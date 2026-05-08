2026年「ブリヂストンレディスオープン」を開催

上から佐久間朱莉選手、チームブリヂストンの古江彩佳選手、鶴岡果恋選手、佐藤心結選手、桑木志帆選手

ブリヂストンは本大会において、次世代育成やサステナブルな取り組みをはじめとする、以下の施策を実施します。１．次世代育成プログラムの実施宮里藍選手によるジュニアレッスンやトークセッションを開催し、次世代を担うゴルファーの育成を支援２．持続可能な大会運営紙の削減をはじめとした環境負荷低減に貢献するサステナブルな大会運営を過去大会に引き続き推進３．商品販売・展示・体験イベント・大会会場内「ブリヂストンパーク」にて、ゴルフボール※2をはじめとするブリヂストンゴルフの製品及び大会オリジナルグッズを販売・タイヤ、自転車、モータースポーツ活動といった当社グループの商品や活動を紹介・地震の大きな揺れを受け流し、建物の安全を支える当社の免震技術を免震体験車で体験４．リサイクル事業から生まれたタイヤ由来のマットブラックボール（TOUR B JGR）プレゼント企画ブリヂストンは、使用済タイヤを「資源」としてゴムや原材料に「戻す」リサイクル事業をさまざまな共創パートナーと共に推進しており、タイヤの水平リサイクルの早期社会実装を目指しています。本大会では、使用済タイヤから回収した原材料の一つである再生カーボンブラック※3を使用したマットブラックボール（TOUR B JGR）をクイズ企画参加者の中から条件を達成した方々へプレゼントいたします。なお、プレゼントの数には限りがございますので、品切れの際はご容赦願います。【大会概要】（１）名称 ：ブリヂストンレディスオープン（２）開催期間：2026年5月21日（木）〜5月24日（日）（３）開催場所：袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）（４）主催 ：株式会社ブリヂストン、中京テレビ放送株式会社（５）賞金 ：総額1億円、優勝賞金1千8百万円（６）出場選手：出場選手についての情報は、5月8日（金）より大会Webサイト掲載予定URL https://www.bridgestoneladiesopen.jp/

美しい景観と難易度の高いホールを有する袖ヶ浦カンツリークラブ







過去大会施策の様子（左）次世代育成プログラム（右）チャリティーパターチャレンジ

ブリヂストングループは、過去大会から継続してサステナブルな大会運営を推進し、最高のパフォーマンスを繰り広げる選手たちをサポートするとともに、ゴルフファンの皆様、これからゴルフを始める皆様にも「わくわく」を提供しつづけることで、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値で構成される企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を実現していきます。※１ 開催場所は千葉県（袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース）と愛知県（中京ゴルフ倶楽部 石野コース）との隔年での開催としております。※２ ブリヂストンスポーツ株式会社は、2025年において「ゴルフボールの国内販売数量No.1 」を獲得しました。【2025年ゴルフボールブランド別年間国内販売数量ベース】出典：株式会社矢野経済研究所 小売店実売動向調査「YPSゴルフデータ」2026年1月現在※３ 当社は2022年からENEOS株式会社と共に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「グリーンイノベーション基金事業／CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発」に採択された実証事業「使用済タイヤからの化学品製造技術の開発」のプロジェクトに取り組んでいます。タイヤ由来のマットブラックボールに使用した再生カーボンブラックは2023年にBridgestone Innovation Park（東京都小平市）に導入した実証機から得られたものであり、この成果はNEDOの委託業務および補助事業の結果得られたものです。本件に関するお問合わせ先＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936