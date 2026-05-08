「Dow Jones Best-in-Class Indices」の構成銘柄に初選定

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、このたび、S&P Global社が提供する世界的な投資指標「Dow Jones Best-in-Class Indices (以下：DJ BIC)」において、World Index および Asia Pacific Indexの構成銘柄に初めて選定されました。DJ BICは、S&P Global社が実施するコーポレート・サステナビリティ・アセスメント（CSA）に基づき、経済・環境・社会の３つの側面から企業を分析・評価し、サステナビリティに優れた企業を構成銘柄として選定するものです。

豊田通商は、「未来の子供たちにより良い地球を届ける」というMissionのもと、中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）において、「サステナビリティ戦略」を掲げています。サステナビリティを「経営そのもの」と位置づけ、事業活動を通じた地球課題・社会課題の解決と中長期的な企業価値向上の両立を目指しています。今回のDJ BIC構成銘柄への初選定は、気候変動への対応やサプライチェーンにおける人権尊重、人的資本経営など、地球課題・社会課題解決へ向けた取り組みが、国際的に高く評価されたものと受け止めています。

今後も、グローバルに展開する事業活動および多様なステークホルダーとの協働を通じて、Missionの実現を目指してまいります。

- 中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）の詳細は、以下をご覧ください。

https://www.toyota-tsusho.com/ir/earnings-presentations/upload_files/J_chukei_105_4Q.pdf

- 豊田通商のサステナビリティの取り組みは、コーポレートサイト「サステナビリティ」のページをご覧ください。

https://toyota-tsusho.disclosure.site/ja/