早稲田アカデミー 夏期講習会・新広告 講談社の大人気漫画6作品とコラボ。「本気を教える、ひとがいる。」新ビジュアル・Webムービーを本日公開

株式会社早稲田アカデミー

小学生・中学生・高校生を対象とした進学塾を運営する株式会社早稲田アカデミー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山本 豊）は、夏期講習会の新広告ビジュアルとして、本日より講談社の大人気漫画6作品（『ブルーピリオド』、『ブルーロック』、『はたらく細胞』、『メダリスト』、『進撃の巨人』、『ダイヤのA』）とのコラボレーションを開始したことをお知らせ致します。新ビジュアルは本日より早稲田アカデミー公式ホームページやSNSで公開するとともに、5月11日（月）より都内の駅のサイネージにも展開してまいります。

特設サイト：https://www.waseda-ac.co.jp/special/2026/

メッセージは、「本気を教える、ひとがいる。」です。

早稲田アカデミーは、進学塾です。しかし、子どもたちに「勉強」だけを教える塾ではありません。まだ解けない難問にワクワクできる好奇心、困難に一歩踏み出す勇気、自ら進み続ける姿勢――。子どもたちの成績向上・志望校合格をかなえる塾であると同時に、子どもたちに「本気」を教え、伝える塾であり続けたい。本コラボレーションでは、各作品に描かれる「教える人、導く人」に光を当て、これから受験に挑む子どもたちと保護者様に、早稲田アカデミーの「教える側」としての姿勢を発信します。

＜夏期講習会「本気を教える、ひとがいる。」＞

自分で時間を管理する夏休みは、その過ごし方によって大きな差がついてしまうものです。生徒たちが『変化と成長を実感できる夏』にするために、早稲田アカデミーの夏期講習会では、効果的なカリキュラムのもと一人ひとりに的確な指導を行っていきます。目標に向けて頑張った経験は、生徒の未来を大きく変えるはずです。この夏、動き出す生徒たちを早稲田アカデミーは全力で応援します。

■夏期講習会受付：5月8日（金）～

■対象：小学１年生～高校３年生

※夏期講習会に関するお問い合わせは、お近くの校舎へお願い致します。

校舎別連絡先：https://www.waseda-ac.co.jp/school/

夏期講習会ページ：https://www.waseda-ac.co.jp/special/shortcourse_summer/

＜交通広告概要＞

「本気を教える、ひとがいる。」をテーマに、大人気漫画6作品のキャラクターを印象的なコピーとともに描いた交通広告を、期間限定で特定の首都圏路線・駅構内にて掲出致します。作品ごとに異なる応援メッセージにぜひご注目ください。

■掲出場所：

首都圏の特定の駅構内にて掲出致します。

※広告の掲出場所等に関する情報は、早稲田アカデミー公式Ｘアカウント（＠WASEDA_ACADEMY）にて適時ご案内致します。

※駅、及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ビジュアル一覧：

『ブルーピリオド』 佐伯 昌子（さえき まさこ）

主人公・矢口八虎の通う高校の美術講師で、美術部顧問。いつも笑みを絶やさず、やわらかな雰囲気を携えているが、経験と知識に裏打ちされた鋭いアドバイスを部員に贈る。生徒一人ひとりの個性と可能性を引き出す指導者。

『ブルーロック』 絵心 甚八（えご じんぱち）

“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトの全権を握る毒舌コーチ。世界一のストライカーを生み出すため、300名の高校生に生き残りをかけた特殊な訓練を課した。辛辣かつ挑発的な物言いをするため、周囲をイラつかせることもしばしば。しかし、指導者としての技量は本物で、選手の特性や武器を見抜くことに長けている。

『はたらく細胞』 白血球（好中球）（はっけっきゅう（こうちゅうきゅう））

約37兆個の細胞を擬人化し酸素運搬や殺菌などの役割を描く物語のなかで、体内へ侵入した細菌をサバイバルナイフで駆除する、冷静沈着かつ熱血漢な最前線の戦士。仲間と連携しながら侵入者を排除し、危険から体を守る免疫の中心的役割を担う。

『メダリスト』 明浦路 司（あけうらじ つかさ）

ルクス東山FSCのアシスタントコーチ。アイスダンスで全日本選手権に出場した実力を持つ。中学生でスケートを始めた経験から、フィギュアスケートで世界を目指す主人公・結束いのりの境遇と情熱に共感し、コーチとして彼女を育てることに全力を注ぐ。

『進撃の巨人』 リヴァイ

主人公・エレンが所属する調査兵団の兵士長。潔癖症で神経質、粗暴な人柄だが、「人類最強の兵士」と称される存在であり、兵士長として兵士をまとめる。その強さ故に仲間との別れを誰よりも多く経験。硬質な態度の裏に、仲間思いの一面を秘めている。

『ダイヤのA』 片岡 鉄心（かたおか てっしん）

主人公・沢村栄純が所属する青道高校野球部監督。精神面や努力を重視した厳しい指導だが、全力を尽くす姿勢を尊重し、部員一人ひとりを深く見守る熱い魂を持った名将として選手に慕われる。かつてエース投手として甲子園の土を踏んだ輝かしい経歴を持つOBでもある。

