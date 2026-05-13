【石川由依・鬼頭明里】キャストコメント動画、本日より順次公開
絵：ひとみん
スタジオあまめ合同会社は、YouTube発の劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』第３話「むすび姫のなかなおり」を、2026年5月15日（金）に公式YouTubeチャンネルにて配信することをお知らせします。
本日5月13日（水）より、主演・石川由依のキャストコメント動画を公開。鬼頭明里のコメント動画は、配信日当日の5月15日（金）に公開予定です。
■ 『劇的絵本』とは
朗読・演出・音響効果・音楽・映像表現を掛け合わせた“音で体験する絵本”です。
絵本を「読むもの」から「体験するもの」へ広げた、就学前～小学校低学年のお子さんを中心に、保護者と一緒に楽しめるオリジナル朗読シリーズとして展開しています。
■ 第３話「むすび姫のなかなおり」あらすじ
絵：池原昭治
争いごとをなくしたいと願う“まほうの木”から生まれた妖精・むすび姫。
三つ編みの結び目をほどくことで、人々の心を結び、仲直りの魔法をかける力を持っています。
旅の途中、孤独を抱える少女・ラベンダーと出会い、初めて“かけがえのない友だち”を知るむすび姫。しかし仲直りの魔法を使うたび、その命は少しずつ枯れていきます。
大切な人を想う気持ちと、誰かを救いたい優しさのあいだで揺れながら、むすび姫は最後の決断を下します。
「仲直りとは何か」「本当の思いやりとは何か」。
約40分の本格オーディオドラマとして、親子で考えるきっかけを届けます。
■ 見どころ
1. 石川由依 × 鬼頭明里による共演
主演：むすび姫役
石川由依
主な出演作
『進撃の巨人』ミカサ・アッカーマン役
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ニャアン役『私を喰べたい、ひとでなし』近江汐莉役
『NieR:Automata Ver1.1a』2B役 等
準主演：ラベンダー役
鬼頭明里
主な出演作
『鬼滅の刃』竈門禰󠄀豆子役
『魔都精兵のスレイブ』羽前京香役
『アオのハコ』蝶野雛役
『地縛少年花子くん』八尋寧々役
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役 等
2. 池原昭治氏によるキービジュアル
『まんが日本昔ばなし』で作・演出・美術を手がけた池原昭治氏が、本作のキービジュアルを担当。
どこか懐かしく、それでいて新しい、日本童話や昔話を思わせる温かな作品世界を表現しています。
3. 親子で共有できる“深い問い”
怒り・弱さ・葛藤・失望を真正面から描きながら、それでも人とつながろうとする気持ちを描く物語です。
子どもにとっては、仲直りや思いやりについて考えるきっかけに。
大人にとっては、忘れていた感情を思い出す物語体験に。
親子で同じ物語を聴き、それぞれの感じ方を共有できる作品を目指しています。
■ 作品情報
タイトル：劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』
第３話：『むすび姫のなかなおり』
配信予定日：2026年5月15日（金）
配信：公式YouTubeチャンネル
本編尺：約40分
キャストコメント動画の公開日：
石川由依：2026年5月13日（水）20時頃
鬼頭明里：2026年5月15日（金）20時頃
原作・脚本・監督：華空祥
作品キービジュアル：池原昭治
企画・制作：スタジオあまめ合同会社
■ キャスト
主演：石川由依
準主演：鬼頭明里
出演：小林康介、峰健一、宮崎理奈、森沢芙美、和久井優
OP・EDトーク：井上喜久子
■ 公式情報
YouTube：https://youtube.com/channel/UCr3pbO13ZYrvySjgBvCPxoA
公式サイト：https://amame.co.jp/
X：https://x.com/amame_official
Instagram：https://www.instagram.com/studioamame_official
■ 会社概要
会社名：スタジオあまめ合同会社
代表：松浦祥歩（活動名：華空祥）
所在地：東京都港区南青山3丁目3番3号
事業内容：IP企画・映像制作・劇的絵本制作・アニメーション制作・キャスティング・楽曲制作・音響制作
【お問い合わせ】info@amame.co.jp