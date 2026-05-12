【5/12より】「【上限3000万円】千葉県の省力化投資補助金！？解説セミナー」の無料配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「【上限3000万円】千葉県の省力化投資補助金！？解説セミナー」の無料配信を開始します！

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千葉県内で設備投資・システム導入・DX化・省力化を検討している事業者様に、ぜひご確認いただきたい補助金があります。

それが、千葉県の「中小企業成長促進補助金」です。

本補助金は、積極的な賃上げや投資等を行う中小企業等を対象に、省力化・業務効率化・生産性向上につながる設備投資等を支援する制度です。

補助内容は以下の通りです。

補助上限：3,000万円

補助率：1/2以内

対象経費：機械装置、専用ソフトウェア、情報システム、運搬・据付費 等

申請締切：2026年6月5日

たとえば、以下のような投資が対象となる可能性があります。

・自動包装ラインや生産設備の導入

・AI画像診断システムによる検査工程の自動化

・セルフチェックイン機や多言語対応システムの導入

・生産管理システム、業務効率化システムの構築

・人手不足対策につながる省力化設備の導入

「人手不足で生産量を増やせない」

「業務を効率化したいが、投資額が大きい」

「DXや省力化を進めたいが、使える補助金がわからない」

このようなお悩みがある千葉県内の事業者様には、特におすすめの制度です。

一方で、本補助金は単に設備を買えばよいというものではありません。

審査では、現状の課題把握、投資の必要性、計画の具体性、数値目標の合理性、経費の妥当性、成長性などが確認されます。

つまり、採択を目指すには、

「なぜその投資が必要なのか」

「導入後にどのような効果が出るのか」

「売上・生産性・付加価値向上にどうつながるのか」

を、事業計画としてしっかり整理することが重要です。

本セミナーでは、制度の概要だけでなく、

・対象となる事業者

・申請要件

・対象となる経費

・採択されやすい事業計画の考え方

・活用イメージ

・申請時に注意すべきポイント

まで、実務目線で解説いたします。

千葉県内で設備投資を検討している方、

省力化・DX化・生産性向上に取り組みたい方、

補助金を活用して投資負担を抑えたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

申請締切は6月5日です。準備期間を考えると、早めの情報収集が重要です。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

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