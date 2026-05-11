GIGABYTEから、リフレッシュレート240Hzの27インチ QHD(2560 x 1440) 有機EL(WOLED)ゲーミングモニター『GIGABYTE GO27Q24G』を発売

シー・エフ・デー販売株式会社GIGABYTE GO27Q24G

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、リフレッシュレート240Hzの27インチ QHD(2560 x 1440) 有機EL(WOLED)ゲーミングモニター『GIGABYTE GO27Q24G』を発売いたします。

2026年5月15日発売予定です。

GIGABYTE GO27Q24G | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ QHD (2560 x 1440) 有機EL(WOLED) ゲーミングディスプレイ/モニター

- 27インチ、QHD (2560 x 1440) 有機EL(WOLED) ゲーミングモニター。- 応答速度0.03ms＆リフレッシュレート240Hzの非常に滑らかな映像体験。- 先進のOLED輝度性能による、ピーク輝度1300ニトを実現。- 「タクティカルスイッチ2.0」「ブラックイコライザー」など、対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。- AIベースのアルゴリズムで画面焼けのリスクを最小限に抑える「AI OLED ケア」対応。[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1102_1_1561d66dda2aedb54755a7fde811163c.jpg?v=202605110551 ]

想定売価：\79,980前後(税込)

発売予定：2026年5月15日

リリースページ：

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-go27q24g.html