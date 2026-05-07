【イベントレポート】オミカレ×BP「グランドオリエンタルみなとみらい」で初の婚活イベントを開催ー「いつかの結婚式」をイメージできるウェディング会場での特別な出会い

株式会社オミカレ

会員数100万人超の婚活情報サイトを運営する株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁）は、ブライダル関連事業を展開する株式会社BP（ビーピー）（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：今野 竜太）と提携を開始。2026年4月25日（土）、みなとみらいのウェディング会場「グランドオリエンタルみなとみらい」にて婚活イベントを開催いたしました。当日は29名が参加し、横浜の夜景と結婚式場ならではの非日常な空間の中で、たくさんの笑顔と出会いが生まれた夜になりました。

■ イベント概要

開催日時：2026年4月25日（土）18:00～20:00

会 場：グランドオリエンタルみなとみらい（神奈川県横浜市中区新港2丁目3-2）

対象年齢：20～35歳の男女

参加人数：29名（女性17名、男性12名）

▼本会の詳細が知りたい方はこちら【イベント潜入レポート】

https://party-calendar.net/blog/20260517.html

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当日の様子 結婚式場ならではの空間演出で参加者の気持ちをそっと後押し

「VOYAGE（航海）」をコンセプトにデザインされた6階ハーバールームは、落ち着いたダークブラウンの内装が印象的な空間。テーブルコーディネートも料理も、結婚式場としての高いクオリティがそのまま持ち込まれていました。

「VOYAGE」をコンセプトとした会場入り口の内装

18時30分、開始の合図とともに、会場のカーテンが引き開けられ、みなとみらいの海と夕焼けが目の前に広がった瞬間、会場のあちこちから「わあ！」という歓声が。緊張気味だった参加者の顔がほころび、自然と笑顔と会話が生まれていきました。スタート直後から会場が一体となれたのは、このロケーション、そして式場が得意とする空間演出の力でもありました。

自己紹介タイムやフリートークが進むうちに、各テーブルで会話がもりあがる様子や、スタッフが促さずとも自然に同じ卓の皆さんで連絡先を交換しあう姿も見られました。

ルーフトップに広がる夜景 ─ ふたりで眺めるみなとみらい

連絡先交換の様子本格的なフードが並ぶペアでチケットを持っていくと交換できるカクテル

フリータイムには、360度景色が見渡せるルーフトップテラスが開放されました。みなとみらいのロマンチックな夜景を、グループで楽しむ姿、ペアで並んで景色を眺める姿がみられました。ペアでチケットを合わせると特製カクテルと交換できる演出も用意され、自然なコミュニケーションのきっかけとなりました。

挙式会場での記念撮影 ─ 「いつか」が少しリアルになった瞬間

気の合った参加者同士で記念撮影する様子も

イベントの最後は、普段は本番の結婚式にのみ使われる挙式会場への特別案内。荘厳な空間に足を踏み入れた参加者からは、ルーフトップに続いてまた歓声が上がりました。参加者で記念写真を撮る姿もあり、楽しい思い出とともに出会いの場が「いつかこんな場所で式を挙げてみたい」という将来の結婚をよりリアルに意識できる場にもなった、そんな締めくくりとなりました。

参加者の声

イベント後、参加者から以下のような感想が寄せられました。

「空間も非常に綺麗で、飲食もついており、価格に見合うイベントだった。」

「初めて婚活パーティに来たが、立回りやすく、また来たいと思った。」

「『婚活パーティー』に対して持っていたイメージが180度変わった。他のイベントにも今後参加していきたい。」

「会話時間が短く、自己紹介で終わってしまうことが多かった。『もっと話したい』と思う相手とじっくり話せる時間があるとよかった。」

今後の展望

今回のイベントでは、ウェディング会場ならではの空間演出が婚活参加者のポジティブな体験につながることが実感できました。一方で、参加者からは「会話時間がもっとほしい」という声もあり、次回のプログラム設計に活かしてまいります。

オミカレでは今後も本イベントでの知見をもとに、今後も様々な業界の事業者の皆様との協業を通じ、婚活をより身近で前向きな選択肢として広げていくことを目指してまいります。

▼より詳しく本パーティ内容が書かれた【イベント潜入レポート】はこちら

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【株式会社BP（ビーピー）】

1971年創業。50年以上にわたりブライダル事業を展開し、全国14会場で年間約4,000組のウエディングをプロデュース。企業理念「LIFE TIME HAPPINESS」のもと、挙式後もお客様の人生に寄り添うサポートを提供している。



▼グランドオリエンタルみなとみらいHP

https://www.bridal-produce.co.jp/bridal/yokohama/grandoriental/

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）