大分県最大手デベロッパー・ベツダイ、新築分譲マンション「グリーンヒル」ブランドサイト全面リニューアル

株式会社ベツダイ

大分県を拠点に住宅・不動産事業を展開する地場最大手デベロッパー（※）・株式会社ベツダイ（本社：大分県大分市、代表取締役社長：矢邉 弘 以下、ベツダイ）は、この度、大分県内で展開している新築分譲マンション「グリーンヒル」のブランドサイトを全面リニューアルいたしました。

新サイトでは、「いちばん人にも地球にもやさしい家づくり」を目指す「GREEN LABEL」プロジェクトの紹介をはじめ、モデルルーム写真集など新しいコンテンツも加え、グリーンヒルマンションが

どのような暮らしを提供するのかをより分かりやすく紹介しています。

※大分県内における戸建住宅供給数で業界トップクラスの実績

URL:https://greenhill.betsudai.jp/

「いちばん人にも地球にもやさしい家づくり」を目指す、「GREEN LABEL」プロジェクトとは

「GREEN LABEL」プロジェクトとは、すべての人が笑顔で気持ちよく過ごせる暮らしを創造し、

持続可能な未来へ向けて環境にも人にもやさしい、ウェルビーイングな暮らしを提案するプロジェクト。豊かな生命が息づく緑あふれる風景を、マンションに住む人といっしょに育て、自然にやさしい

街づくりを目指します。

【アクション1】

すべてのマンションにシンボルツリーを進呈。

【アクション2】

10年先の景観を見据えた景観設計。

【アクション3】

生物多様性に配慮した適正な管理育成。

【アクション4】

景観が豊かになっていく歓びを居住者と共有。

【アクション5】

室内のグリーンコーディネートなど、グリーンセミナーを開催。

【アクション6】

環境に負荷をかけない住まいづくり、暮らしを推進。

【アクション7】

生物多様性保全の取り組みとして、長期景観管理計画を目指す。

【アクション8】

SDGsへの取り組み、クリーンに住み続けられる街づくり。

「GREEN LABEL」プロジェクト第1弾

■グリーンヒル別府石垣東パークフロント

所在地 ：大分県別府市石垣東9丁目2614番1

交通 ：JR九州日豊本線「別府大学」駅から徒歩21分

敷地面積 ：1,353.84平方メートル

構造・規模 ：鉄筋コンクリート造 15階建て

総戸数 ：56戸

竣工 ：2027年9月中旬（予定）

引渡し ：2027年11月上旬（予定）

間取り ：2LDK、3LDK

住居専有面積：58.23平方メートル ～73.00平方メートル

HP ：https://greenhill.betsudai.jp/ishigakihigashi/

▲外観完成予想CG▲外観花火合成CG▲バルコニー眺望予想CG

【お問い合わせ】

グリーンヒル別府石垣東パークフロント マンションギャラリー

大分県別府市田の湯町2097-5

0120-68-7730

営業時間／10:00～18:00 定休日／火曜日・水曜日