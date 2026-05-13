【石川由依・鬼頭明里】キャストコメント動画、本日より順次公開

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スタジオあまめ合同会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵：ひとみん

スタジオあまめ合同会社は、YouTube発の劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』第３話「むすび姫のなかなおり」を、2026年5月15日（金）に公式YouTubeチャンネルにて配信することをお知らせします。



本日5月13日（水）より、主演・石川由依のキャストコメント動画を公開。鬼頭明里のコメント動画は、配信日当日の5月15日（金）に公開予定です。



■ 『劇的絵本』とは



朗読・演出・音響効果・音楽・映像表現を掛け合わせた“音で体験する絵本”です。


絵本を「読むもの」から「体験するもの」へ広げた、就学前～小学校低学年のお子さんを中心に、保護者と一緒に楽しめるオリジナル朗読シリーズとして展開しています。



■ 第３話「むすび姫のなかなおり」あらすじ




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵：池原昭治

争いごとをなくしたいと願う“まほうの木”から生まれた妖精・むすび姫。


三つ編みの結び目をほどくことで、人々の心を結び、仲直りの魔法をかける力を持っています。


旅の途中、孤独を抱える少女・ラベンダーと出会い、初めて“かけがえのない友だち”を知るむすび姫。しかし仲直りの魔法を使うたび、その命は少しずつ枯れていきます。



大切な人を想う気持ちと、誰かを救いたい優しさのあいだで揺れながら、むすび姫は最後の決断を下します。



「仲直りとは何か」「本当の思いやりとは何か」。


約40分の本格オーディオドラマとして、親子で考えるきっかけを届けます。



■ 見どころ


1. 石川由依 × 鬼頭明里による共演



主演：むすび姫役
石川由依


主な出演作
『進撃の巨人』ミカサ・アッカーマン役
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ニャアン役『私を喰べたい、ひとでなし』近江汐莉役
『NieR:Automata Ver1.1a』2B役　等






準主演：ラベンダー役
鬼頭明里


主な出演作


『鬼滅の刃』竈門禰󠄀豆子役
『魔都精兵のスレイブ』羽前京香役
『アオのハコ』蝶野雛役
『地縛少年花子くん』八尋寧々役
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役 等






2. 池原昭治氏によるキービジュアル





『まんが日本昔ばなし』で作・演出・美術を手がけた池原昭治氏が、本作のキービジュアルを担当。
どこか懐かしく、それでいて新しい、日本童話や昔話を思わせる温かな作品世界を表現しています。



3. 親子で共有できる“深い問い”



怒り・弱さ・葛藤・失望を真正面から描きながら、それでも人とつながろうとする気持ちを描く物語です。


子どもにとっては、仲直りや思いやりについて考えるきっかけに。


大人にとっては、忘れていた感情を思い出す物語体験に。


親子で同じ物語を聴き、それぞれの感じ方を共有できる作品を目指しています。



■ 作品情報


タイトル：劇的絵本 朗読シリーズ『かーちゃんのやぶれた絵本』


第３話：『むすび姫のなかなおり』


配信予定日：2026年5月15日（金）


配信：公式YouTubeチャンネル


本編尺：約40分


キャストコメント動画の公開日：


石川由依：2026年5月13日（水）20時頃


鬼頭明里：2026年5月15日（金）20時頃


原作・脚本・監督：華空祥


作品キービジュアル：池原昭治


企画・制作：スタジオあまめ合同会社



■ キャスト


主演：石川由依


準主演：鬼頭明里


出演：小林康介、峰健一、宮崎理奈、森沢芙美、和久井優


OP・EDトーク：井上喜久子



■ 公式情報


YouTube：https://youtube.com/channel/UCr3pbO13ZYrvySjgBvCPxoA


公式サイト：https://amame.co.jp/


X：https://x.com/amame_official


Instagram：https://www.instagram.com/studioamame_official



■ 会社概要


会社名：スタジオあまめ合同会社


代表：松浦祥歩（活動名：華空祥）


所在地：東京都港区南青山3丁目3番3号


事業内容：IP企画・映像制作・劇的絵本制作・アニメーション制作・キャスティング・楽曲制作・音響制作


【お問い合わせ】info@amame.co.jp