日本マスク(R)のブランドで、マスクの企画・製造・販売を行う横井定株式会社(所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：横井 昭)は、目元から首元まで広範囲をカバーする日焼け対策マスク「MASKUV(マスクヴィ)」を、2026年5月12日(火)に発売いたします。





MASKUV(マスクヴィ)





このたび新たに発売する「MASKUV(マスクヴィ)」は、「マスク機能 × UVカット × ネックカバー」を融合した、顔から首元までを1枚でカバーできる新発想の不織布マスクです。





紫外線量が急激に増え始める春から初夏にかけての時期は、日焼け対策への意識が一層高まる季節です。近年では、衛生意識や美容意識の高まりとともに、顔だけでなく首元まで意識したケアも広がりつつあります。

従来のUV対策マスクはカバーできる範囲が限られているという課題がありました。こうした背景から、「MASKUV(マスクヴィ)」は、より手軽に広範囲をカバーできる新しい選択肢として開発されました。





紫外線から肌を守ることにこだわり、目元や頬骨周辺といったいわゆる“シミゾーン”から首元までをしっかりカバーできる形状を採用しました。

首元まで覆いながらも動きやすさを損なわないよう、新構造「モーションスリット」を採用し、快適な装着感と可動性を両立しています。





3層構造を採用しており、外側の2層にUVカット素材を使用することで、UPF50+および紫外線遮蔽率99％を実現しています。さらに口元部分には3層一体構造素材を採用し、花粉捕集効率99％のフィルター性能を備えながら、通気性は当社従来品比で約3倍に向上。長時間でも快適に使いやすい設計となっています。





通勤や買い物などの日常の外出からレジャーまで、シーンを問わず取り入れやすい紫外線対策アイテムです。

「MASKUV(マスクヴィ)」は、日常の中で無理なく続けられる紫外線対策マスクとして、新しいスタイルを提案してまいります。





商品説明(1)





商品説明(2)





■商品概要

商品名 ： MASKUV ／ マスクヴィ

サイズ ： 145mm×210mm (2つ折り時)

入数 ： 5枚入り 個別包装

原産国 ： フィリピン

希望小売価格： オープン

発売日 ： 2026年5月12日





＜商品特長＞

広範囲カバー設計：目元から頬骨周辺、さらに首元までしっかり覆い、紫外線から肌を守る。

UVカット素材：紫外線防護係数UPF50+、紫外線遮蔽率99％で高いカット性能を実現。

高通気設計：当社従来品比約3倍の通気性を実現し、呼吸のしやすさに配慮。





公式オンラインショップURL： https://www.mask-store.com

公式コーポレートサイトURL： https://www.nippon-mask.co.jp





商品パッケージ