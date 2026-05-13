川西特産の早生桃 一つひとつに愛情込めて袋かけ / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市の加茂地区は、県内有数の早生桃（わせもも）の産地です。５月中旬には多くの生産農家で、直径３センチほどの大きさに育った実の一つひとつに袋を掛ける、桃の「袋かけ」の作業に入っています。収穫は６月中旬～下旬の予定です。

早生桃への袋かけの様子

川西市特産である早生桃の実が、日焼けで赤黒くなるのを防ぎ、害虫から守るために行う「袋かけ」。伸びた枝に20～30個つく実を間引き（摘果）して、形が良く、育ちのいい実を残します。残った実の一つひとつに白い袋（紙製で縦16センチ、横13センチほど）を被せていく袋かけは、ちょうど今が最盛期で、美味しくきれいな桃を出荷するため、生産農家で作業を続けています。

加茂３丁目の畑で「日川白鳳（ひかわはくほう）」や「はなよめ」を育てている農家の大田雅之さん（おおた まさゆき、65歳）は約10アールの敷地で桃の木を約50本栽培しています。約2,000枚にわたる袋かけの作業を５月中旬まで行い、６月中旬～下旬に収穫を予定。収穫期には、にぎりこぶし大の実に育つといいます。

大田さんは「今年は天候も良くて順調に育っています。このまま適度に晴れて雨も降る、いい塩梅の気候が続けば大きくておいしい桃に育ちます。６月には即売会も予定していますので、皆様にお届けするのが楽しみです」などと話しています。



※ 販売会は６月22日（月）にアステ川西ぴぃぷぅ広場で開催予定です。

川西特産の桃 市内加茂地区などでは約40戸の農家が約４ヘクタールの畑で早生品種の「日川白鳳」などを栽培。京阪神地域を中心に、年間約60トンを出荷しています。

早生桃の実昨年の販売の様子