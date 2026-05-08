ミルフォード・マイニング・カンパニー・ユタおよびファーニスジャパン、ゼロ・ウェイスト鉱業および重要鉱物回収を先導する戦略的パートナーシップを在アメリカ合衆国日本国大使館にて発表

株式会社ファーニスジャパン

ミルフォード・マイニング・カンパニー・ユタLLC（以下「MMCU」）および株式会社ファーニスジャパン（以下「ファーニスジャパン」）は本日、次世代の環境配慮型乾式精錬プロセスをユタ州に導入し、歴史的テーリング材料からタングステンおよびその他の重要鉱物の回収を共同で推進するための覚書（MoU）の締結を在アメリカ合衆国日本国大使館にて発表しました。

本協業は、米国内でも最高品位の銅鉱山の一つ、歴史的なタングステン鉱床、ならびにミルフォード鉱区一帯に広がる既存テーリングを含むMMCUの広範な鉱業資産と、ファーニスジャパンの独自かつ国際特許を有する電気抵抗式溶融炉（ERF）技術を組み合わせるものです。両社は、一次鉱物資源および既存の鉱山廃棄物の双方から新たな価値を創出しつつ、環境負荷を大幅に低減するとともに、電動化、AIデータセンター、防衛産業に必要とされる金属の日米にまたがるサプライチェーン再構築に貢献することを目指します。

従来型鉱業に対する革新的代替手法

従来の湿式精錬プロセスは酸を用いた処理に大きく依存しており、大量のテーリングを発生させます。多くの場合、1トンの原料処理に対して大量の酸が必要となり、遠隔地の鉱山への輸送や、発生する廃棄物の安全管理に伴い、物流面・経済面・環境面において大きな負担を生じさせています。

これに対し、ファーニスジャパンの乾式精錬アプローチは有力な代替手段を提供します。本技術は、主として電力（約10トンあたり360KVA）を用いて、新規採掘鉱石および歴史的テーリングの双方を効率的に処理することを可能とし、大量の酸使用を不要とします。また、副生成物として得られるスラグは環境的に無害であり、その多孔質構造により機能性材料として再利用することが可能です。

持続可能かつゼロ・ウェイスト鉱業の推進

本MoUに基づき、MMCUとファーニスジャパンは、ミルフォードにおけるパイロットプラントの共同開発を進め、その後パイロットが成功した場合には商業規模炉の導入を目指します。これにより、歴史的テーリングからタングステンおよびその他の有価金属を回収し、これまで回収されてこなかった重要鉱物の取得と、長年の環境課題の解決を同時に実現します。本取り組みは、廃棄物を価値ある資源へと転換する重要な一歩となります。

この基盤の上に、両社は事業規模を段階的に拡大し、ERF技術を鉱物処理の上流工程、すなわち新規採掘鉱石の一次処理および精錬工程へと展開していく計画です。

さらに、これらの技術開発は、風力および地熱発電が急速に拡大しているミルフォード・リニューアブル・コリドーの恩恵を受けることが可能であり、グリーン電力を活用した既存廃棄物のリサイクルおよび新規鉱石処理を実現します。これら再生可能エネルギーの活用により、鉱業のカーボンフットプリントをさらに削減し、本プロジェクトを持続可能で資源効率の高い、最終的には「ゼロ・ウェイスト」鉱業のモデルケースとして位置付けることを目指します。

日米の経済安全保障の強化

本パートナーシップは、重要鉱物およびレアアースのサプライチェーン強化と民間資本の動員を目的とした日米枠組みに合致するものです。日本は世界水準の加工技術と長期志向の資本を提供し、ユタ州は資源、インフラ、エネルギー、そして高度に訓練された労働力を提供します。これは、両国の国家および経済安全保障を強化する同盟型産業連携の典型例といえます。

MMCUとファーニスジャパンによる本MoUは、これらの目標達成に向けた実務的なマイルストーンとなることが期待されています。

ミルフォード・マイニング・カンパニー・ユタLLCについて

ミルフォード・マイニング・カンパニー・ユタは、ユタ州ビーバー郡で操業する米国の鉱業会社であり、大規模な鉱業資産を有し、資源開発および重要鉱物回収の拡大に注力しています。MMCUは、米国における数十年ぶりの銅鉱山再稼働事例の一つであり、国内有数の高品位銅鉱山の操業再開に成功し、急増する米国内の銅需要に対応する生産体制を構築しています。

株式会社ファーニスジャパンについて

ファーニスジャパンは、プラズマ応用を統合した電気抵抗式溶融炉（ERF）システムを含む先進的な乾式精錬技術を専門とするエンジニアリング企業です。同社の独自技術は、有害廃棄物の処理と同時に貴金属および重要鉱物の回収を可能とし、残留物を無公害で環境的に安全な機能性スラグへと転換します。同社のソリューションは、持続可能な資源回収、循環型経済の推進、および高度な環境保全の実現を目的として設計されています。

ユタ州スペンサー・コックス知事と挨拶するファーニスジャパン幹部山田重夫大使に説明するMMCU幹部MMCUとファーニスジャパンの覚書締結について発表するユタ州スペンサー・コックス知事