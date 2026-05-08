2026年度ゴールデンウィーク期間 ご利用実績
2026年5月7日
2026年度ゴールデンウィーク期間(2026年4月29日～5月6日)について、JALグループ航空会社のご利用実績を取りまとめましたので、ご報告します。
【JALグループご予約状況】
1.国内線 (JAL、J-AIR、JAC、HAC、JTA、RAC各社合計)
※カッコ内は2025年4月29日～5月6日を対象とした2025年5月7日時点の数字
● GW期間の搭乗率としては、コロナ後過去最高の84.6%を記録し、総旅客数は前年を上回りました。
なお、下りのピークは5月2日、 上りのピークは5月5日でした。
● 方面別では特に、北海道、東北・北陸、沖縄方面にて昨年を上回るお客さまにご搭乗いただきまし
た。
2.国際線 (JAL、JTA各社合計)
※カッコ内は2025年4月29日～5月6日を対象とした2025年5月7日時点の数字
● 総旅客数では僅かに前年を上回りました。なお、日本出発のピークは4月29日、日本到着のピークは
5月5日でした。
● 方面別では特に、北米、東アジア、ハワイ・グアム方面にて前年を上回るお客さまにご搭乗いただき
ました。
詳細につきましては、添付別紙JALグループ各社ご利用実績をご覧ください。
以上
別紙
添付資料 JALグループ各社ご利用実績
※前年比は2025年4月29日～5月6日を対象とした2025年5月7日時点の数字と比較
※各数値は、JALグループ運航分のうち、他社による販売分を含めています。(他社運航便のうちコードシェアによる自社販売分」を除く。)
1. ご利用実績(国内線・国際線)
(*1)JAL/J-AIR/JAC/HAC/JTA運航 (*2)日本トランスオーシャン航空 (*3)琉球エアーコミューター
2. 臨時便・チャーター便運航実績
3. 詳細なご利用実績(国内線) ※JAL便・JTA便・RAC便の合計にて算出
(1)概況
● GW期間の搭乗率としては、コロナ後過去最高の84.6%となりました。
● 期間中は、下りが5月2日、上りは5月5日がピークとなりました。
● 搭乗率はいずれの方面も前年を上回って推移しています。特に、北海道・東北・北陸・沖縄方面
にて前年を大きく上回る搭乗率となっております。
(2)方面別
※各方面に含まれる路線は最下部に記載
(3)日別搭乗率(%)
4. 詳細なご利用実績(国際線) ※JAL便・JTA便の合計にて算出
(1)概況
● 総旅客数では僅かに前年を上回りました。期間中のピークは、日本出発が4月29日、日本到着が
5月5日となりました。
● 総旅客数は前年並みでしたが、方面別では特に北米、東アジア、ハワイ・グアム路線を中心に前
年を上回りました。
(2)方面別 (日本発着合計) ※コードシェア便を含む
※各方面に含まれる路線は最下部に記載
(3)日別搭乗率(%)
<参考資料:方面、都市の分類について>
※季節運航などで対象期間中に運航がない場合があります
■国内線
■国際線
北米 シカゴ、ダラス・フォートワース、ボストン、ニューヨーク、サンフラン シスコ、ロサンゼルス、シアトル、サンディエゴ、バンクーバー
欧州・中東 ロンドン、パリ、フランクフルト、ヘルシンキ、ドーハ
東南アジア・オセアニア シンガポール、クアラルンプール、デリー、ベンガルール、ジャカル タ、マニラ、バンコク、ハノイ、ホーチミンシティ、シドニー、メルボ ルン
東アジア 北京、大連、天津、上海(虹橋・浦東)、広州、香港、ソウル(金浦)、台北 (桃園・松山)
ハワイ・グアム ホノルル(オアフ島)、グアム