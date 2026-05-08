【イベント告知】ニトリJD.LEAGUE2026　お、ねだん以上。ニトリDAY 札幌ラウンド開催！

一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構

一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構(所在地：東京都新宿区、代表理事：井原 敦)は、5月23日（土）・24日（日）に麻生球場（北海道札幌市）で開催されるニトリJD.LEAGUE 2026レギュラーシーズン第6節を『ニトリJD.LEAGUE 2026 お、ねだん以上。ニトリDAY 札幌ラウンド』として昨年に引き続き開催し、様々なイベントを実施いたしますことを以下のとおりお知らせいたします。

【開催概要】



■日程：

2026年5月23日（土）

第1試合 10:30 太陽誘電 vs. 日立

第2試合 13:30 大垣ミナモ vs. ホンダ

2026年5月24日（日）

第1試合 10:30 太陽誘電 vs. 大垣ミナモ

第2試合 13:30 ホンダ vs. 日立

■場所：麻生球場［北海道札幌市北区麻生町7丁目］

先着で来場者プレゼント！

▼日時：5月23日(土)・24日(日)

各日 先着100名様にプレゼントいたします！ニトリダイニングの「スパイシービーフカレー」か「こく甘ハヤシビーフ」をお選びいただけます。

※限定数のためなくなり次第、終了となります。

※前売券1,500円、Wチケ・当日券2,500円のチケットを購入いただいた方にのみ配布となります。予めご了承ください。

女子ソフトボール元日本代表監督 ”宇津木妙子”さんの速射砲ノック体験！

■日時：5月23日（土）第2試合終了後

試合終了後、グラウンド上で宇津木さんの速射砲ノックを直接受けることができます！

参加資格: 当日の観戦券をお持ちの方

服装、準備物: グローブの持参をお願いします。動きやすい格好でスニーカーなどを着用ください。

定員：100名（予定）

応募フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9DkA6mxBvqLB8AzkWdHqyzZsZZysYrXNancp80ZL1GoaE4w/viewform?usp=sharing&ouid=109635423572371340580(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9DkA6mxBvqLB8AzkWdHqyzZsZZysYrXNancp80ZL1GoaE4w/viewform?usp=sharing&ouid=109635423572371340580)

宇津木 妙子さん

宇津木 妙子さん《略歴》

1997年 日本代表監督に就任

1998年 世界選手権で銅メダル獲得

2000年 シドニーオリンピック銀メダル獲得

2004年 アテネオリンピック銅メダル獲得

2004年9月 日本代表監督を退任

キッチンカーや縁日も出店、イベント盛りだくさんで家族みんなで楽しめる！

▼日時 ： 5月23日(土)

よさこい・新琴似天舞龍神パフォーマンス

▼日時 ： 5月 24日(日)

北海道札幌国際情報高等学校 吹奏楽部・マーチングバンド演奏

▼日時 ： 5月23日(土) ・ 24日(日)

抽選会実施（サインボール・ニトリカレーなど）

▼日時 ： 5月23日(土) ・ 24日(日)

キッチンカーや縁日出店

-Special Guests-

現役バレーボール選手がスタジアムに来場！！

▼日時 ： 5月24日(日)

「アルテミス北海道」 渡邊 優 選手 来場予定

「北海道イエロースターズ」選手 来場予定

【JD.LEAGUEパートナー各社様】

タイトルパートナー

株式会社ニトリ

オフィシャルパートナー

ミズノ株式会社

オフィシャルDXパートナー

LINEヤフー株式会社

オフィシャル配信パートナー

LINEヤフー株式会社（スポーツナビ）



■加盟チーム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38720/table/142_1_13ccf615b71fd1546f46c8fac28fd095.jpg?v=202605080251 ]



【本件に関するお問い合わせ先】

ニトリJD.LEAGUE press@jdleague.jp