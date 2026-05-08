高中正義 SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027　開催決定！！

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デビュー50周年！世界を席巻した高中正義が国内秋ツアーの日程発表！




欧州・北米・豪州ツアー全13公演を完売させた高中正義がこの秋、日本国内で「SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027」を開催する。9月18日(金) の東京を皮切りに2027年2月28日(日) 　の長野まで全19公演が予定されている。



高中正義がアルバム「SEYCHELLES」を1976年7月にリリースして50年。今年はソロデビュー50周年のアニバーサリー・イヤーにあたる。また、ワールド・ツアーでも演奏してきた「SHAKE IT」が収められた13枚目のオリジナル・アルバム「JUNGLE JANE(1986年7月)」のリリース40周年にあたる年でもある。高中正義の集大成のステージになること必至！



国内ツアーに先立ち、8月7日（金）にはロンドン、クリスタル・ボウル・パレスで開催されるシティポップ・フェスにヘッドライナーとして出演する事も決まっている。海外での熱狂をそのまま国内ツアーに持ち込んでくれるか？「SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027」各公演のチケットは5月13日(水)より、先行受付（抽選）がスタートする。詳細は高中正義公式サイト参照。




＜高中正義 SUPER TAKANAKA LIVE 2026-2027/ツアー日程＞

2026年


9月18日(金) 東京 / かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール


9月25日(金) 滋賀　/　ひこね市文化プラザ グランドホール


9月27日(日) 宮城 / 仙台電力ホール


10月11日(日) 埼玉 / サンシティ越谷市民ホール


10月17日(土) 大阪 / 大阪城音楽堂


11月1日(日) 群馬 / メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館)


11月14日(土) 愛知 / 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール


11月26日(木) 東京 / LINE CUBE SHIBUYA


11月27日(金) 東京 / LINE CUBE SHIBUYA


11月29日(日) 静岡 / 富士市文化会館 ロゼシアター大ホール


12月19日(土) 福岡 / 福岡国際会議場メインホール


12月20日(日) 福岡 / 福岡国際会議場メインホール


12月25日(金) 東京 / たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール


12月28日(月) 北海道 / カナモトホール（札幌市民ホール)



2027年


1月17日(日) 新潟 / りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館　劇場


1月30日(土) 神奈川 / 茅ヶ崎市民文化会館


2月6日(土) 広島 / JMSアステールプラザ 大ホール


2月27日(土) 石川 / 金沢市文化ホール


2月28日(日) 長野 / 長野市芸術館 メインホール


※各公演の開場/開演時間は楽天チケットのお申し込みページよりご確認ください。



チケット価格（全公演/税込/全席指定）：11,000円



公式HP最速受付期間(楽天チケット/抽選）：5月13日(水)10:00～5月31日(日)23:59


先行受付URL；


https://r10.to/takanaka2026



＜高中正義オフィシャルサイト＞

https://takanaka.com



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