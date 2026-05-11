全国の美容室と共に歩み続ける総合美容商社のダリアは厚生労働省認定の子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得しました。

株式会社ダリア

総合美容商社として美容室・サロンのトータルサポートを展開する株式会社ダリア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：高木 進一、以下、ダリア）は、2026年4月22日付で厚生労働省が定める次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」を取得しましたので、お知らせいたします。

次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」の取得

「くるみん認定」とは次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るための行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。

当社は、2023年9月から2025年8月までの計画期間において掲げた目標をすべて達成し、本認定を取得しました。

「くるみん認定」取得に込めた想い

営業職を主たる業務とするダリアでは、これまで「ワークライフバランスを保ちにくい」というイメージを抱かれやすい側面がありました。しかし、ダリアが目指す、誰もがライフイベントを楽しみ、仕事にも誇りを持って長くキャリアを築ける働き方を実現すべく、従業員と一体となって認定の取得に向けて取り組んでまいりました。

「くるみん認定」取得の主な取り組み

１. 時差出勤およびフレックスタイム制度の全社拡充

全従業員を対象に、時差出勤制度・フレックスタイム制度を導入し、多様な働き方の可能性を拡げました。

２. ３歳以上の子供を養育する従業員に対する短時間勤務制度の延長

育児短時間勤務制度を子供の小学校卒業年度までに延長し、多感な時期に寄り添える働き方を導入しました。

３. 子供の看護休暇制度の有給化

子供の看護休暇を有給化し、看護休暇による経済的な不利益を軽減しました。

これらの取り組みにより、直近の育児休業取得率は女性100%、男性67%を達成。有給休暇消化率55%を達成するなど、従業員が安心して働ける環境を整えることで、制度の実効性向上に繋がっております。

今後の展開

私たちは、すべての従業員が、ワークライフバランスを保ち活き活きと働き続けられる風土を築いてまいります。それは、得意先であるサロン様に対し、時代が変わっても揺るぎない信頼関係と質の高いサポートを提供し続けるための、私たちの確かな基盤となるものだと考えています。

今後も従業員一人ひとりが安心してキャリアを築ける環境の整備や制度の充実を積極的に進め、「サロン様と共に美容の未来を創造するパートナー」として、業界全体の魅力向上に貢献してまいります。

株式会社ダリアについて

株式会社ダリアは、1946年の創業以来、福岡に本社を置き、全国に拠点を展開し、美容室・サロンの成長を多角的に支援する「総合美容商社（美容ディーラー）」として、美のインフラを支え続けています。単なる理美容製品の流通にとどまらず、教育・経営・空間デザインまでを網羅するビジネスを展開しています。

■ 主な事業・活動内容

・ トータルソリューションの提供： 美容商材の卸売から、サロンの出店・経営コンサルティング、店舗デザイン、プロモーション支援まで、サロン経営のあらゆるフェーズをバックアップしています。

・ 教育・スタジオ運営： 全国の各拠点にスタジオを設置し、美容師の技術向上や感性を磨くためのセミナーを年間通じて開催。業界の次世代を担う人材育成に注力しています。

・ クリエイティブの発信： 日本最大級の美容コンテストの主催を通じ、美容師がその技術と感性を最大限に発揮できる場を提供。美容業界全体の活性化に寄与しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社ダリア

代表者 ：代表取締役 高木 進一

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目3-25

事業内容 ：美容材料、美容器具、化粧品、健康食品等、業務用化粧品の卸売

コーポレートサイトURL：https://dalia.co.jp/