待望の再登場！ベタつき・テカリ肌にシュッとひと吹き！まるでスキンケア後のサラサラ肌に
「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、〈サラサラフェイスミスト〉が2026年5月1日より限定7,000本で発売されました。
https://manara.jp/cp/lim/lim_2605smyk/?ga=campaigns
＜サラサラフェイスミスト＞は、こんな時におすすめです。
＜サラサラフェイスミスト＞の３つのこだわり
POINT1：パウダーと美容液のWの効果で、サラサラ肌に！
サラサラパウダー層と、コラーゲン*¹・セラミド*²などの美容成分を含んだほんのりと肌に冷感を与えるウォーターエッセンス層が瞬時に混ざり合い、夏のベタついて火照る肌をリフレッシュしてくれます！
※ よく振ってからご使用ください。＊1 水溶性コラーゲン(整肌) *² セラミドＮＧ、セラミドＮＰ(全て整肌)
POINT2：マルチケア成分配合
汗をかいた肌や皮脂が出た肌をまるでスキンケアした肌のようにケアします！
*¹ αｰグルカンオリゴサッカリド、シリカ（全て整肌）*²フウチョウソウ花／葉エキス、イノシトール、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）*³ アラントイン、セラミドNG、セラミドNP（全て整肌）
POINT3：夏でも乾燥させない！11種類の美容成分配合！
肌をサラサラにしつつも乾燥させないようにコラーゲン*⁴やセラミド*⁵をはじめとした11種類の美容成分を配合肌のうるおいも守ります。
*⁴ 水溶性コラーゲン（整肌）
*⁵ セラミドNG、セラミドNP（全て整肌）
*⁶ ３-Ｏ-エチルアスコルビン酸（全て整肌）
□■製品情報■□
サラサラフェイスミスト
〈サラサラフェイスミスト〉
【ミスト状収れん化粧水】
内容量：50ｍL
価格：\2,200(税込)
使用期間目安：1日2～3回の使用で約2ヶ月
香り：ゼラニウムの香り
マナラ製品はこだわりの７つの無添加
タール系色素・香料・鉱物油・石油系界面活性剤・エタノール・パラベン・紫外線吸収剤
不使用
□■株式会社ランクアップ 会社概要■□
代表取締役：岩崎 裕美子
設立年 ：2005年6月10日
資本金 ：1,000万円
従業員数 ：113人（2024年11月時点）
売上高 ：144億（2025年9月期）
本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/
コラムサイト：https://manara.jp/column/
□■公式SNS一覧 ■□
マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/
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