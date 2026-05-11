SEOツール「SEARCH WRITE」、AI検索可視化と実行自動化を実装し進化。「LLMOダッシュボード」と「SEOエージェント」機能を同時ベータ提供開始

株式会社PLAN-B

株式会社PLAN-B（本社：東京都品川区／大阪市西区、代表取締役：鳥居本 真徳）は、SEO実行支援SaaS「SEARCH WRITE」において、新機能「LLMOダッシュボード」と「SEOエージェント」のベータ版を同時に提供開始しました。

今回提供する2つの機能は、まずAI検索上の自社の現状を可視化し、そこで得たデータをもとに、SEO施策の実行部分をエージェントが自律的に回す流れを同一基盤でつなぐものです。現場の「何から始めればよいかわからない」「実行に移す時間がない」といった課題を解決し、計測から実行までを途切れさせず、施策を前に進められる環境構築を支援します。

機能拡充の背景―「やるべきことはわかっていても、手を動かせない」マーケティング現場の課題

マーケティング部門では人手不足・採用難が続くなかで、従来業務に加えて生成AI検索への対応も求められています。さらに、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを日常的な情報収集に使うユーザーが拡大し、従来のSEO指標だけではユーザーとの接点がどこでどのように生まれているのかを捉えきれない局面が増えています。

その中で、多くの担当者が抱えているのは「何から始めればいいかわからない」「現状が見えない」「実行する時間がない」という課題です。AI活用やAI検索対策を進めたくても、その検討に割ける工数も限られているのが実情です。

PLAN-Bは、この状況に対して「まず現状を見える化し、そのデータをもとに実行を自動化する」という流れをつくる2つの機能を同時に提供開始します。

【機能詳細１.】 AI検索上の現状を可視化する「LLMOダッシュボード」

「LLMOダッシュボード」は、ChatGPTやGeminiなどの主要な生成AI上で、自社ブランドがどのような質問に対して、どのような文脈で言及されているかを可視化する機能です。

ダッシュボード上では、ブランド言及数や競合との比較に加え、AI回答で参照されているドメインやデータまで確認できます。「なんとなく現状が見える」段階にとどまらず、どの情報源から自社が言及されているか、どの領域を強化すべきかを、次の施策につなげる粒度で把握できる点が特徴です。

LLMOダッシュボードで蓄積したデータを基盤として活用することで、施策の実行と改善を継続的に回すことが可能です。

【機能詳細２.】SEO業務を自動で回す「SEOエージェント」

▲サンプルデータでの画面となります

「SEOエージェントは」、SEARCH WRITEがこれまでに蓄積してきた1,800社の運用データを基盤に、 AIを活用してSEO業務の一連のサイクルを自律的に回す機能です。

主な機能は以下の通りです。

- 事業内容やターゲット情報をもとにキーワード戦略を自動生成- 施策候補を優先度順に提示- 記事ドラフトの自動作成- 公開後の成果記録- 蓄積データをもとに次に実行すべきタスクを再提案

これにより、担当者は施策をゼロから設計する負担から解放され、AIの提案を確認・調整しながら意思決定に集中できます。また、従来は複数のツールを行き来していたSEO運用も、一つのエージェントに統合され、作業の分断を解消します。

機能拡張の狙い―計測から実行までを分断しない一体型の支援

事業内容やターゲット情報からキーワードの候補だし、優先度付けまで自動で出力（※サンプルデータでの画面となります）

「LLMOダッシュボード」と「SEOエージェント」を同一基盤で提供する狙いは、計測と実行を分断させないことにあります。

LLMOダッシュボードで現状を可視化し、蓄積したデータをもとに、SEOエージェントが施策の実行と改善を継続的に行います。さらにPLAN-Bでは、BPaaS（Business Process as a Service）として、専任のコンサルタントが、サイトのコンバージョン改善や事例コンテンツ制作などの施策実行を伴走して支援します。

ツールと人の支援を組み合わせることで、「わかっていても動けない」状態から、施策を進められる状態へとつなげます。まずは現状把握から始め、次にエージェントと伴走支援によって実行と改善を繰り返す流れを一体で提供することで、AI検索対策という変化の大きい領域でも現場が戸惑うことなく施策を進めることが可能です。

今後の流れ―SEO・LLMO以外のエージェントへも展開

ベータ版は、既存の「SEARCH WRITE」導入企業を対象に、順次ご案内します。ベータ期間中のフィードバックをもとに、検証を重ねながら正式版リリースに向けて機能の改善を進めてまいります。

今後は、SEOエージェントの仕組みを広げ、マーケティング施策全般を支援するエージェントや、広報業務を支援するエージェントへと発展させる構想です。キーワード戦略の自動出力、コンテンツ作成、タスクの再提案といった機能を、検索領域にとどまらず、マーケティング業務全体の「計測×実行」を支える基盤へと広げていきます。

PLAN-Bは、リソース不足の中で施策の実行まで手が回りにくいマーケティング現場において、計測と実行の両面をAIで支援することで、担当者が本来の戦略設計や意思決定に時間を使える環境づくりを支援してまいります。

提供概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68228/table/388_1_fec5cf3f90fd26068c23b46ec9ffa380.jpg?v=202605111052 ]

「SEARCH WRITE」について

「SEARCH WRITE」は、 "知識がなくてもすぐに使えるSEOツール" をコンセプトに、19年以上にわたるSEOコンサルティング実績と成功ノウハウをもとに開発したSEOツールです。手軽に使いこなせる直感的なインターフェースと専属コンサルタントによる伴走支援で、だれでも効率的で正しいSEOが「わかる」から「できる」状態に導きます。

コンテンツSEO対策に必要なキーワードの選定、新規記事作成、既存記事のリライト、施策ログの蓄積や効果測定など、PDCAをしっかりと回すことができる機能設計により、インハウスでコンテンツSEOに取り組む企業様を支援します。

▶サービスサイト：https://searchwrite.jp/



ツール提供のみにとどまらず、事業理解を前提とした戦略設計から施策実行までを一貫して支援する「戦略設計・施策代行プラン」もご用意しています。

▶戦略設計・施策代行プラン：https://searchwrite.jp/plan/bpaas(https://searchwrite.jp/)

株式会社PLAN-Bについて

株式会社PLAN-Bは、戦略立案から実行までを一気通貫で伴走支援する総合Webマーケティング会社です。

19年以上の支援実績を持つSEOコンサルティングに加え、LLMOコンサルティング、広告・プロモーション支援、インフルエンサーマーケティング支援など、お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供します。

また、SEOツール「SEARCH WRITE(https://searchwrite.jp/)」やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール「Cast Me!(https://castme.jp/)」などのマーケティング支援ツールを展開しており、SaaSとコンサルの両輪による再現性の高いノウハウを活かし、顧客の事業成長を伴走型で実現します。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PLAN-B

事業内容 ：デジタルマーケティング事業、マーケティングDX事業、ソーシャルコマース支援事業

大阪本社 ：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 ：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 ：代表取締役 鳥居本 真徳

設立 ：2003年10月22日

HP ：https://www.plan-b.co.jp/

【運営メディア】

- SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!(https://www.plan-b.co.jp/blog/)」- YouTube 「PLAN-Bチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCbCt_CpmbTqU675t1Pjofqw)」- note「株式会社PLAN-B公式note(https://note.com/planb_2003)」