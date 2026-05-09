【TAC公務員】5/12（火）家庭裁判所調査官補 本試験講評会オンラインで配信します！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験の裁判所職員採用試験の受験生へ向けて「家庭裁判所調査官補 本試験講評会」をオンラインで配信します。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02



2026年5月9日（土）に実施される家庭裁判所調査官補 第1次試験の終了後、5月12日（火）17:00より「本試験講評会（Zoom配信）」を開催いたします。

TAC主催の データリサーチ速報値をもとに、1次試験を振り返りながら、2次試験：専門記述・政策論文試験、人物試験に向けた「今からできること」「今からやるべきこと」をお伝えしていきます。

また、ライブ配信中はQ＆A機能を通じてリアルタイムでのご質問も可能です。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

家庭裁判所調査官補 本試験講評会

開催日 2026年5月12日(火)

開催時間 17:00～18:00

登壇者 山口講師

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#02

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html