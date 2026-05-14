2026初夏 ボンジュールイシイ個展ツアー開催決定！

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アトリエイシイ

イラストレーター、絵本作家 ボンジュールイシイ による個展ツアーが 東京・渋谷ヒカリエから　　　　　スタートします。独特な⾊彩でポップでカワイイ作風で知られるボンジュールイシイが、　　　　　　　　　　　　　今回は新作絵本『ボンちゃんパーリー』を中心に過去の代表作も含めて多彩な作品群を展示。　　　　　　　　　　　　　　さらに湘南辻堂『Bel Tempo』ではリアルなボンちゃんパーリーを開催！　　　　　　　　　　　　　　　　2026年の初夏はボンジュールイシイ個展ツアーでアゲアゲにGO！GO～！




2026ボンジュール個展ツアー



【1st STEP : 渋谷ヒカリエ】


・展覧会名: BONJOUR ICII BOOK SHOP


・会期: 2026年6月2日(火)～6月９日(⽕)


・時間︓11:00～20:00（最終日は17:00まで）


・会場︓渋谷ヒカリエ8F CUBE 1,2,3（東京都渋谷区渋谷2丁目21-1）


・入場料︓無料


・お問い合わせ︓090-1763-8337 e-mail : bonjouricii@gmail.com


＊6月6日(土)17時～ボンジュールパーリーを開催予定です




(C) BONJOUR ICII



【2nd STEP : 辻堂 Bel Tempo】


・展覧会名: BONJOUR PARTY !


・会期: 2026年6月21日(日)～6月30日(木)


・時間︓17:00～21:00 ・会場︓辻堂 Bel Tempo（神奈川県藤沢市辻堂1－1－１７）


・入場料︓オープニングの6/21(日)は予約制　5,000円


　　　　（新作絵本＋1ドリンクにボンちゃんの再現料理付き）


・お問い合わせ︓0466-35-3635（Bel Tempo)


＊6月22日(月)～6月30日(木)は通常営業になります　23日火曜日定休日




(C) BONJOUR ICII

絵本の中のあの料理、食べてみたくありませんか？　　　　　　　　　　　


2026年の初夏は、ボンジュールの個展ツアーが始まります。
6/6(土)のレセプションでは、ヒカリエでの個展会場がボンちゃんパーリー会場になります。


さらに6/21(日)は、辻堂『Bel Tempo』にて、ボンちゃんことボンジュールイシイが贈る一夜限りの『リアル・ボンちゃんパーリー』を開催！
新作絵本と特製カリー、そして再現料理がセットになった特別な夜です。
お席に限りがありますので、ご予約は今すぐベルテンポまでお電話を！」


詳細情報は随時配信していきます



１.公式SNS #ボンジュールイシイ（https://www.instagram.com/bonjouricii/(https://www.instagram.com/bonjouricii/)）


２.渋谷ヒカリエ公式ウェブサイト


（https://www.hikarie8.com/cube/2025/01/bonjour-book-shop.shtml(https://www.hikarie8.com/cube/2025/01/bonjour-book-shop.shtml)）



３.辻堂『Bel Tempo』公式ウェブサイト


　(https://www.beltempo-tujido.jp）




ボンジュールイシイ（Bonjour icii）は、日本のイラストレーター、絵本作家。 1968年北海道出身。 1991年に大阪芸術大学を卒業後、イラストレーターとしてのキャリアをスタート。


独特の世界感とキャラクター性の強い作風で 知られ、NHK「みんなのうた」では、


自身作詞の “フシギナチカラ”が採用、アニメーション制作/キャラクター・ストーリーも制作。


子供から大人まで幅広い層に支持されています。特に⾊彩豊かで遊び心のあるハッピーなアートは、


彼の個展や絵本作品等でZ世代を中心に注目を集めています。


昨年に渋谷ヒカリエ8Fで開催された個展は、2年ぶりの大規模な展示となり、新作や過去の代表作、


彼の進化したクリエイティブを体感できた展覧会として、


会期中およそ1,000名を超える来場者で大盛況を納めました。



さらに、渋谷ヒカリエ８Fにある、渋谷〇〇書店内において、『ボンジュール書店』を2024年6月から 出店し、毎月ヒカリエ8Fにてボンジュール書店のPOP UP SHOP を開店営業しており、ボンジュールイシイ本人が店番として接客し、彼の絵本について⾊々と説明してもらうことができます。


また、スパイスカレー制作を中心にしたパフォーマンス集団「東京カリー番


長」では「お祭り主任」としてイベント活動を25年以上続けています。


さらに「湘南スパイス族」では初代総長として湘南エリアでイベントやスパイスワークショップなどの活動をするなど、精力的な活動を展開しております。



(C) BONJOUR ICII


(C) BONJOUR ICII

(C) BONJOUR ICII