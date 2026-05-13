決済代行業者を介さない。ガイアックス、ステーブルコイン活用のEC・フリマ構築サービス開始で大きな反響、JPYCよりコメント

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下ガイアックス）は、2026年4月3日に発表した「JPYCを活用した次世代決済インフラ受託開発」に対し、多方面より既存の決済・送金システムが抱える課題解決への強い期待をいただきました。

また、5月11日には、事業者向け「ステーブルコイン決済導入支援サービス」を提供開始しております。日本円ステーブルコイン決済を、手数料・即時入金・即時分配で一気通貫支援を行います。

これらのリリースの反響を受け、日本円ステーブルコイン「JPYC」を発行するJPYC株式会社（以下、JPYC社）代表取締役 岡部 典孝氏からの本取り組みへの期待を込めたコメントを公開いたします。

■ JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝氏のコメント

ガイアックス様が提供する決済インフラは、弊社が目指す『日本円ステーブルコインの社会実装』を具体的なビジネスの現場で実現する、極めて重要なソリューションです。

JPYCはシリーズBでの資金調達を経て、LINE NEXTの『Unifi』連携や免税還付モデルなど、生活に溶け込むインフラへと進化しています。ガイアックス様の実装力によって、スマートコントラクトによる『中抜きのない』透明な経済圏がECやフリマ領域に浸透することを、心より期待し、応援しています。

■ 開発の背景：既存決済システムの限界とステーブルコインの「実需」

従来のECサイトやフリマアプリでは、決済代行業者への数％の手数料支払いや、売上の入金サイクルの遅れ、さらに「売上金の一時預かり」に伴う供託金・分別管理といった膨大な運営コストと資金滞留リスクが大きな壁となっていました。

一方、日本円ステーブルコイン「JPYC」は、累計発行額が13億円（2026年2月時点）を突破し、日次資産回転率が100%を超えるなど、決済・送金における「実需」が爆発的に拡大しています。ガイアックスは、これらの課題をブロックチェーン上のプログラム（スマートコントラクト）で解決。LINE NEXTの「Unifi」採用など、生活インフラ化が進むJPYCを軸に、企業の決済DXを強力に支援します。

■ 提供ソリューションの主要メリット

1. ECサイト構築：決済代行業者不要・激安手数料の実現

中間コストの排除： 銀行や決済代行業者のネットワークを介さず、購入者から販売者へ直接JPYCが送金される仕組みを構築。既存のクレジットカード決済等と比較し、劇的に安価な決済手数料を実現します。

即時分配（自動レベニューシェア）： プログラムにより、売上を関係者（生産者、紹介者、プラットフォーム運営者等）へ即時に自動分配。アフィリエイト報酬の支払事務や振込手数料も不要になります。

マルチチェーン・エコシステム対応： Polygon, Ethereum, Avalanche等、JPYCが対応する全チェーンに対応可能です。LINEユーザーが利用する「Unifi」等の最新ウォレットとの連携も視野に入れた開発を行います。

詳細：https://gaiax-blockchain.com/stablecoin-ec

2. フリマアプリ構築：運営リスクをゼロにする「自律型エスクロー」

「お金を預からない」安全運営： 従来のポイント管理や現金預かりとは異なり、資金はスマートコントラクト上に一時的にロックされます。運営者が多額の現金を保有するリスク（信託保全等のコスト）を技術的に解消します。

自動化された受金体験： 「発送→受取評価」のプロセスと連動してスマートコントラクトが自動でロックを解除し、販売者へ送金。不透明性のない、クリーンな決済体験を実現します。

詳細：https://gaiax-blockchain.com/stablecoin-market-place

■ ガイアックスの受託開発・支援体制

「Blockchain Biz」での情報発信や、多数のDAO（自律分散型組織）立ち上げ支援で培った知見を活かし、企業のビジネスモデルに最適化したカスタマイズ開発を行います。

責任者： 峯 荒夢 ガイアックス 開発部責任者・Chief web3 officer / 日本ブロックチェーン協会（JBA）理事 / 日本DAO協会 代表理事(https://www.gaiax.co.jp/people/aram-mine/)

提供価値： ステーブルコイン導入におけるUX設計から、スマートコントラクトの安全性、最新の法規制動向（改正資金決済法等）を踏まえた実務的な構成を提案します。

■ 関連プレスリリース

各サービスの詳細については、下記のプレスリリースをご参照ください。

■決済手数料の常識を覆す。ガイアックス、ステーブルコイン活用により「決済代行業者不要」のEC・フリマ構築サービスを開始

（2026年4月3日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000797.000003955.html

■ガイアックス、事業者向け「ステーブルコイン決済導入支援サービス」を提供開始

（2026年5月11日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000810.000003955.html

■ 責任者 峯 荒夢（みね あらむ）のコメント

ステーブルコイン決済の真の価値は、単なる手数料の安さではなく、スマートコントラクトによって『運営の在り方』そのものを変えられる点にあります。中央集権的なプラットフォームが資金を抱え込む必要がなくなることで、運営コストは下がり、ユーザーやクリエイターへの還元を最大化できます。ステーブルコインが示した『実需の拡大』という潮流を、私たちはEC・フリマという具体的な事業の場に実装し、決済の民主化を企業の皆様と共に形にしていきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ガイアックス

住所：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

開発部 担当：峯（みね）

URL: https://gaiax-blockchain.com/inquiry

電話：03-5759-0300