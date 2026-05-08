2026年5月9日（土）ブルガリ ギンザ バー、イタリアのことわざに着想を得た新たなカクテルコレクション「Proverbi（プロヴェルビ）」 を発表

ブルガリ・ジャパン合同会社カクテルコレクション「プロヴェルビ」

2026年5月8日（金）、ブルガリ ギンザ バーでは、イタリアのことわざに着想を得た新たなシグネチャーカクテルコレクション「プロヴェルビ」を発表いたします。本コレクションは、イタリア文化を現代的な視点で再解釈した、新たなカクテル体験です。



何世紀にもわたり日常の中で語り継がれてきたイタリアのことわざは、知恵や機知、希望、そして人間らしさを簡潔な言葉に凝縮した文化の結晶であり、イタリア人の思考や価値観そのものを映し出してきました。本コレクションでは、そうした言葉一つひとつを丁寧に読み解き、その意味や背景、感情のニュアンスを、味わい、香り、色彩、質感といった要素へと昇華させ、ブルガリ ギンザ バーならではの解釈によって一杯のカクテルとして表現しています。



本コレクションは、10種のカクテルと4種のモクテルで構成され、それぞれがひとつのことわざへのオマージュとして、素材の緻密なバランス、洗練された美意識、そしてクラフツマンシップへの深い敬意が表現されています。味覚をはじめとする五感を通じて、言葉を超えた物語を体験することができ、グラス一杯ごとに伝統と革新が響き合う瞬間が生まれます。



この新たなヴィジョンを牽引するのは、ローマ出身のブルガリ ギンザ バー、バーマネージャー、シモーネ・チャンブローネです。イタリアの文化的背景と国際的な経験を融合させ、精緻さとエレガンス、そして独自の視点をそれぞれのカクテルに息づかせています。現在は東京を拠点に、そのルーツを起点としながら、イタリアと日本をシームレスにつなぐコレクションを展開し、銀座という都市の持つ国際性を体現しています。

コレクションのハイライトとして、「L’intenditore（リンテンディトーレ）」は「A buon intenditor poche parole（一を聞いて十を知る）」に着想を得て、スモーキーなメスカルに、乳酸発酵チェリートマトを組み合わせた、大胆かつ印象的な一杯に仕上げています。 「Carpe Diem（カルペ・ディエム）」は「Carpe diem（今を生きよ）」にインスパイアされ、軽やかなラムと白桃のやさしい甘みの調和によって、刹那の美しさを表現しています。 また、「La Forza（ラ・フォルツァ）」は「L’unione fa la forza（団結は力なり）」をテーマに、季の美 京都ドライジンと柚子酒を組み合わせ、異なる文化が響き合い、力強くも調和のとれた味わいを描き出します。さらに、アルコールを含まない4種のカクテルもラインアップし、他のカクテルと同様のこだわりと完成度で仕上げられています。



また、「プロヴェルビ」メニューのローンチにあわせ、「Proverbi Dal Mondo（世界のことわざ）」と題したミクソロジーイベントシリーズが5月9日（土）の初回を皮切りに始動します。本シリーズでは、ブルガリ ギンザ バーのバーマネージャーであるシモーネ・チャンブローネが世界各地のトップバーテンダーを迎え、フォーハンズ形式のイベントを通じて文化的な対話の場を創出します。



各ミクソロジーイベントでは、発想や技術、文化的背景が自然に交わるダイナミックな交流として展開され、ストーリーテリング、ホスピタリティ、クラフツマンシップが一体となります。ことわざを共通の文化的言語として捉え、現代的ミクソロジーの視点から再解釈していきます。

新たなカクテルコレクション「プロヴェルビ」により、ブルガリ ギンザ バーはカクテルの枠を超えた新たな体験を提案します。イタリア文化を現代的に再解釈したコレクションとして、細部に至るまで、卓越した技術と創造性、そしてサヴォアフェールが息づいています。



ブルガリ ギンザ バー

ブルガリ ギンザ バーは、洗練された遊び心とともに、カクテル作りの芸術を楽しめる華やかな空間です。バーマネージャーのシモーネ・チャンブローネはイタリア出身で、ロンドンの名だたるラグジュアリーバーにて経験を積み、伝説的バーテンダーのもとで技術を培いました。その卓越した技術と生来のイタリア的感性を携え、東京においては、時代を超えたクラシックと現代的な創造性が交差するカクテルメニューを展開しています。イタリア文化の豊かさにインスパイアされたシグネチャーコレクションを中心に据えたアプローチにより、同バーは2024年、「ASIA’S 50 BEST BARS」に初ランクインを果たしました。



ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツについて

周辺地域に調和するユニークなロケーション、建築設計事務所ACPV アーキテクツ アントニオ・チッテリオ・パトリシア・ヴィエルが手がける伝統的なデザインとドラマチックでコンテンポラリーなイタリア建築との融和。常にブルガリのクリエイションを際立たせる質へのこだわりと、極上のサービス。これがブルガリ ホテルズ & リゾーツを特徴付ける主な要素です。インテリアデザインはその土地の伝統に深く根付いており、完璧なラグジュアリーへの賛辞としてあらゆるディテールに細心の注意を払うアプローチは、どのブルガリ ホテルでも変わりません。ブルガリ ホテルズ & リゾーツのコレクションの特徴は、ブルガリらしい特色があり且つ大胆なイタリアンスタイルであり、独特な建築デザイン、コンテンポラリーなイタリア料理、豪華なスパに表れています。それらがブルガリブランドの持つエキサイトメント、時代を超えた魅力、そして豪奢なイタリアン・ジュエリーの伝統を伝えるのです。ブルガリホテルズ＆リゾーツ コレクションには、ミラノ、ロンドン、バリ、北京、ドバイ、上海、パリが含まれ、新たにローマと東京が加わりました。さらに、2026年から2030年にかけて、マイアミ、ボドルム、モルディブ、ケイヴケイ、アブダビに5つの新たなホテル＆リゾートがオープンする予定です。



ブルガリ ギンザ バー

住所：東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー10階

営業時間：日曜～水曜 17:00～23:00 / 木曜～土曜 17:00～1:00

お問い合わせ：03-6362-0510

ilbar.tokyo@bulgarihotels.com

ご予約：https://www.tablecheck.com/en/bvlgari-ginza/reserve/message

公式サイト：https://www.bulgarihotels.com/ja_JP/bvlgari-tokyo-ginza-bar-cafe

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