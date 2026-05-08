令和8年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」に採択　中山間地域における物流・災害対応を支えるドローン開発と地域上空Wifi網構築インフラの実用化を推進

株式会社manisonias

株式会社manisonias（本社：福島県田村市、代表取締役：橋本綾子）は、福島県の令和8年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金 第1次公募 継続」に採択されましたので、お知らせいたします。

採択テーマは、

「中山間地域における物流と災害対応実現のドローン開発および地域上空Wifi網構築インフラの実用化開発」

です。

本事業では、中山間地域における医薬品物流ドローンの社会実装に向けた機体開発に加え、ドローンの遠隔運用や災害時の情報収集を支える地域上空Wifi網構築インフラの実用化開発を進めます。

また、平時の物流用途に加え、山林火災や災害発生時における情報収集、物資輸送、消火活動支援など、有事対応への活用も見据えた開発に取り組んでまいります。

manisoniasは、福島県田村市を拠点に、地域課題の解決と防災・減災に資する国産ドローンシステムの開発を進めています。平時には地域物流を支え、有事には災害対応に転用できる“空の防災インフラ”の実装を通じて、地域に根ざした持続可能な仕組みづくりを目指します。

今後も、実用化・事業化に向けた開発と実証を着実に進めながら、

「明日の笑顔を守る」

技術と仕組みの社会実装に挑戦してまいります。

採択事業について

採択事業名

令和8年度 地域復興実用化開発等促進事業費補助金

第1次公募 継続

採択テーマ

中山間地域における物流と災害対応実現のドローン開発および地域上空Wifi網構築インフラの実用化開発

事業の主な内容

本事業では、中山間地域における物流課題および災害対応上の課題に対し、ドローンと通信インフラを組み合わせた実用化開発を進めます。

具体的には、医薬品等の物資輸送を想定したドローン機体の開発、ドローンの遠隔運用を支える地域上空Wifi網構築インフラの開発、災害時の情報収集・物資輸送・消火活動支援等への活用を見据えた検証を進めてまいります。

背景

中山間地域では、人口減少や高齢化、物流網の維持、災害時の孤立リスクなど、地域特有の課題が顕在化しています。

特に災害発生時には、道路寸断や通信環境の不安定化により、被災状況の把握、物資輸送、避難支援、消火活動などに遅れが生じる可能性があります。

こうした課題に対し、manisoniasは、ドローンによる上空からのアクセス性と、自社開発による通信・制御技術を組み合わせることで、平時と有事の双方に活用できる地域インフラの構築を目指しています。

manisoniasが目指す“空の防災インフラ”

manisoniasが目指すのは、単なるドローン機体の開発ではありません。

平時には、医薬品・検体・衛生用品等の輸送を支える地域物流インフラとして活用し、有事には、災害時の情報収集、物資輸送、救助支援、消火活動支援などに転用できる仕組みを構築することを目指しています。

ドローン機体、通信装置、遠隔運用システムを一体的に開発することで、地域の実情に即した防災・減災ソリューションの社会実装を進めてまいります。

代表コメント

このたび、令和8年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」に採択いただきました。

manisoniasは、福島県田村市を拠点に、災害時の救助支援や地域課題の解決に資する国産ドローンシステムの開発に取り組んでいます。



中山間地域では、平時の物流課題に加え、災害発生時の物資輸送、通信確保、情報収集など、複数の課題が重なり合います。私たちは、ドローンと通信インフラを組み合わせることで、平時にも有事にも活用できる“空の防災インフラ”を地域に実装していきたいと考えています。

福島から、地域の安心と安全を支える技術を全国に届けるため、今後も実用化・事業化に向けた開発を着実に進めてまいります。

株式会社manisonias 代表取締役 橋本 綾子

株式会社manisoniasについて

株式会社manisoniasは、福島県田村市を拠点に、防災・減災領域における国産ドローンシステムの開発に取り組むスタートアップです。

水難救助用ドローン「SAKURA」をはじめ、災害時の情報収集、物資輸送、通信確保など、地域課題の解決に資するドローンおよび周辺技術の開発を進めています。

「明日の笑顔を守る」をミッションに、平時と有事の双方に活用できる“空の防災インフラ”の社会実装を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社manisonias

所在地：福島県田村市

代表者：代表取締役 橋本 綾子

事業内容：ドローン機体開発、ドローン周辺機器開発、防災・救助支援ドローンシステムの開発、ドローン関連サービス

公式サイト：https://manisonias.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社manisonias

お問い合わせフォーム：https://manisonias.com/contact/

参考

福島県「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」採択結果ページ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737359.pdf