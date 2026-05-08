組み合わせ無限大！自分の好きを詰め込めるオリジナルチャーム用パーツ「チャムポケ（ChamPoke）」Dream marketで発売開始

株式会社Trust

株式会社Trust（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：多川 一馬）が運営するアウトレットストア「Dream market」にて、組み合わせ自由で自分だけのオリジナルチャームを作ることができるカスタムパーツ「チャムポケ（ChamPoke）」を2026年5月9日より全国の店舗にて販売開始いたします。

「チャムポケ」は、付属の専用シールを使用することでスマートフォンケースやキーホルダー、文具など、さまざまなアイテムに取り付けて楽しむことができます。今回は、チャーム作りに使えるカスタムパーツおよび専用シールの販売となります。バリエーションは50種類以上展開しており、気分や好みに合わせて自由にカスタマイズすることができます。

また、5月下旬よりカスタムパーツを収納できる専用ケース「チャムポケース」および「カチカチキーボードチャーム」の販売を予定しております。チャムポケースにパーツを入れてチャームとして楽しむことができるほか、カチカチキーボードへの装着も可能で、より幅広いカスタマイズをお楽しみいただける仕様となっております。

また、「Dream market」では、こうしたトレンド性のある商品に加え、化粧品や日用品、食品など、さまざまな商品を圧倒的な低価格で販売しております。まだ使えるにもかかわらず廃棄される可能性があった商品を展開しており、多くの方に届けることで廃棄の削減につなげるとともに、日々の暮らしの中に小さな喜びをお届けできるよう取り組んでまいります。

商品概要

商品名 ： チャムポケ（ChamPoke）

販売開始日：2026年5月9日

販売場所 ：Dream market全店舗

商品説明 ：カスタムパーツ+専用シール

Dream marketとは

「捨てるをなくし、未来に価値をつなぐ」をテーマに、メーカーや流通の過程で生じる余剰在庫・販売機会を逃した商品を“価値あるもの”として再び市場に届ける、在庫レスキュー型アウトレットショップです。

全国の廃棄ロス削減に貢献すると同時に、メーカーにとっては「捨てずに済む」「ブランド価値を守りながら流通できる」出口となり、消費者にとっては「本当に使える商品を、驚くほど手に取りやすい価格で購入できる」場所を提供しています。

単なる安売りではなく、「売れなかった理由」ではなく「まだ使える価値」に光を当てることで、作り手・売り手・買い手の全てが救われる流通の形を実現。現在は関西を中心に全国35店舗を展開し、「安いから行く店」ではなく、「この店があるから無駄が減り、誰かが助かっている」そんな実感を持てる小売りの新しいスタンダードを目指しています。

株式会社Trustとは

弊社は大阪に拠点を構える会社でメーカー様や企業様の過剰在庫、型落ち商品、パッケージ不良品、期限切迫食品など様々な商品を買い取り、その後、市場に再流通させることで消費者様に安価で届け、企業、弊社、消費者様みんなで環境問題改善を実現に向けて取り組んでおります。

買取した商品は直営店であるDream marketにて圧倒的な安さで提供させていただいております。

また全国400店舗を超えるディスカウントストア様への卸業を行っている為、圧倒的な売るチカラで全ての案件に対応しております。捨てるのではなく、そこに新しい価値を生み出していく会社です。

会社概要

社名：株式会社Trust

代表：多川 一馬

本社所在地：大阪府東大阪市横小路町4丁目3-30

URL：https://www.trustgroup-kaitori.com/

Instagram：https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

設立年：2013年

資本金：4900万円

従業員数：130名(グループ全体)