【株式会社アルファメイル】日本メンズヘルス医学会加入のお知らせ

株式会社アルファメイル

男性ヘルスケア総合ブランド「ナイトプロテイン（NIGHT PROTEIN）」を展開する株式会社アルファメイル（本社：神奈川県鎌倉市/代表：渡邉洋樹）は、2026年5月10日付で『日本メンズヘルス医学会』へ加入したことをお知らせいたします。

日本メンズヘルス医学会は、男性ホルモンのテストステロンや男性特有の疾患、男性の生活習慣や健康課題など、男性の心身の健康を医学的・科学的に探究する学術団体です。

株式会社アルファメイルは、男性ホルモン「テストステロン」に着目した製品開発、検査サービス、ヘルスケア相談、情報発信を通じて、日本人男性のQOL向上に取り組んでまいりました。

今回の加入を通じて、メンズヘルス領域における最新の医学的知見を取り入れ、テストステロンを軸とした男性ヘルスケアサービスの信頼性をより一層高めてまいります。

■日本メンズヘルス医学会加入の経緯と目的

男性の健康課題は、いまだに社会の中で見過ごされやすいテーマです。

疲れやすくなった、気力が続かない、精力が落ちた、体型が崩れてきた、以前のような自信が持てない。

こうした変化は年齢のせいとして片づけられがちですが、その背景には男性ホルモン「テストステロン」の低下が関連しています。

テストステロンは、性機能、筋肉量、内臓脂肪、意欲、メンタル、睡眠、生活習慣病リスクなど、男性の心身に幅広く関係する重要なホルモンです。

株式会社アルファメイルは創業以来、男性ヘルスケア総合ブランド「ナイトプロテイン」を通じて、テストステロンに着目した製品開発、情報発信、検査サービス、無料相談窓口の運営に取り組んでまいりました。

特に、医療機関での採血を必要とせず、自宅から毛髪を郵送するだけでテストステロン量を測定できる「テストステロン検査キット」の提供や、男性特有の悩みを無料で相談できるLINE窓口の開設を通じて、多くの男性がテストステロンと向き合うきっかけを創出してきたと自負しています。

実際に事業を推進する中で、現在株式会社アルファメイルには1,000名以上の毛髪テストステロン検査データと、50,000名以上の男性から寄せられた相談・体感・悩みに関する生のデータが蓄積されております。

今回、日本メンズヘルス医学会へ加入することで、メンズヘルス領域における最新の医学的知見と弊社が蓄積してきたテストステロン関連データや男性ヘルスケア相談で得た知見と融合させ、サービスをより良い物とすることを目指します。

日本メンズヘルス医学会に所属している企業として、テストステロンを軸とした男性ヘルスケアの信頼性をより一層高めるとともに、製品開発、検査サービス、ヘルスケアコンサルティング、情報発信といった面で、科学的根拠に基づいた体制を強化してまいります。

今後も社会課題の解決に立ち向かうリーディングカンパニーとして、ヘルスケアと医療の境をつなぐ架け橋となるべく、取り組んでまいります。

■日本メンズヘルス医学会とは

日本メンズヘルス医学会は、男性の心身の健康を医学的・科学的に探究する学術団体です。

同学会は、2001年に前身である日本Aging Male研究会として発足し、2006年に日本Men’s Health医学会へ改組。2017年に一般社団法人化され、2020年に現在の日本メンズヘルス医学会へ名称変更されました。

現在は、順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学主任教授であり、順天堂医院副院長も務める堀江重郎医師が理事長を務めています。

メンズヘルスは、LOH症候群、生活習慣病、肥満、睡眠、メンタルヘルス、骨代謝、健康寿命の延伸など、男性が人生の各ステージで直面する幅広い健康課題を対象とする医学領域です。

その中でも、男性ホルモン「テストステロン」は、メンズヘルス医学の中核を担う重要なホルモンとされています。

日本メンズヘルス医学会でもテストステロンの存在は重要視されており、性腺機能低下症に対するテストステロン補充療法を正しく適切に行うことを目的とした「テストステロン治療認定医」制度を設けています。

また、公式サイト上でも「テストステロンとは」「LOH症候群・男性更年期とは」といった基礎情報に加え、テストステロンや男性更年期に関連する複数のコラムを掲載しており、医学的知見に基づいた情報発信を行っています。

さらに、2026年9月26日・27日に山口市で開催予定の第26回日本メンズヘルス医学会では、第17回テストステロン研究会が併催される予定です。

これらの取り組みからも、テストステロンが日本メンズヘルス医学会における重要な研究・啓発テーマのひとつであることがうかがえます。

■株式会社アルファメイルとは

株式会社アルファメイルは男性ヘルスケアのリーディングカンパニーです。

「日本人男性を世界一魅力的で自信あふれる存在に」というミッションを掲げ、「ナイトプロテイン」ブランドとして男性ホルモン「テストステロン」に着目した下記のサービスを展開しております。

●医療機関での採血を必要とせず、自宅から毛髪を郵送するだけでテストステロン量を計測できる毛髪ベーステストステロン検査キットの販売

●臨床試験データが豊富なテストステロンブースター（サプリメント）の開発・販売

●男性特有の悩みを抱える方が無料で相談できるLINE窓口の開設

●一次情報をもとに正しい男性ヘルスケア知識を提供するオウンドメディア『ナイトプロテインプラス』の運営

毛髪ベーステストステロン検査の提供においては、内分泌領域において国内トップクラスのシェアと知見を誇る大手製薬会社と提携体制を敷いております。

テストステロンブースターの開発・販売においては、最新の学術論文や国際的な展示会を常に精査し、優れた臨床データを有する素材を世界中から厳選して採用しております。

また、男性ヘルスケアの分野は誤った知識に基づく噂話や、怪しい業者による誘導など、不適切な情報が多いことも事実です。弊社では信頼度の高い情報をお届けすべく、複数の専門家による万全のサポート体制を敷いております。

メンズクリニック院長の丁秀鎮医師を顧問医師として招聘しているほか、社内には薬剤師をはじめ、アンチ・ドーピングの専門家であるスポーツファーマシスト、NR・サプリメントアドバイザー、NESTA-PFT（パーソナルトレーナー）といった男性ヘルスケアに精通した有資格者が常駐しています。

上記のとおり、株式会社アルファメイルは、科学的・学術的な知見に基づく製品とサービスを心がけています。

【会社概要】

名称 ：株式会社アルファメイル

URL ：https://shop.nightprotein.jp/

設立 ：2018年2月8日

代表 ：代表取締役 渡邉 洋樹

所在地 ：〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原19-2 古館ビル4F

事業内容：テストステロン検査キットの販売、テストステロンブースター（サプリメント）の開発及び販売、オウンドメディアの運営、ヘルスケアコンサルティングサービスの提供