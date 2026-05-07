開発途上国の子どもたちに給食をプレゼント ／大丸・松坂屋 2026年 初夏のTABLE FOR TWO フェア

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店は、開発途上国の子どもたちに給食をプレゼントする「2026年 初夏のTABLE FOR TWOフェア」を5月7日(木)から6月16日(⽕)まで開催します。

(C)TABLE FOR TWO

当社は、「Think SMILE」（すべてのステークホルダーの笑顔が輝く社会の構築）を目指し活動しています。TABLE FOR TWO（TFT）は世界が抱える「肥満」と「飢餓」の同時解決を目指し、健康的な食事を推奨しながら開発途上国の学校給食を支援する日本発の社会事業です。本フェアの開催を通じて、健康を意識し、同時に「世界の誰かを思いやり、幸せを分けあう」ことを目指した寄付活動を推進します。

◆2026年初夏のTABLE FOR TWO フェアの取り組み

１.チャリティーメニュー販売

下記店舗では、TABLE FOR TWOの理念に沿って考案された、チャリティーメニューを提供しています。本メニューをご注文いただくと、代金の内、開発途上国の子どもの給食1食分の金額にあたる20円が寄付となり、TABLE FOR TWOを通じて学校給食1食を届けることができます。

＜TABLE FOR TWOチャリティーメニュー提供レストラン＞

大丸神戸店：讃兵衛・鶴群（たづむら）

札幌店：讃兵衛・たづむら

松坂屋名古屋店：カトレヤダイニング

上野店：洋食 銀サロン・パンダ茶房 by 銀座清月堂・お好みダイニング カトレヤ

静岡店：カトレヤダイニング

高槻店：ダイニングカフェ カトレヤ

２.募金箱設置

＜店頭募金箱設置店舗＞

大丸 ：心斎橋店、梅田店、京都店、神戸店、東京店、札幌店、下関店／福岡天神店

松坂屋 ：名古屋店、静岡店

◆TFTゴールドパートナー認定

特定非営利活動法人「TABLE FOR TWO International」より、当社の2025年度の支援に対して、2024年度に引き続き「ゴールドパートナー」として認定。感謝状を受領しました。

■当社のサステナビリティ活動「3つのThink」‐「Think GREEN」「Think LOCAL」「Think SMILE」‐について

当社含むJ．フロント リテイリンググループは、サステナビリティ方針として「持続可能な社会とくらしのあたらしい幸せの実現に向けて 人びとと共に、地域と共に、環境と共に」を掲げています。この方針に基づき、大丸松坂屋百貨店では、ステークホルダーと共によりよい未来を「考える」を想いに込め、「Think GREEN」（地球環境再生と事業活動の両立）、「Think LOCAL」（店舗を構える地域の魅力発信）、「Think SMILE」（当社に関わるすべてのステークホルダーの人権尊重と笑顔輝く社会の構築）を軸としたサステナビリティ活動に取り組みます。