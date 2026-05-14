2026初夏 ボンジュールイシイ個展ツアー開催決定！

アトリエイシイ

イラストレーター、絵本作家 ボンジュールイシイ による個展ツアーが 東京・渋谷ヒカリエから スタートします。独特な⾊彩でポップでカワイイ作風で知られるボンジュールイシイが、 今回は新作絵本『ボンちゃんパーリー』を中心に過去の代表作も含めて多彩な作品群を展示。 さらに湘南辻堂『Bel Tempo』ではリアルなボンちゃんパーリーを開催！ 2026年の初夏はボンジュールイシイ個展ツアーでアゲアゲにGO！GO～！

2026ボンジュール個展ツアー

【1st STEP : 渋谷ヒカリエ】

・展覧会名: BONJOUR ICII BOOK SHOP

・会期: 2026年6月2日(火)～6月９日(⽕)

・時間︓11:00～20:00（最終日は17:00まで）

・会場︓渋谷ヒカリエ8F CUBE 1,2,3（東京都渋谷区渋谷2丁目21-1）

・入場料︓無料

・お問い合わせ︓090-1763-8337 e-mail : bonjouricii@gmail.com

＊6月6日(土)17時～ボンジュールパーリーを開催予定です

(C) BONJOUR ICII

【2nd STEP : 辻堂 Bel Tempo】

・展覧会名: BONJOUR PARTY !

・会期: 2026年6月21日(日)～6月30日(木)

・時間︓17:00～21:00 ・会場︓辻堂 Bel Tempo（神奈川県藤沢市辻堂1－1－１７）

・入場料︓オープニングの6/21(日)は予約制 5,000円

（新作絵本＋1ドリンクにボンちゃんの再現料理付き）

・お問い合わせ︓0466-35-3635（Bel Tempo)

＊6月22日(月)～6月30日(木)は通常営業になります 23日火曜日定休日

(C) BONJOUR ICII

絵本の中のあの料理、食べてみたくありませんか？

2026年の初夏は、ボンジュールの個展ツアーが始まります。

6/6(土)のレセプションでは、ヒカリエでの個展会場がボンちゃんパーリー会場になります。

さらに6/21(日)は、辻堂『Bel Tempo』にて、ボンちゃんことボンジュールイシイが贈る一夜限りの『リアル・ボンちゃんパーリー』を開催！

新作絵本と特製カリー、そして再現料理がセットになった特別な夜です。

お席に限りがありますので、ご予約は今すぐベルテンポまでお電話を！」

詳細情報は随時配信していきます

１.公式SNS #ボンジュールイシイ（https://www.instagram.com/bonjouricii/(https://www.instagram.com/bonjouricii/)）

２.渋谷ヒカリエ公式ウェブサイト

（https://www.hikarie8.com/cube/2025/01/bonjour-book-shop.shtml(https://www.hikarie8.com/cube/2025/01/bonjour-book-shop.shtml)）

３.辻堂『Bel Tempo』公式ウェブサイト

(https://www.beltempo-tujido.jp）

ボンジュールイシイ（Bonjour icii）は、日本のイラストレーター、絵本作家。 1968年北海道出身。 1991年に大阪芸術大学を卒業後、イラストレーターとしてのキャリアをスタート。

独特の世界感とキャラクター性の強い作風で 知られ、NHK「みんなのうた」では、

自身作詞の “フシギナチカラ”が採用、アニメーション制作/キャラクター・ストーリーも制作。

子供から大人まで幅広い層に支持されています。特に⾊彩豊かで遊び心のあるハッピーなアートは、

彼の個展や絵本作品等でZ世代を中心に注目を集めています。

昨年に渋谷ヒカリエ8Fで開催された個展は、2年ぶりの大規模な展示となり、新作や過去の代表作、

彼の進化したクリエイティブを体感できた展覧会として、

会期中およそ1,000名を超える来場者で大盛況を納めました。

さらに、渋谷ヒカリエ８Fにある、渋谷〇〇書店内において、『ボンジュール書店』を2024年6月から 出店し、毎月ヒカリエ8Fにてボンジュール書店のPOP UP SHOP を開店営業しており、ボンジュールイシイ本人が店番として接客し、彼の絵本について⾊々と説明してもらうことができます。

また、スパイスカレー制作を中心にしたパフォーマンス集団「東京カリー番

長」では「お祭り主任」としてイベント活動を25年以上続けています。

さらに「湘南スパイス族」では初代総長として湘南エリアでイベントやスパイスワークショップなどの活動をするなど、精力的な活動を展開しております。

(C) BONJOUR ICII(C) BONJOUR ICII(C) BONJOUR ICII