＜子どもたちへの応援メッセージを届けるWebムービー、特設ページで公開！＞

2026年5月8日（金）より、コラボレーション広告に合わせて新Webムービーを特設ページで公開致します。全6作品（『ブルーピリオド』『ブルーロック』『はたらく細胞』『メダリスト』『進撃の巨人』『ダイヤのA』）のキャラクタービジュアルと「教え、導く人」のメッセージで、「本気を教える、ひとがいる。」を力強く表現します。紙が擦れる音やページをめくる音、シャープペンシルのノック音など、教室に響く音を効果音として取り入れ、臨場感を高めます。

公開日：2026年5月8日（金）10：00～

■30秒Ver

(C)山口つばさ (C)金城宗幸・ノ村優介 (C)清水茜 (C)つるまいかだ (C)諫山創 (C)寺嶋裕二 (C)講談社

■6秒Ver

(C)山口つばさ (C)金城宗幸・ノ村優介 (C)清水茜 (C)つるまいかだ (C)諫山創 (C)寺嶋裕二 (C)講談社

＜スタッフリスト＞

クリエイティブディレクター：山根哲也（ライトパブリシティ）

アートディレクター：木谷友亮（カイブツ）

コピーライター：山根哲也（ライトパブリシティ）、黒川大成(ADKマーケティング・ソリューションズ)、水上晟冶（ライトパブリシティ）

ムービープランナー：黒川大成(ADKマーケティング・ソリューションズ)、水上晟冶（ライトパブリシティ）

プロデューサー：中村彰宏、菅原直哉（nest)

グラフィックプロデューサー：大和稔（ライトパブリシティ）

ムービープロデューサー：片桐広基（太陽企画）

ムービーディレクター：石川結貴（TOKYO）

アシスタントディレクター：岡嶺央（太陽演出）

プロダクションマネージャー：高木駿輝（太陽企画）、小川葵(太陽企画)

カメラマン：宮川幸大

照明技師：井上真宏

DIT：下川貴洋（株式会社オクト）

カラリスト：マックス・ゴロミドフ(TREE Digital Studio)

音楽プロデューサー：畑中南緒(YUGE.inc)

オフラインエディター：脇川諒（太陽企画）

オンラインエディター：沼田健作（TRES）

コミュニケーションプランナー：加形良介、住田晴奈、上田紗帆(ADKクリエイティブ・ワン)

アカウントエグゼクティブ：岡安勇人、一杉卓磨、中田恵子、土橋裕大、平田美奈、草野達哉(ADKマーケティング・ソリューションズ)

■ご掲載いただく際には、お手数でございますが以下の権利表記をお入れください。

(C)山口つばさ (C)金城宗幸・ノ村優介 (C)清水茜 (C)つるまいかだ (C)諫山創 (C)寺嶋裕二 (C)講談社

＜教育理念「本気でやる子を育てる」＞

早稲田アカデミーが、創立以来ずっと大切にしている教育理念です。私たちは、「受験」を通して、子どもたちに何事にも本気で取り組む姿勢を身につけてほしいと考えています。子どもたちはこれからの人生のなかで、いくつもの、大きな壁に遭遇することでしょう。下を向いて立ち止まるか、前を向いて壁に挑むか。そのときの選択が、子どもたちの人生を大きく変えていくはずです。

本気で挑戦するから、気付くことがある。自分の力で乗り越えるから、見えるものがある。

子どもたちが本気になれるように、私たちは生徒一人ひとりに本気で向き合います。

10年後、20年後、たとえ世界が大きく変わっても、子どもたちが自分の力で人生を切り開き、よりよい世界をつくっていけるように……。次の時代を生きる子どもたちのために、早稲田アカデミーは「本気でやる子を育てる」という教育理念を、これからも大切にしていきます。

＜早稲田アカデミー独自の価値「ワセ価値」＞

早稲田アカデミーは“進学塾”として、お通いいただく生徒の皆様の「成績向上」にこだわり、「志望校合格」のために全力を尽くします。しかし、早稲田アカデミーが目指しているのは、それだけではありません。受験の先にある「希望に満ちた未来、将来の幸せ」をつかみたい、という本質的な願いにも、私たちは全力でお応えします。

志望校合格に加えて、豊かな人生を送るための礎となる「本気で真剣に取り組む姿勢」「前向きな志向・チャレンジ精神」「問題を発見し解決する力」「困難を乗り越えてやり抜く力」を身につけていただくために……。

「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、早稲田アカデミーは独自の価値「ワセ価値」を提供してまいります。

【運営会社】

法人名 ：株式会社早稲田アカデミー

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 ダイヤゲート池袋9階

設立（創業）：1974年11月（1975年7月）

代表者 ：代表取締役社長 山本 豊

事業内容 ：小学生・中学生・高校生を対象とする進学塾の経営など

URL : https://www.waseda-ac.co.jp/