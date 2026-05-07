【RareTECH】体験入学アプリを無料でリリース！“本気の自己投資”を応援する限定キャンペーンも実施中

株式会社var

株式会社var（本社：東京都品川区、代表取締役：古里栄識）は、運営するエンジニアスクール「RareTECH（レアテック）」において、RareTECHの学習内容や授業を体験できる「体験入学アプリ」を無料でリリースいたしました。これにより、これまで期間限定で公開していたコンテンツを常設化することで、いつでも利用できるようになります。

また、これにあわせて2026年5月7日(木)から5月31日(日)までの期間限定で、受講料が10万円オフとなる「RareTECH 体験入学アプリ 常設化記念キャンペーン」を実施いたします。

■ RareTECHの学習を、無料でいつでも体験可能に

RareTECHはこれまで、2年間という長期カリキュラムを通じて“希少型エンジニア”の育成を行ってきました。

一方で、受講期間の長さや学習内容の専門性から、「入ってみないとわからない」「自分に合うかわからない」といった不安を感じる方が多いことも事実です。

そこで今回、RareTECHの学習内容や授業の雰囲気を事前に体験できる「体験入学アプリ」を無料でリリースし、常設化を決定いたしました。

これまで期間限定で公開していた体験コンテンツを、今後はいつでも利用可能とし、RareTECHの授業や学習環境を気軽に体験いただけるようになります。

体験入学を通じて、実際の授業や学習環境を体感いただくことで、スクール選びにおける不安を解消し、納得した上で“本気の自己投資”を始められる環境を整えてまいります。

■ キャンペーン実施の背景

GW明け、“未来を変える選択”を

最高のゴールデンウィークが終わった。しっかり体を休めて、念願の旅行にも行った。

そんな充実した時間を過ごしたからこそ、「普段の土日も、こんな風に過ごせたらいいのに」と感じた方も多いのではないでしょうか。

休日を思いきり楽しみながら、収入にも余裕があり、仕事にもやりがいがある。

そんな理想の働き方・生き方を実現するために、今、未来を変える選択をしてみませんか。

その選択肢のひとつが、「自己投資」。

世の中にはさまざまな自己投資の選択肢があります。

株式投資や副業なども重要ですが、最も大きなリターンを生む投資のひとつが「自己投資」なのです。

中でも、これから先20年・30年と働き続けることができ、さらには働き方そのものを選べるスキルを身につけることは、他の投資にはない価値をもたらします。

そうした観点において、未経験からでも挑戦でき、長期的にキャリアを築ける職種のひとつが「エンジニア」と私たちは考えます。

一方で、エンジニアという仕事自体も、生成AIの進化により大きな変化の中にあります。

単純な実装やコーディング作業はAIに代替されつつあり、「指示通りに作るだけ」のエンジニアの価値は下がり始めています。

だからこそ今求められているのは、ITの構造を理解し、応用できる力です。

RareTECHは、そうした時代において“長く活躍できるスキル”を身につけるための学びの場として、本気で自己投資に向き合う方を後押しします。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名：RareTECH 体験入学アプリ 常設化記念キャンペーン

期間：2026年5月7日(木)～2026年5月31日(日)

対象者：

2026年5月中にRareTECHへ入会し、2026年6月1日から学習開始される方

対象コース：

・2年コース（完全希少型コース）

※1年コースは対象外

※学割との併用不可

特典内容：

期間中に入会された方は、受講料が10万円オフとなります。

【古里講師のリアルタイム講義も再び開催】

体験入学アプリが期間限定で公開された際に実施され、多くの参加者から好評を得た人気講師・古里によるリアルタイム講義を、今回のキャンペーンにあわせて再び開催いたします。

日々、SNSにはAIに関する情報があふれ、非IT人材でも活用するのが当たり前になりつつある現在。

AIは、エンジニアにとって“脅威”にも“武器”にもなり得る存在です。

こうした大きな変化の中で、「未経験からどのようにエンジニアのキャリアを築くべきか」という問いに対し、これまで2,000人以上のエンジニア育成に携わってきたIT学習のプロ・古里が登壇します。

また、講義にご参加いただいた方の中から限定数名には、古里による直接カウンセリングを受けられる特別な機会もご用意しています。

リアルタイム講義概要

日時：2026年5月13日（水）21:00～

実施方法：Zoom

登壇：古里講師

テーマ：AI時代に、未経験からエンジニアのキャリアを積む方法

所要時間：約1時間

参加特典：参加者の中から限定数名に、古里講師による直接カウンセリング

■ 参加方法

詳細は、LINE公式アカウントよりご確認ください。

無料カウンセリングおよび体験入学アプリの利用についてもLINEより受け付けております。

LINE登録後、詳細をチェック :https://liff.line.me/1654804352-255Aj5xZ/landing?follow=%40770hqaux&lp=PRe0ez&liff_id=1654804352-255Aj5xZ&utm_source=47ed1e43-7ae4-44ad-b0b9-600df189b71b&utm_medium=var_camp_prtimes&utm_campaign=var_ad_prtimes_20260507

■ RareTECHについて

RareTECHは、2年間の日本一長いカリキュラムを採用しています。

なぜなら、たった数ヶ月でプロになれるほど、この世界は甘くないからです。

これまで2,000人以上のエンジニアを指導してきた中で、当社が感じたことです。

数ヶ月ほどの学習では、満足のいく転職を叶える能力は身につけられない。長期的に生き残れない。

短期学習では「指示書通りにコードを書ける」までが限界で、活躍の幅がどうしても狭まってしまうのです。まさに、量産型エンジニアの誕生です。

トップ企業への転職や、やりがいある開発案件を任される。

そんな実力あるエンジニアを目指したい方のための学び場が、RareTECHなのです。

■ 会社概要

企業名：株式会社var

代表取締役：古里 栄識

設立年月：2020年11月13日

資本金：10,000,000円

所在地：東京都品川区荏原3丁目1-35-301

会社HP：https://var.co.jp

RareTECH公式HP：https://raretech.site?from=pr

■ 取材・インタビューのご依頼

本件に関する取材・特集・インタビューも随時受け付けております。

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