【株式会社manebi】「manebi eラーニング」に浅川智仁氏による新教育コンテンツを追加！～実践的な営業力強化で企業の人材育成を支援～

株式会社manebi

「人生開発を当たり前の世の中に」をビジョンに掲げ、人材開発プラットフォームを展開する株式会社manebi（本社：東京都新宿区、代表取締役執行役員CEO：田島 智也）は、提供するeラーニングシステム「manebi eラーニング」において、ライフデザインパートナーズ株式会社 代表取締役の浅川智仁氏を講師に迎えた「営業向け研修コンテンツ」を新たに追加したことをお知らせいたします。

■ 新コンテンツ追加の背景と目的

あらゆる企業において、持続的な成長を実現するためには「営業力の強化」が必要不可欠です。しかし、効果的な営業手法の属人化や、体系的な教育体制の構築に課題を抱える企業は少なくありません。

当社が提供する「manebi eラーニング」は、約8,000以上の豊富な教材を備え、AIが最適な学習プラン設計をサポートする人材開発プラットフォームです。この度、世界的な能力開発企業での圧倒的な実績を持ち、数々のメディアやアワードで表彰されている営業コンサルタントの浅川智仁氏によるコンテンツを新たに追加いたしました。本コンテンツを通じて、企業の営業担当者のスキルアップとマインドセット向上を実現し、組織全体の成果創出を強力に支援してまいります。

■ 新コンテンツの概要

■ 講師プロフィール

- コンテンツ名： 『心を動かす会話術』シリーズ（全5テーマ・計28コース）- 対象者： 若手～中堅の営業担当者、営業部門のマネージャーなど- 学べること：ベストセラー著者の浅川智仁氏が、営業の本質である「ドクターセールス法」を軸に、信頼構築からクロージングまでを体系的に解説します。 モノが飽和し高度情報化した現代で、顧客から「あなたから買いたい」と選ばれるための実践的なマインドと技術を習得可能です。 脳科学・心理学から体系化されたメソッドで、実践的な営業力強化手法を学べます。

浅川 智仁（あさかわ ともひと） 1978年4月21日生 / 山梨県出身

ライフデザインパートナーズ株式会社 代表取締役｜iU情報経営イノベーション専門職大学 客員教授｜未来やまなし創造会議 会員

■「manebi eラーニング」について

- 世界最大級の能力開発企業で、ナポレオン・ヒル成功哲学を日本に普及させた株式会社エス・エス・アイで営業兼能力開発トレーナーとして従事。同社において入社2年3ヶ月で第三十期年間個人売上第1位を獲得し支店責任者も務める。売上総額は3億5千万円を超える。- 2010年The Japan Timesより「アジアを代表する次世代の経営者100人」に、ジャパネットたかた高田明社長（当時）や居酒屋ワタミ創業者渡邉美樹社長（当時）と共に営業コンサルタントとしては唯一選出される。- 2024年Wall Street Journal主催「Next Era Leaders AWARD」にて、SALES部門を日本人として唯一受賞。ニューヨークにて現地役員からトロフィーを授与される。- 著書は代表作『お金と心を動かす会話術』（かんき出版）など9冊があり、累計出版部数は10万部を突破中。

「manebi eラーニング」は、全業種の企業様向けに従業員の教育研修ができる人材開発プラットフォームです。約8,000以上のeラーニング教材と自社教材、集合研修を自由に組み合わせることで、新入社員や管理職に対しキャリアやスキルに合わせた段階的な教育を実施できます。AI自動コースマップ作成機能やAI自動字幕機能などを備え、教育計画作成にかかる工数を大幅に削減します。

「manebi eラーニング」に関するお問い合わせはこちらから

株式会社manebiについて

manebiの資料をダウンロードする :https://manebi.co.jp/resources/638/「manebi eラーニング」の資料はこちらから

株式会社manebiは、「人生開発を当たり前の世の中に」をビジョンに掲げ、人材開発プラットフォーム「manebi」を提供しており、大企業から中小・ベンチャー企業まで3,500社超の幅広い規模や業種の皆さまにご利用いただいております。教材コンテンツ数は6,300を突破。個人と組織の幸せを育む技術で世界一のHeart -Tech Companyになる事を目指しております。

サービス紹介ページ：https://manebi.co.jp

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社manebi

代表者 ：代表取締役執行役員CEO 田島 智也

証券コード ：525A （TOKYO PRO Market上場）

所在地 ：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル 18階

事業内容 ：人材成長活性化プラットフォーム事業

サービス内容：

・人材開発プラットフォーム 「manebi」

・派遣業界特化 eラーニング 「派遣のミカタ」

・警備業界特化 eラーニング 「playse.ラーニング警備版」

・建設業界特化 eラーニング 「KCI教育センター」

ホームページ：https://manebi.co.jp/corp

本リリースに関するお問合わせ先

株式会社manebi

担当 ：manebi 広報担当

E-mail : pr@manebi.co.jp