企業７社と連携、助成総額2,500万円規模で自然資本再生を担うネイチャープレナーの本格支援開始

一般財団法人ネイチャープレナー・ジャパン

一般財団法人ネイチャープレナー・ジャパン（岡山県西粟倉村、代表理事：深尾昌峰、以下NPJ）は、自然資本の保全と経済活動を両立させる担い手「ネイチャープレナー」を支援するプラットフォームの構築へ向けて、助成事業を柱に事業を本格始動いたします。

現在、世界的なネイチャーポジティブ（自然再興）の潮流を受け、企業には生物多様性への貢献が不可欠となっています。本年度、この社会課題に光を当て、NPJのビジョンに賛同したパートナー企業・サポーター企業7社が決定。初年度助成総額2,500万円（予定）を投じて、若手研究者を支援する「フェローシップ」に加え、「創業期助成」「シナリオ策定支援」など多層的な支援プログラムを開始します。また合わせて、研究者・地域・企業が有機的に繋がる、日本初の本格的なネイチャーポジティブ・エコシステムの構築を加速させます。

■ 2026年度 参画企業一覧（順不同）

ネイチャーポジティブを社会実装へと導く先駆的なパートナーとして、以下の企業様と共に歩んでまいります。

＜参画企業＞

パートナー企業：PwCコンサルティング合同会社、損害保険ジャパン株式会社

サポーター企業：株式会社日本政策投資銀行、日本テレビ放送網株式会社、PLUS SOCIAL株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社JECC

＜パートナー企業からのメッセージ＞

●PwCコンサルティング合同会社 代表執行役CEO

安井 正樹様

「自然や地域と向き合う新たな挑戦が広がる中で、社会にポジティブな変化を生み出そうとする動きは、私たちが目指す方向性とも重なるものだと感じています。

ネイチャープレナーを取り巻く環境がさらに広がり、多様な人や組織が関心を持ち続けていくことで、新たな対話や可能性が生まれていくことを期待しています。」

●ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 グループＣＳｕＯ 執行役員専務

損害保険ジャパン株式会社 専務執行役員 ＣＣｕＯ・ＣＳｕＯ

酒井 香世子様

「ネイチャーポジティブ社会の実現に向けては『人』の力が不可欠です。

当社は長年にわたって多様なステークホルダーと連携し、環境分野の人材育成に注力してきました。

ネイチャープレナー・ジャパンとのパートナーシップを通じ、挑戦する皆さんと共にレジリエントな未来を共創し、その挑戦を力強く後押ししていきます。」

■ NPJが推進する「ネイチャーポジティブ・エコシステム」の全容

NPJは、助成事業に加えて、研究者・地域・企業を繋ぐ「社会基盤（プラットフォーム）」として以下の事業を展開します。

1.挑戦のフェーズに合わせた「多層的助成プログラム」

○次世代フェローシップ助成： 29歳以下の若手研究者・実践者支援。（開始済み）

○創業期助成： 自然資本再生・ネイチャーポジティブ領域における次なる起業家の発掘・育成・支援。

○モデル事業（シナリオ）助成： 社会実装に向けた事業設計や戦略策定を支援。

2.アカデミア連携：ネイチャーポジティブ研究会

東京大学 先端科学技術研究センター 森章研究室の協力により、企業や自治体が最新の科学的知見を学び、現場と繋がる勉強会・ワークショップを定期開催。

3.人的資本の可視化：人材プラットフォーム

専門スキルを持つ研究者や実践者と、リソースを持つ企業・地域をマッチングする基盤を構築。

■ 「次世代ネイチャープレナー・フェローシップ」採択状況

70名を超えるプレエントリーから厳正な選考を経て、地域の自然資源を活かしたビジネスや調査・研究に挑む次世代フェローが決定し始めています。次世代フェローは大学生から若手社会人まで多岐にわたります。

このフェローシップ助成の取り組みは各地域で活躍する先輩ネイチャープレナーの協力で成り立っております。今年度は森・里・川・海といったフィールドでそれぞれ様々なテーマで取り組んでいる15を超える団体とともにおこなっています。地域と連携を深めていき、オールジャパンでこの領域に取り組んでまいります。

■ 共に「ネイチャーポジティブ」の未来を創るパートナーを募集

NPJは今後5年間で、200名のフェロー認定と50名の起業家育成、20件以上のモデル事業創出を目標に掲げています。

「現場の情熱」と「企業の資源」を繋ぎ、自然資本が適切に評価・循環する社会を実現するためには、特定の枠組みを超えた「オールジャパンでの共創」が不可欠です。NPJでは、寄付や協賛という形だけでなく、共同での事業開発、実証フィールドの提供、知見の共有など、多様な形での連携を歓迎しています。

ネイチャーポジティブへの取り組みを本格化させたい企業様、あるいは「まずは何ができるか相談したい」という段階の企業様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。ネイチャープレナーと共に、自然と経済が共生する新しい社会を築いていきましょう。