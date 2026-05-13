拡大する麻辣湯市場へ、“おうち麻辣湯”が参戦！手作りセットや麻辣湯の素、早ゆでタイプのさつまいも春雨など６品が新登場

本シリーズは、花椒のしびれと唐辛子の辛味が織りなす“しびれる旨辛スープ”を、お湯で希釈するだけで手軽に楽しめる「麻辣湯の素」と、もちもちとした食感で食べ応えのある「麻辣湯用さつまいも春雨」を中心に展開するシリーズです。本格的な麻辣湯や火鍋を自宅で気軽に楽しみたいというニーズにいち早く応え、麻辣湯セット、火鍋セット、麻辣湯の素、さつまいも春雨3品の全6商品を新たに発売します。

■商品特長

【四川料理しびれ王 麻辣湯セット・火鍋セット】

株式会社アライドコーポレーション

花椒のしびれと唐辛子の辛さが癖になるしびれ旨辛スープの素と、短時間でゆで上がるさつまいも春雨をセットにした商品です。

● 麻辣湯セット150g

麻辣湯ペースト(25g)とさつまいも春雨(50g)の1人前セット×２が作れます。ゆでたさつまいも春雨とお好みの具材をスープを煮込んでいただきます。

●火鍋セット140g

火鍋の素(50g)、つけダレ(40g)、さつまいも春雨(50g)のセット。さつまいも春雨は別ゆで不要なので、そのまま鍋の〆としてスープに入れて楽しめます。

【四川料理しびれ王 麻辣湯の素】

麻辣湯セット火鍋セット

花椒のしびれと唐辛子の辛さが癖になるしびれ旨辛スープの素。本格的な麻辣湯や火鍋のスープが希釈するだけで手軽に作れます。

● 2種類の花椒が香る“しびれる旨辛スープ”

花椒と麻椒、唐辛子などスパイスを複数調合したこだわりのスープ。爽やかなしびれ感と唐辛子の辛味のバランスがよく、食欲をそそる香りとクセになる味わいが特長です。

●希釈するだけで手軽に完成

麻辣湯の素：お湯を１：１０で希釈するだけで、誰でも手軽に本格的なしび旨辛スープが作れます。

【四川料理しびれ王 麻辣湯用さつまいも春雨】

花椒×唐辛子のしびれる旨辛スープ麻辣湯の素

さつまいもでんぷん100%の春雨にも関わらず、ゆで時間が5~6分と短い早ゆでタイプ。麻辣湯や酸辣湯などの汁麺から炒め麺、和え麺にも使用できます。

● さつまいもでんぷん100％

さつまいもの一大産地のひとつである山東省で製造した、さつまいもでんぷん100％のもちもち食感のさつまいも春雨です。

● ゆで時間5～6分の早ゆでタイプ

さつまいも春雨は従来水戻しやゆで時間が長い商品が一般的でしたが、本商品は1mm丸麺はゆで時間がわずか5分、4mm平麺、10mm幅広平麺でも6分と短時間でゆでることができます。

■開発背景

スープが絡みもちもちとした食感で癖になる美味しさ麻辣湯用さつまいも春雨(1mm、4mm、10mm)

花椒のしびれと唐辛子の辛味を楽しむ“麻辣”は、日本国内でも広く浸透し、外食市場では麻辣湯専門店の出店が相次ぐなど、その人気はさらに拡大しています。一方で、本格的な麻辣湯はスパイスや調味料を複数揃える必要があり、家庭で再現するにはハードルが高いという課題がありました。また、麻辣湯に欠かせないさつまいも春雨も、水戻しの手間やゆで時間が長いこと、専門食材として入手しづらいことから、家庭で手軽に楽しむには難しさがありました。

そこで当社では、希釈するだけで花椒のしびれと唐辛子の辛味を効かせた本格的な味わいを手軽に再現できる「麻辣湯の素」と、短時間で調理できるもちもち食感の「さつまいも春雨」を開発。専門店のような“しびれる旨さ”を、自宅で簡単に楽しめる商品として提案します。

■商品概要

麻辣湯セット

商品名：四川料理しびれ王 麻辣湯セット

容量：150g

価格：オープン価格

発売日：2026年5月13日(水)予定

発売地域：全国(取扱い状況は企業および店舗により異なります)

火鍋セット

商品名：四川料理しびれ王 火鍋セット

容量：140g

価格：オープン価格

発売日：2026年5月13日(水)予定

発売地域：全国(取扱い状況は企業および店舗により異なります)

麻辣湯の素

商品名：四川料理しびれ王 麻辣湯の素

容量：320g

価格：オープン価格

発売日：2026年5月13日(水)予定

発売地域：全国(取扱い状況は企業および店舗により異なります)

※業務用500gもございます。詳しくはお問い合わせください。

麻辣湯用さつまいも春雨

商品名：四川料理しびれ王 麻辣湯用さつまいも春雨

サイズ：1mm/4mm/10mm

容量：500g

価格：オープン価格

発売日：2026年5月13日(水)予定

発売地域：全国(取扱い状況は企業および店舗により異なります)

【関連商品】

四川料理しびれ王 カップ麻辣湯

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株式会社アライドコーポレーション

所在地：神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-4-3 三橋ビル5階

代表者：氏家 勇祐

設立：昭和51年11月12日

企業サイト：https://allied-thai.co.jp

事業内容：エスニック食材をメインに取り扱う食品商社。「タイ料理の一般化」を目標に、安心安全はもちろん安定的な流通をもって「タイ本場の味」を日本の食卓に届けています。バンコクに支社を構えタイ料理に必須の調味料からインスタント食品、冷凍食品に至るまであらゆる分野の食材を取り揃え、家庭用調理セットから業務用調味料まで業態にあわせてご提供しています。