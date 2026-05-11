ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」５月後半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会



一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で

毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。５月後半の内容は以下の通りです。

【５月１７日（日）】松本直美さんがゲスト出演！

▪ボートレース芦屋「ＧI開設７４周年記念 全日本王座決定戦」１２Ｒ（３日目）

▪ボートレース宮島「サントリー杯」１１Ｒ（２日目）

芦屋の注目は西山貴浩！昨年オーシャンカップにおいて悲願のＳＧ制覇を達成すると、その後も今年最初のＳＧ・３月ボートレースクラシックで準優勝を果たすなど、近況リズムは上昇中！期待を背負った初日のドリーム戦１号艇を皮切りに、待望の芦屋ＧI初制覇となるか！？さらに、前回大会覇者の定松勇樹にも期待！今年は芦屋での好成績をきっかけに好調を維持しており、今節の走りにも注目したい。宮島の注目は鎌倉涼！今年３月に史上初となる女子ＰＧI３冠を達成したことが記憶に新しく、当地では２０２１年以来となる優勝に大きな期待がかかるが、結果はいかに！？

ゲストは、フットサル日本女子代表の松本直美！お楽しみに！

【５月２４日（日）】伊藤みきさんがゲスト出演！

▪ボートレースびわこ「ＧII第７０回 秩父宮妃記念杯」１２Ｒ準優勝戦（５日目）

▪ボートレース津「日刊スポーツちどり杯争奪戦」１２Ｒ準優勝戦（５日目）

びわこの注目、まずは岩瀬裕亮！前回大会では、圧巻のまくり差しを決めて自身初となるＧII制覇を成し遂げた。優勝後も勢いそのままに、９大会中、実に６大会で準優勝戦に進出しており、今大会も目が離せない存在！さらにもう一人の注目は、２日目ドリーム出場予定の大峯豊！先月行われたＰＧIマスターズチャンピオンでは、同じ山口支部のエース・白井英治が熟練の技で初制覇を果たした。その流れの中で迎える今節、前回優出しているだけに、ここは雪辱を晴らしたいところ！津の注目は中山翔太！２０２６トップルーキーは、昨年１２月に芦屋でデビュー初優勝を飾り、ここまで３回の優勝を果たした。成長著しい地元の若手エース候補が、どのような走りでアピール出来るか！？

ゲストは、元フリースタイルスキー・モーグル日本代表の伊藤みき！

ぜひご覧ください！

【５月３１日（日）】ＳＧ第５３回ボートレースオールスターの優勝戦を生中継！

▪ボートレース浜名湖「ＳＧ第５３回ボートレースオールスター」１２Ｒ優勝戦（最終日）

スターレーサー達の祭典、ＳＧボートレースオールスターがいよいよ開幕！

最注目は峰竜太！自身７回目となるファン投票1位に輝き、記憶に新しい３月蒲郡ボートレースクラシック優勝からのＳＧ連覇を目指す！更に地元浜名湖からは、今回ＳＧ復帰戦となる菊地孝平をはじめ、オールスター第２２回大会覇者の服部幸男など５名が出場。地元の声援を後押しに、水面で活躍する姿に期待したい！また、ＳＧデビューを飾るレーサーが多いのもオールスターの特徴だ。高憧四季、米丸乃絵、藤原碧生、西岡顕心、石本裕武、井上遥妃の６名が初参戦！次世代レーサー達の奮闘ぶりにも注目したい！

現地・ボートレース浜名湖から熱戦の様子を余すことなく徹底リポート！ぜひお見逃しなく！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。