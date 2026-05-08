「新築よりも、自分たちらしく」から始まったマンションリノベーション。大開口の光と小上がり、回遊動線で整う暮らしを叶えた完成見学会を春日井市で開催

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株式会社sumarch


愛知県・岐阜県・東京都(一部エリア除く)でリノベーション事業を展開する株式会社sumarch(本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鳥居儀彰、以下KULABO)は、マンションリノベーション見学会を2026年5月24日(日)に愛知県春日井市にて開催いたします。



実際にKULABOでリノベーションしたオーナー様のお住まいを見学できる「リノベーション見学会」です。間取りや設計の工夫・デザインのアイデアなど、家づくりのヒント盛沢山！写真だけでは分からない素材の質感や雰囲気、リノベーションの魅力をREALにご体感ください！



見学会について、詳しくは特設ページをご確認ください。


https://kulabo.co.jp/events/123


見どころポイント


HOUSE DATA


築年数：20年


間取り：(before)4LDK→(after)3LDK+小上がり


リノベーション費用：約2,000万円(2026年施工)


打合せ期間：約3ヶ月半


工事期間：約3ヵ月半




■黒のキッチンと木目が調和する、シックなジャパンディスタイル


お施主様たっての希望であるLIXILのリシェルSIが映えるよう、落ち着いた色の木目を組み合わせました。床材やタイルまでこだわり、全体をかっこよくモダンな印象にまとめています。以前の壁向きキッチンを対面に変えたことで、家族の様子を見守りながら料理ができる広々としたLDKになりました。



■おもちゃも隠せる、家族みんなでくつろげる畳の小上がり


リビングの一角には、家族でゴロンと寝転べる畳の小上がりを設置しました。格子のデザインがお子様のおもちゃを目隠ししてくれるので、空間がいつもスッキリ片付きます。段差の下に作った引き出し収納や、使いたい時だけ出せる「踏み台」など、暮らしに便利な工夫が詰まっています。



■大開口を遮らない、すっきり整う回遊動線


マンションの魅力である大きな窓をふさがないように、テレビ台を壁の中に埋め込んで配置しました。さらに、テレビ壁の裏側には室内干しスペースと収納をまとめて配置。お部屋をぐるっと回れる動線にしたことで、リビングの開放感はそのままに、洗濯や片付けがスムーズに終わる住まいです。



開催概要


開催日：2026年5月24日(日)


時間：10時～17時


開催場所：愛知県春日井市


※オーナー様のプライバシー配慮のため、詳しい住所はご予約いただいた方だけにお伝えしております。


参加費：無料


申込締切：2026年5月23日(土)まで　※事前予約制



見学会の詳細やご予約は、特設イベントページよりご確認ください。



特設イベントページを見る :
https://kulabo.co.jp/events/123


来場者限定！特典プレゼントあり！


当イベントに来場した後、当社でリノベーションをご成約いただいた方に、成約金額に応じて家具をプレゼント！
★500万～999万のご成約
　→家具10万円分プレゼント！
★1,000万円以上のご成約
　→家具20万円分プレゼント！



特典規約あり。詳しくは、特設イベントページよりご確認ください。



特設イベントページを見る :
https://kulabo.co.jp/events/123


KULABOとは




リノベーションスタジオKULABOは愛知県・岐阜県・東京都（一部エリア除く）において、中古戸建、中古マンションのリノベーション・大規模リフォームの提案をしています。


リノベーションを前提とした中古物件のご紹介から、プラン・デザインの提案、施工、アフターメンテナンスまで一貫してサポートします。お客様のニーズやご予算、ライフスタイルに合わせて部分リフォームからフルリノベーション、耐震工事や断熱工事まで幅広くご対応。デザイン性と価格のバランスを取り、可能な限りお客様のご要望を叶えつつ、適正価格でプランを提案します。



会社概要


■会社名


株式会社sumarch


コーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/



■代表者


代表取締役　鳥居 儀彰



■ブランド名


リノベーションスタジオKULABO


KULABO HP：https://kulabo.co.jp/



■所在地


本社 〒450-6421 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング21F


TEL：052-526-1395　FAX：052-526-1396


店舗


中村スタジオ/千種スタジオ/昭和スタジオ/緑スタジオ/一宮スタジオ/春日井スタジオ/岡崎スタジオ/長久手スタジオ/豊田スタジオ/恵比寿スタジオ



■設立


2009年11月



■事業内容


不動産再生事業(リフォーム・リノベーション)



■従業員数


300名(2026年4月時点)


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■一般の方からのお問合せ先


リノベーションスタジオお客様総合窓口


0120-85-7755


10:00～18:00　年中無休(年末年始除く)