【石川由依・鬼頭明里】キャストコメント動画、本日より順次公開

スタジオあまめ合同会社絵：ひとみん

スタジオあまめ合同会社は、YouTube発の劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』第３話「むすび姫のなかなおり」を、2026年5月15日（金）に公式YouTubeチャンネルにて配信することをお知らせします。

本日5月13日（水）より、主演・石川由依のキャストコメント動画を公開。鬼頭明里のコメント動画は、配信日当日の5月15日（金）に公開予定です。

■ 『劇的絵本』とは

朗読・演出・音響効果・音楽・映像表現を掛け合わせた“音で体験する絵本”です。

絵本を「読むもの」から「体験するもの」へ広げた、就学前～小学校低学年のお子さんを中心に、保護者と一緒に楽しめるオリジナル朗読シリーズとして展開しています。

■ 第３話「むすび姫のなかなおり」あらすじ

絵：池原昭治

争いごとをなくしたいと願う“まほうの木”から生まれた妖精・むすび姫。

三つ編みの結び目をほどくことで、人々の心を結び、仲直りの魔法をかける力を持っています。

旅の途中、孤独を抱える少女・ラベンダーと出会い、初めて“かけがえのない友だち”を知るむすび姫。しかし仲直りの魔法を使うたび、その命は少しずつ枯れていきます。

大切な人を想う気持ちと、誰かを救いたい優しさのあいだで揺れながら、むすび姫は最後の決断を下します。



「仲直りとは何か」「本当の思いやりとは何か」。

約40分の本格オーディオドラマとして、親子で考えるきっかけを届けます。

■ 見どころ

1. 石川由依 × 鬼頭明里による共演

主演：むすび姫役石川由依

主な出演作

『進撃の巨人』ミカサ・アッカーマン役

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ニャアン役『私を喰べたい、ひとでなし』近江汐莉役

『NieR:Automata Ver1.1a』2B役 等

準主演：ラベンダー役鬼頭明里

主な出演作

『鬼滅の刃』竈門禰󠄀豆子役

『魔都精兵のスレイブ』羽前京香役

『アオのハコ』蝶野雛役

『地縛少年花子くん』八尋寧々役

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役 等

2. 池原昭治氏によるキービジュアル

『まんが日本昔ばなし』で作・演出・美術を手がけた池原昭治氏が、本作のキービジュアルを担当。

どこか懐かしく、それでいて新しい、日本童話や昔話を思わせる温かな作品世界を表現しています。

3. 親子で共有できる“深い問い”

怒り・弱さ・葛藤・失望を真正面から描きながら、それでも人とつながろうとする気持ちを描く物語です。

子どもにとっては、仲直りや思いやりについて考えるきっかけに。

大人にとっては、忘れていた感情を思い出す物語体験に。

親子で同じ物語を聴き、それぞれの感じ方を共有できる作品を目指しています。

■ 作品情報

タイトル：劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』

第３話：『むすび姫のなかなおり』

配信予定日：2026年5月15日（金）

配信：公式YouTubeチャンネル

本編尺：約40分

キャストコメント動画の公開日：

石川由依：2026年5月13日（水）20時頃

鬼頭明里：2026年5月15日（金）20時頃

原作・脚本・監督：華空祥

作品キービジュアル：池原昭治

企画・制作：スタジオあまめ合同会社

■ キャスト

主演：石川由依

準主演：鬼頭明里

出演：小林康介、峰健一、宮崎理奈、森沢芙美、和久井優

OP・EDトーク：井上喜久子

■ 公式情報

YouTube：https://youtube.com/channel/UCr3pbO13ZYrvySjgBvCPxoA

公式サイト：https://amame.co.jp/

X：https://x.com/amame_official

Instagram：https://www.instagram.com/studioamame_official

■ 会社概要

会社名：スタジオあまめ合同会社

代表：松浦祥歩（活動名：華空祥）

所在地：東京都港区南青山3丁目3番3号

事業内容：IP企画・映像制作・劇的絵本制作・アニメーション制作・キャスティング・楽曲制作・音響制作

【お問い合わせ】info@amame.co.jp