【LINEヤフー】「LINEタッチ」提供開始から半年間で累計タッチ回数100万回突破

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、スマートフォンを専用のNFCタグにかざすだけで、「LINE公式アカウント」や「LINEミニアプリ」などへ誘導できるサービス「LINEタッチ」を2025年11月から提供開始し、累計タッチ回数は半年間で100万回、企業による導入アカウント数は2,000を超えました※。

「LINEタッチ」を起点に、「LINE公式アカウント」の友だち追加や、モバイルオーダー、ポイント付与などの利用が生まれており、ユーザーにとってはスムーズな体験にむすびついています。そして、企業・店舗にとってはオペレーション効率化にくわえ、顧客接点の獲得や会員向けサービスの利用率向上のほか、人手不足の解消にもつながっています。

※2026年5月現在

■ 累計タッチ回数が100万回を突破

「LINEタッチ」は、NFC（近距離無線通信）技術を活用したLINE公式アカウントの新サービスで、2025年11月より開始しました。スマートフォンをかざすだけで、「LINE公式アカウント」や「LINEミニアプリ」などをスムーズに起動し、友だち追加・クーポン取得・会員証表示・モバイルオーダーなどの各種サービスをシームレスに利用できます。

参考プレスリリース：https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/019863/

提供開始から半年間で累計タッチ回数は100万回を突破しました。飲食・小売・エンタメなど幅広い業種で導入が進んでおり、QRコードの読み取りに比べてユーザーの操作が少ない、「かざすだけ」というシンプルなアクションが実際の利用につながっています。

また、店舗やイベントなどの運営事業者にとっても、NFCタグを貼る・置くだけで導入できる点が特徴です。さらに、QRコードの撮影・拡散による不正利用を防止できるなど、安全性の向上にも寄与します。

■「LINEミニアプリ」への誘導が約6割、来店後の利用を後押し

「LINEタッチ」は、店舗やイベントなどのオフライン接点から、「LINE」上の各種サービスへシームレスに誘導することで、ユーザーの具体的なアクション創出につながっています。

内訳を見ると、「LINEミニアプリ」が約6割、「ショップカード」が約3割、次いで「プロフィール」、「クーポンリスト」となっており、モバイルオーダーや会員証、ポイント付与、友だち追加など、来店後の利用に直結する機能が多く活用されています※。

※2025年11月～2026年5月現時点

各機能の詳細

- LINEミニアプリ：テーブルオーダーや会員証、順番待ち、キャンペーン利用などのLINEミニアプリ画面をすぐに表示することができ、サービス利用率の向上に効果的です。- ショップカード：LINE公式アカウントのショップカードでポイント付与が行えます。ワンタッチで完了するため、利用率の向上に期待できるほか、不正防止機能によって安全なポイント運用を実現します。- プロフィール：LINE公式アカウントのプロフィールを表示できるため、すぐに友だち追加の案内が可能です。- クーポンリスト：LINE公式アカウントで配布しているクーポン一覧を表示します。レジ前の混雑緩和にも効果的です。

■来店接点を持つ業種を中心に導入が拡大、現場の「オペレーション削減」と「サービス利用率向上」に貢献

「LINEタッチ」の導入状況を業種別に見ると約半数近くを飲食店・レストランの業種にご利用いただいており、ほかにも美容・サロン、ショッピング・小売店など、来店を起点としたビジネスでの活用が広がっています。

特に飲食店では、入店時のチェックインやモバイルオーダー、会員証提示など、来店時に複数のアクションが発生する中で、かざすだけで「LINEミニアプリ」や各種機能へ誘導できる点が評価されています。さらに飲食店以外の業種でも、現場の課題解決を目的とした活用が進んでいます。

＜導入事例＞

株式会社アルペン：サービス利用率の向上

ースポーツデポ・アルペン、ゴルフ5など、全国の約400店舗のレジ前に「LINEタッチ」を設置しています 。これまでレジでの会員証提示や「LINE公式アカウント」への誘導において、アプリの起動やQRコードの読み取りにかかる手間が課題となっていました。「かざすだけ」でシームレスに会員証等が表示できるようになったことで、お客様の利便性が向上し、結果としてスムーズなサービス利用率の向上につながっています。

吉本興業株式会社：サービス利用の促進

多数の来場者が訪れる吉本興業の劇場に、「LINEタッチ」が設置されています。お笑いイベントの投票サービスの入り口として活用されており、館内の各所に設置された端末にスマートフォンをかざすだけで、いつでも投票が可能。手軽な操作性によって、サービス利用の活性化を実現しています。

このように「LINEタッチ」は、ユーザーにとっての利便性向上にとどまらず、企業・店舗にとっては人手不足が社会課題となる中でのオペレーション効率化を強力に後押しするツールとして機能しています。 今後もオフラインとオンラインをつなぐ顧客接点として、店舗DXを支えるサービスを目指していきます。

「LINEタッチ」概要- 導入費用：継続費用は不要で、スタンドタイプ（\2,000）／ステッカータイプ（\300）の2種類を用意しています。- 主な利用シーン例：レジ横／会計時：クーポンや会員証（ミニアプリ）の表示店内／施術中：LINE公式アカウントへの友だち追加誘導卓上／食事中：モバイルオーダー（LINEミニアプリ）を起動イベント会場：スタンプラリーやキャンペーン参加順番待ち／入場時：受付や抽選エントリーの画面（LINEミニアプリ）を起動- 詳細はこちら：https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/line-touch/(https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/line-touch/)

LINEヤフーは「LINEタッチ」を通じて、スマートフォンを“かざすだけ”で「LINE」上のサービスを利用できる新しい体験を実現し、より便利で安全な顧客接点を提供します。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。