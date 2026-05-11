第二新卒向けAI「LAife」が自己分析ラボとコミュニティ機能を同時リリース！価値観マップで理想のキャリアを紡ぐ

WeaveX株式会社

WeaveX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：戸矢崎 凌）は、運営するAIキャリアコーチツール『LAife（ライフ）』において、AIとの対話から個人の仕事観を可視化する「自己分析ラボ機能」と、共通の価値観を持つユーザー同士が繋がる「コミュニティ機能」を、2026年5月11日（月）に提供を開始いたしました。

「キャリアミスマッチによる早期離職」という社会的課題の背景にある「自己理解の浅さ」と「相談相手の不在」に対し、AIを通じた「自分との対話」と、コミュニティでの「仲間との対話」をシームレスに提供することで、若手社会人が「自分らしい物語」を紡ぎ始めるための、新しいキャリア形成のインフラを目指します。

サービスURL：https://weavex-laife.com/auth

開発背景：なぜ今、この機能が必要なのか？

第二新卒の離職理由として最も多いのは、理想と現実の乖離によるミスマッチです。

その根底には二重の構造的課題が存在します。

- 「価値観の言語化」の難しさ：従来の自己分析ツールはスキルや経歴の棚卸しに終始し、「何を大切に働きたいか」という抽象的な価値観を深掘りする仕組みが不足していました。- 「心理的安全性の高い対話場」の欠如：転職SNSは増えているものの、同じような悩みや違和感を抱える仲間と、本音で語り合える場は限られていました。

LAifeは、AIキャリアコーチとの対話で「自分自身の輪郭」を浮き彫りにし、その価値観を起点に仲間と繋がることで、孤独な自己分析を「納得感のあるキャリア探求」へとアップデートします。

新機能の概要：AIと仲間が、自己理解の『言語化』と『確信』をサポート

1.自己分析ラボ機能：AIとの対話で「自分」が言葉になる

AIキャリアコーチとの自然な対話を通じて、ユーザー自身も気づいていない「働く上での譲れない軸」を抽出し、視覚的なマップとして可視化します。

・本質的な言語化：質問に答えるだけの形式ではなく、AIが個別の文脈を汲み取って深掘りを行うため、表層的ではない「自分の言葉」が見つかります。

・自己開示のツール：作成されたマップはプロファイルカードとしてSNS等でシェア可能。自己紹介のハードルを下げ、対話のきっかけを作ります。

2. コミュニティ機能：価値観で繋がり、視野を広げる

価値観マップを起点に、似た価値観や問題意識を持つ第二新卒・若手層が集うオンライン空間です。

・「属性」ではなく「価値観」で出会う：年齢や業界、スキルではなく、大切にしている「想い」で繋がるため、深い共感と本音の対話が生まれます。

・自分を知り、他者と分かち合うサイクル：AIとの「自分との対話」で思考を整理し、コミュニティでの「仲間との対話」で視野を広げる。この2つを行き来することで、自己理解を立体的に深めます。

2機能同時リリースの思想：一人で悩まないキャリア選択を

LAifeが提供するのは、単なるツールではなく「体験」です。AIという“鏡”で自分を映し出し、コミュニティという“共鳴板”で自分の声を確認する。

この両輪が揃うことで、ユーザーは初めて「自分らしい次の一歩」を確信を持って踏み出すことができます。

代表コメント

『自ら物語を紡ぐ』-これが、私たちWeaveXが掲げる恒久のコンセプトです。

キャリアミスマッチによる早期離職は、本人にとっても企業にとっても、そして社会にとっても大きな損失です。その根っこにあるのは、『自分が何を大切にしているか分からないまま選んでしまう』という自己理解の浅さと、『同じ違和感を持つ人と本音で話せない』という孤独です。

LAifeはAIとの対話で価値観を言語化し、同じ価値観で響き合う仲間と出会える場を提供します。AIは鏡として、コミュニティは共鳴板として機能する。この両輪があってこそ、人は自分の物語を紡ぎはじめられると、私たちは信じています。

（WeaveX株式会社 Founder & CEO 戸矢崎 凌）

今後の展望

LAifeは今後、価値観マップの解析精度向上に加え、ユーザー同士の相互フィードバックを加速させるイベントや、AIによるパーソナライズされたキャリアコーチング機能の拡張を予定しています。

「価値観で人が繋がり、誰もが自分の物語を紡げる社会」の実現に向けて、サービスの進化を続けてまいります。

サービス概要

サービス名：LAife（ライフ）

新機能提供開始日：2026年5月11日（月）

対象：20代、第二新卒、キャリアに悩む若手社会人

利用料金：フリープラン無料（※プラン詳細は公式サイトをご確認ください）

サービス紹介サイトURL：https://www.weavex.co.jp/laife

WeaveX株式会社について

本件に関するお問い合わせ先

WeaveX株式会社 広報担当 Email：support@weavex.co.jp