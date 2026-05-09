2026年10周年を迎えた「チャイロイコグマ」と「コリラックマ」が出演する「コリコグダンシング！」MV、本日5月9日「コグの日」公開！
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、「リラックマ」に登場するキャラクターの「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えたことを記念し、「コリラックマ」とのなかよしコンビ「コリコグ」が仲良くダンスするミュージックビデオ「コリコグダンシング！」を、本日5月9日（土）「コグの日」に公開したことをお知らせします。
「コリコグダンシング！」は、「コリコグ」のかわいさを詰め込んだダンスチューン。思わず一緒に踊り出したくなるミュージックビデオです。撮影の裏側は、サンエックス公式TikTok（https://www.tiktok.com/@sanx.official）で順次公開予定です。
『コリコグダンシング！』のミュージックビデオはこちら▽
URL：https://youtu.be/LwzcSZRukFw(https://youtu.be/LwzcSZRukFw)
■スタッフクレジット
『コリコグダンシング！』
Vocal：佐伯伊織
Lyrics & Music：シンゴ（マッカチン企画）
Arrangement：イマイケンタロウ（エイプリルズ）
Dance：Yukino. SHIHO
Director：名嘉真法久（Nakamaoffice Inc.）
Director of Photography：村橋佳伸
Choreographer：Sho from YZ Entertainment.
Graphic Design：須原花梨
Edit & Animation：名嘉真法久 片倉康輔（Nakamaoffice Inc.）
Production Manager：須原花梨
Produced by. 斉藤慎悟（SEGA MUSIC Inc.）
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト▽
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
リラックマごゆるりサイト公式 X▽
https://x.com/rilakkuma_gyr
チャイロイコグマ【公式X】 ▽
https://x.com/Chairoikoguma_5
リラックマ【公式】Instagram ▽
https://www.instagram.com/rilakkuma_sanx_official/
■リラックマとは
着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
▼もっと詳しく見る
https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/
▼リラックマ公式X
https://x.com/rilakkuma_gyr
2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆
2026年、チャイロイコグマは10周年を迎えます！きたる10周年を目前に、チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトがオープンしました♪
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトです。
10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください！
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
チャイロイコグマ公式Xはこちら
https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
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