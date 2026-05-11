5月12日（火）より初のディズニーデザイン3タイプを順次販売開始 疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)ルームウェアオールシーズン」

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）では、多くのお客様から支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス(R)ルームウェアオールシーズン」からディズニーデザインの販売を開始しました。今回初展開となるディズニーモデルは、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」・「ベイマックス」の全3タイプです。5分袖・7分丈パンツタイプで暑くなるこれからの季節におすすめの本商品は、5月12日（火）より全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて購入が可能です。 ※ベイマックスモデルは限定店舗展開

AOKI公式オンラインショップ（リカバリーケアプラス(R)特設ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/recoverycareplus/

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■「リカバリーケアプラス(R)ルームウェアオールシーズン」にディズニーデザインが仲間入り！

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この度AOKIでは、2026年5月12日（火）より順次、多くのお客様より支持を得ている疲労回復ウェアの「リカバリーケアプラス(R)オールシーズン」よりディズニーデザインの販売を開始します。

今回展開するディズニーモデルは、「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」・「ベイマックス」の3タイプを展開。

「ミッキーマウス」・「ミニーマウス」はクラシカルなアートデザインを採用。2着並べることで向かい合うデザインは、ペアギフトにもおすすめです。また、限定店舗の展開商品として心とカラダをケアするケア・ロボット「ベイマックス」を採用。「ベイマックス」の挨拶とパンツにプリントされたバッテリー表示が愛らしい1着です。

各デザインの可愛らしさに加え、こだわりのゆったりシルエットや消臭テープの付加、パンツのポケットなど機能面も充実しています。

忙しい毎日を頑張る自分へのご褒美にも、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。

※一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名：RECOVERY CARE＋ リカバリーケアプラス プレーティング天竺

医療機器製造販売届出番号： 13B1X10360000062

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

リカバリーケアプラス(R)ディズニーデザイン（5分袖・7分丈パンツ） 商品概要

■ミッキーマウスデザイン（黒）

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ブラックに映える色鮮やかな「ミッキーマウス」のアートが目を引くデザインです。1928年のデビューを記したレトロなレタリングと「ミッキーマウス」のアクティブなポージングの組み合わせがポイントです。

7分丈パンツにはミニーマウスデザインと同じく、ワンポイントロゴをプリント。ミッキーマウスデザイン・ミニーマウスデザインを合わせてペアギフトにもおすすめです。

■ミニーマウスデザイン（ラベンダー）

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爽やかなラベンダーカラーに、おちゃめな表情の「ミニーマウス」が映えるデザインです。手描き風の繊細なタッチで描かれたアートワークは、どこか懐かしく温かみのある雰囲気。

影付きの立体的なロゴデザインや、1928年のデビューを記したクラシカルなフォントの組み合わせが、洗練された大人の可愛らしさを演出します。7分丈パンツには、ミッキーマウスデザインと同じく、ワンポイントロゴをプリントしました。

■ベイマックスデザイン（ベージュ）

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優しく落ち着いたベージュカラーを基調に、心とカラダを癒やすケア・ロボット「ベイマックス」の魅力あふれるデザイン。トップスには、お馴染みの挨拶「HELLO, I AM BAYMAX」のテキストとともに、片手をあげて挨拶する愛らしい姿をプリント。パンツには「ベイマックス」の表情と、バッテリー残量をリンクさせた遊び心あふれるアートが施されています。「FULL BATTERY（満充電）」と「LOW BATTERY（バッテリー残量低下）」の表現で「ベイマックス」が可愛らしく休息の重要性を伝えます。リラックスタイムを笑顔にする、癒しの詰まった1着です。

■リカバリーケアプラス(R)ディズニーデザイン（5分袖・7分丈パンツ） 商品特長

１.一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア

身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。

２.快適に着用できるリラックスシルエット＆便利な機能性

快適に着用できるようゆったりとしたシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時のストレスを軽減します。消臭テープを付加しているので、汗をかきやすいこれからの季節も安心。さらに、すべてのデザインにポケット付きのためスマートフォンや鍵を入れるなど日常のちょっとしたシーンにも便利です。

３.ギフトにもおすすめの価格設定

上下セットで税込14,190円。AOKIでは、全国約500店舗および公式オンラインショップで無料ラッピングも承っています。

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1173-91e978d69578d0b0823fb9e18a7b6e7f.pdf