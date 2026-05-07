理学療法士が独立開業。鹿児島市に「かごしま整体 心晴。」誕生。ー国家資格の専門家が一人ひとりの体に向き合う整体院

かごしま整体 心晴。かごしま整体 心晴。の院内・施術風景。理学療法士の国家資格を持つ院長が、一人ひとりの状態に合わせた施術を提供している。

■ 開業の背景と想い

理学療法士として病院に7年間勤務するなかで、私が感じ続けたのは「退院後・リハビリ終了後の受け皿がない」という現実でした。

病院のリハビリは保険制度の制約上、一定期間で終了となります。しかし、体のケアが必要な状態は続いている--そのギャップを埋めたいという思いが、独立開業の原点です。

また、慢性的な腰痛・肩こり・姿勢の悩みを抱えながらも「病院に行くほどではない」と感じ、どこにも相談できずにいる方が多いことも、開業を後押しした理由のひとつです。

「痛みが出てから対処する」ではなく、「痛みが出る前に整える」--予防とセルフケアの視点を地域に広めたいという思いから、かごしま整体 心晴。を開業しました。

■ 都市部で広がる「自費リハビリ」の波、鹿児島市は？

東京・大阪などの都市部では近年、「自費リハビリ」施設が増加しています。病院でのリハビリ終了後や、加齢による関節・筋力の衰えに悩む方が日常的にケアできる場所へのニーズが高まっているためです。

一方、鹿児島市ではこうした「リハビリ後・予防ケア」に特化した施設はまだ少ないのが現状です。当院はその空白を埋める存在として、天文館エリアに開業しました。

■ かごしま整体 心晴。が選ばれる理由

当院の院長は、国家資格「理学療法士」取得者です。整体・マッサージ業界では国家資格の取得が必須ではありませんが、当院では医療機関での臨床経験を基盤とした、根拠のある施術を提供しています。

主な対応：

・腰痛・肩こり・首こりなど慢性的な体の不調

・姿勢改善・ストレートネック

・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症

・五十肩・膝痛・股関節痛

・頭痛・自律神経の乱れ

「なぜ不調が出ているのか」を丁寧にヒアリング・評価したうえで、

一人ひとりの状態に合わせた施術を提供しています。

施術風景１.施術風景２.カウンセリング風景痛みの原因を説明

■ 院長プロフィール

院長写真

氏名：立切 大智（たちきり だいち）

資格：理学療法士（国家資格）、日本DRT協会認定院・オーソライザー、健康経営アドバイザー（認定番号24002818）

経歴：学校法人原田学園 鹿児島医療技術専門学校卒業

病院勤務約7年（整形外科・脳神経疾患リハビリ担当）

整体院にて院長として３年勤務

2026年2月 かごしま整体 心晴。開業

■ 施設概要

院名 ：かごしま整体 心晴。(こはる。)

所在地：鹿児島市西千石町13-6-101

アクセス：市電「高見馬場」電停より徒歩5分

営業時間：9:00～20:00（完全予約制）

定休日：不定休

公式サイト：https://kagoshima-koharu.com

かごしま整体 心晴。のMAP

■ 取材・お問い合わせ

かごしま整体 心晴。

担当：立切 大智

TEL：070-4066-9879

MAIL：kagoshima.seitai.koharu@gmail.com

URL：https://kagoshima-koharu.com

詳細を見る :https://kagoshima-koharu.comかごしま整体 心晴。

かごしま整体 心晴。

国家資格「理学療法士」を持つ院長が運営する、慢性痛・姿勢改善専門の整体院。

病院での7年間のリハビリ臨床経験をもとに、解剖学・運動学等に基づいた施術を提供。

鹿児島市西千石町（高見馬場電停より徒歩5分）にて完全予約制で営業中。



所在地：鹿児島県鹿児島市西千石町13-６-101

代表者：立切 大智（理学療法士）

URL：https://kagoshima-koharu.com