セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『「複雑にしない」海外赴任者の評価・報酬制度設計 ～等級・評価・報酬の3点だけで、まず動かせる仕組みをつくる～』セミナーを2026年6月5日（金）11:00～11:30に開催することをお知らせいたします。

概要

「赴任加算が場当たり的で、国ごとの差を説明できない」「国内等級のまま適用しており、海外職務の責任の重さが反映できていない」「帰任時の昇格・昇給ルールが不透明で、海外赴任がキャリア上のリスクと感じられている」――海外展開を進める中堅・中小企業の人事担当者から、こうしたお声を多くいただきます。

一方で、海外赴任者が数名しかいない場合、上場グローバル企業のような大がかりなグローバル人事制度をゼロから作り込むのは、中堅企業にとって現実的ではありません。大切なのは、まず「等級・評価・報酬」の3点をシンプルに整え、社員にも経営にも“説明できる”状態をつくることです。

本セミナーでは、海外拠点を持つ・あるいはこれから持とうとする中堅・中小企業の経営者、人事責任者の方を対象に、国内制度を活かしながら、海外赴任・出向者向けの人事制度を「複雑にしすぎず」整えていく実務的な設計のポイントをご紹介します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606051/

プログラム



１．海外赴任・出向者向けの人事制度設計 ～等級・評価・報酬の3点でシンプルに整える～

・等級：国内等級をベースに、海外職務の責任範囲を「翻訳」する等級定義のつくり方

・評価：本社・現地の双方が無理なく運用できる、シンプルな評価シートの設計ポイント

・報酬：赴任加算・地域手当の根拠を「説明できる」ロジックと、帰任時のルール整備



２．弊社の海外赴任・出向者向け評価・報酬制度設計サービスのご紹介

・国内制度との整合を保ちながら、3か月で実務的に導入できる制度設計プログラム

・「複雑にしすぎない」中堅企業向けの設計アプローチ



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年6月5日（金）11:00～11:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606051/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

塚越 真悠子

大阪大学大学院工学研究科修了後、大手印刷会社でのキャリアを経てセレクションアンドバリエーション参画。「人事制度設計を通じて個人と組織の成長を後押ししたい」との熱い思いを胸に、技術商社、外食企業、専門書出版社など幅広いクライアントの人事制度設計・分析業務に日々奮闘している。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/