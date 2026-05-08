伊豆・城ヶ崎海岸のニューヨークランプミュージアムで「あじさいフェスティバル」を開催（2026.5/23～7/5）！ 自生種「城ケ崎」をはじめ200種以上の多彩な品種とアンブレラスカイが梅雨を彩る

株式会社伊豆シャボテン公園あじさいフェスティバルを開催

ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデンでは、2026年5月23日（土）～7月5日（日）まで「あじさいフェスティバル」を開催いたします。

当園の「あじさい苑」は、地元・城ケ崎海岸の自生種で八重咲の額アジサイ「城ケ崎」「伊豆の華」や、日本原種のヤマアジサイのほかに、色鮮やかな園芸品種など200種以上約3,000株をお楽しみいただけます。

園芸種アジサイの中でも抜群の人気を誇る「ダンスパーティー」をはじめ、こんもりと大きな毬状の花が咲く「アナベル」約100株を植栽した『アナベル広場』など、多彩な品種が長い梅雨のシーズンを華やかに彩ります。

また、今年も「あじさいロード」には傘をあしらった色鮮やかな「アンブレラスカイ」をご用意いたしました。アジサイ、そして雨にも映えるフォトスポット…あじさい苑の各所でこの時期ならではの風雅な記念撮影をお楽しみ下さい。

日本原種のヤマアジサイ

城ケ崎：自生種。八重咲きのガクアジサイ

【城ケ崎】城ヶ崎海岸に自生する代表的なアジサイ。様々な新品種の交配親でもある

伊豆の華：自生種。「城ケ崎」同様、様々な品種の交配親となっている

【伊豆の華】城ヶ崎海岸に自生する八重の額アジサイ。紺青の装飾花は小型で楚々とした印象

花まつり：日本原種のヤマアジサイ

【花まつり】咲き始めは白く次第に赤く染まっていく。色の変化が楽しめる日本原種のヤマアジサイ。

ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンの人気品種

ダンスパーティー：母の日のプレゼントとしても人気

【ダンスパーティー】母の日のギフトとして定番となった人気品種。西洋アジサイと「伊豆の華」の交配種

霧島の恵：6月～10月頃まで咲く「四季咲き」の品種

【霧島の恵】四季咲きの品種で、切り戻し選定をすると新しい枝に花芽が付き10月頃まで開花する

ごきげんよう：「てまり咲き」の中でも繊細さとボリューム感を併せ持つ

【ごきげんよう】小さな八重の装飾花が密集して手毬状に咲く、ゴージャスな印象の品種

おすすめスポット

アナベル広場：北アメリカ東部原産の「アナベル」などが楽しめる

【アナベル広場】小さく繊細な装飾花が集まって見ごたえのある大きな花房を形成する、人気の「アナベル」と「ピンクアナベル」を約100株植栽した広場

アンブレラスカイ：カラフルな傘と多彩な品種のアジサイが梅雨に映える

【あじさいロード & アンブレラスカイ】「てまりてまり」や「ポージーブーケ」シリーズなどが彩る「あじさいロード」に、2026年6月30日（火）までマルチカラーのアンブレラスカイが登場

「Lumiere Ocean Gate」「Lumiere Ocean Swing」

【NEW PHOTO SPOT】アジサイを鑑賞したあとは、絶景の城ヶ崎海岸を望むフォトジェニックなスポットへどうぞ！

『Lumiere Ocean Gate ―海へ続く光の扉―』最上段のステップは地上2.5m、さらにその下には城ヶ崎海岸の断崖絶壁とスリルも満点。

『Lumiere Ocean Swing ―光と海のゆらぎ―』伊豆大島を望む絶景のオーシャンビューと、大空に向かってこぎ出す爽快感が楽しめる高さ5mの巨大なブランコ。

アジサイとは

フラワーガーデンから望む、勇壮な城ヶ崎海岸とアジサイ

●学名 Hydrangea spp.

●分類 アジサイ科アジサイ属

●別名 七変化、手毬花

●原産地 日本

アジサイは日本に自生するガクアジサイが原種とされ、18世紀にヨーロッパに渡り品種改良されて「西洋アジサイ」が生まれました。

現在では、日本をはじめヨーロッパやアメリカなどで品種改良が行われ、観賞用園芸種が数多く作り出されています。

※写真はイメージです。アジサイの見頃の時期は、今後の気温・天候などの諸条件により変わる場合があります

詳しくはこちら↓↓

https://shaboten.co.jp/press/7230/

ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン 公式ホームページ

https://nylfmuseum.com/