギーの地産地消」をテーマに、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。年間1,000件超の施工実績をもとに、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案しています。

ミッションとして「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」を掲げ、太陽エネルギーと「和(つながり)」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしをサステナブルなものへとアップデートしていくことを目指しています。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

■ 公式Instagram

・補助金／電気代削減などお客様向け情報

https://www.instagram.com/eneco_taiyoko(https://www.instagram.com/eneco_taiyoko?utm_source=chatgpt.com)

・会社／採用／事業の裏側

https://www.instagram.com/eneco_media

■ 公式YouTube

https://www.youtube.com/@%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%88%E3%81%AD%E3%81%93

■ 株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/

■本リリースに関する注記

※1「年間施工実績1,000件超」は、2024年◯月～2025年◯月の当社施工件数(自社調べ)に基づきます。

※2 「補助金最大450万円超」は、家の構造や設置条件によって、変動する可能性があります。全ての家庭で450万円以上の支給が必ずしも保証されるわけではありません。補助金額は設置内容・お住まいの自治体・年度によって異なります。住宅の状況や申請時期によって対象金額は変動します。

※3 画像内の「20年で700万円節約」は、東京都の◯人世帯における平均電気使用量(〇kWh/月)、4kWの太陽光発電・9kWhの蓄電池を想定した試算値です。実際の効果はご使用環境により異なります。

※4 補助金制度は予算枠の上限到達により予告なく受付を終了する場合があります。

※5 家庭向け電気代の上昇率は、総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数（CPI）」の「光熱・水道（電気代）」の月次データ（2020年1月と2026年1月の比較）に基づき当社にて算出しています。



