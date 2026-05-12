入社直前の“内定辞退”を防ぐには「対面・アナログ施策」がカギ

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年6月4日（木）に「今からでもまだ間に合う！『対面型』内定者フォローの手法」と題したオンラインセミナーを開催します。

《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2606_naiteisha_follow/(https://www.ageha.tv/seminar/2606_naiteisha_follow/?utm_campaign=2605_pr_naiteisha_follow)

■今の時代、対面だからこそ「本音」が見える。学生に求められ、入社につなげるフォロー施策とは？

早期選考の定着により、内々定から入社までの期間はかつてないほど長期化しています。そこで採用担当者を悩ませるのが、入社直前まで懸念される「内定辞退」を防ぎ、いかにスムーズな入社へと導くかという点ではないでしょうか。

フォローが長期化するほど、「オンライン施策はやり尽くし、次に何をすべきかわからない」「画面越しでは学生の本音が掴めず、辞退の兆候を見逃してしまう」などの壁にぶつかる企業は少なくありません。加えて、27卒のフォローと並行して28卒のインターン準備も重なり、限られたリソースでいかに効果的なコミュニケーションを継続するかが問われます。

本セミナーでは、昨今の新卒採用トレンドとともに、辞退防止の鍵を握る「対面・アナログ施策」の重要性を紐解きます。オンラインでは生み出しにくい「リアルな熱量」や「同期との絆」をどう育むのか。面談では引き出せない本音に迫るゲーム形式の施策や、内定者が次年度のツール制作を担うプロジェクトなど、具体的な事例を交えて紹介します。

内定者フォローを「辞退防止」に留めず、次年度の採用活動にも活かせる仕組みへとアップデートし、人事の工数を未来の成果につなげる。これからの時代に求められる、本質的な施策のあり方を提案します。



セミナー詳細・申し込みは⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2606_naiteisha_follow/(https://www.ageha.tv/seminar/2606_naiteisha_follow/?utm_campaign=2605_pr_naiteisha_follow)

＜こんな方におすすめ＞

・早期化に伴い、内々定・内定者フォローの「ネタ切れ」にお悩みの方

・オンライン中心のフォローに限界を感じ、学生の「本音」を引き出したい方

・27卒のフォローと、28卒向けインターン/採用企画を連動させたい方

■セミナー概要

【開催日】2026年6月4日（木）12：00～13：00（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2606_naiteisha_follow/(https://www.ageha.tv/seminar/2606_naiteisha_follow/?utm_campaign=2605_pr_naiteisha_follow)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2605_pr_naiteisha_follow)



【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2605_pr_naiteisha_follow)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv