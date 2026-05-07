HondaJetプライベートジェット遊覧体験ツアーを販売開始

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、本田技研工業株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長：三部敏宏、以下本田技研工業）協力のもと、「HondaJetプライベートジェット遊覧体験『大人の社会科見学(R)※』in大分」ツアーを販売いたします。

（※「大人の社会科見学ツアー(R)」はクラブツーリズムの登録商標です。）

HondaJetは、ゆとりのある座席空間、自在調節が可能なエグゼクティブシート、プライバシーが確保された化粧室、洗練されたインテリアデザインなど、あらゆる部分に快適さを追求するきめ細やかな工夫と思いを込めて開発された小型ビジネスジェット機です。

当ツアーは、本田技研工業の協力により、プライベートジェットでの遊覧飛行に加え、実際にパイロット訓練で使用されるフライトトレーニングデバイスを用いたパイロット体験、HondaJetの格納庫見学など、通常は体験することのできないプログラムをご用意しております。

＜ツアーのポイント＞

・パイロットやスタッフとの顔合わせブリーフィングを行います。現役パイロットが語るHondaJet秘話をお楽しみください。

・HondaJetで、海・山の両方の景色をお楽しみいただける阿蘇・佐田岬フライトへご案内いたします。

・飛行中にコックピットの様子をご覧いただくことも可能です。（※）コックピットの様子を間近に感じられることもプライベートジェットならではの醍醐味です。

※シートベルトサインが消灯中に限ります。当日の運航状況によってはご覧いただけない場合もございます。

・HondaJetを間近でご見学いただき、特別な体験の思い出として機体との記念撮影をお楽しみいただけます。

・普段は入ることができないHondaJetの格納庫で、セスナ、DA42など他機種をご見学いただきます。

・パイロットの指導を受けながら、実際に訓練で使用されているフライトトレーニングデバイス（飛行訓練装置）をご体験いただきます。

ツアーの概要

＜８名限定＞

HondaJetプライベートジェット遊覧体験『大人の社会科見学(R)』in大分

温泉露天風呂付客室で寛ぐ別府鉄輪温泉「山荘 神和苑」２日間

＜コース番号＞29876-988

＜設定日＞2026年10月３日（土）

＜旅行代金＞850,000円～900,000円

＜詳細＞https://tinyurl.com/4wwe4jyf