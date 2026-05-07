オトメイト新作「Sullyland Nursery Rhyme」発売日・特典情報公開！本日よりご予約開始！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「Sullyland Nursery Rhyme」の発売日と各特典情報を公開しました。

発売日は、2026年10月1日に決定！

予約受付も本日より開始しており、パッケージ版 初回封入特典/ダウンロード版 予約特典や特装版特典、店舗特典など各種特典情報もあわせて公開しました。

描き下ろしイラストを配した特典のほかにも、録り下ろしドラマCDやビジュアルブックなど、魅力たっぷりな特典ラインナップとなっております。

ぜひ、公式サイトにて詳細をご覧ください。

▼「Sullyland Nursery Rhyme」公式サイト

https://www.otomate.jp/sullyland/

■メーカー特典

●パッケージ版 初回封入特典/ダウンロード版 予約特典

・デジタルボイスドラマ『マレニス高校自然体験合宿』

ゲーム本編ではあまり見ることができない【普通の学生らしい】彼らのお話をボイスでお楽しみいただけるダウンロードコンテンツです。

特典はNintendo Switchでご視聴いただけます。

▼登場キャラクター

陸 リョクハ ：坂 泰斗

小鳥遊 キセキ：山下 誠一郎

安曇 ネオ ：斉藤 壮馬

帯刀 シーマ ：石川 界人

氷鉋 テラ ：田丸 篤志

※特典の詳細およびダウンロード期限は公式サイトでご確認ください。

●特装版特典

・ビジュアルブック

『Sullyland Nursery Rhyme』を彩る、

イラストレーターmiko氏描き下ろしのキービジュアルやパッケージイラストのほか、

ここでしか見ることができないキャラクターの初期案やゲーム本編内ミニゲームの【夜の授業】の攻略情報等を収録したボリューム満点のビジュアルブックです。

・サウンドトラックCD

・ドラマCD『お宝を探せ！マレニスチャリティバザー開催！』

▼登場キャラクター

陸 リョクハ ：坂 泰斗

小鳥遊 キセキ：山下 誠一郎

安曇 ネオ ：斉藤 壮馬

帯刀 シーマ ：石川 界人

氷鉋 テラ ：田丸 篤志

※ゲーム本編の核心に触れる内容が含まれていますので、プレイ後の視聴を推奨いたします。

また、亜咲花さんが歌う主題歌「LUNATIC MEMORIES」を聴きながら、本作の登場キャラクターや世界観などを堪能できるオープニングムービーも公開されております。

こちらもぜひご覧ください！

▼Nintendo Switch「Sullyland Nursery Rhyme」オープニングムービー

https://youtu.be/VT6W-jlisOI

■絶賛予約受付中！

各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。

https://www.otomate.jp/sullyland/product/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。

■Nintendo Switch「Sullyland Nursery Rhyme」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 キャスト発表ムービー

https://youtu.be/hwhpJovMGH4

その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。

引き続き、「Sullyland Nursery Rhyme」を何卒よろしくお願いいたします。

■「Sullyland Nursery Rhyme」とは

――私たちは、壊れていく。

本作は、『宗教都市マレニス』を舞台に繰り広げられる

サスペンス要素満載なダークファンタジー作品です。

数多くの女性向けタイトルを執筆している夏野 景氏がシナリオ、

「猛獣使いと王子様」や「Code:Realize」シリーズなどを描いた

miko氏がイラストを担当します。

常に死と隣り合わせの状況で、

攻略対象キャラクターたちが抱えるトラウマと秘密を暴きながら、

恋に狂い、愛を歪ませた彼らと『刺激的な恋愛』をお楽しみいただけます。

■攻略対象キャラクター

陸 リョクハ（クガ リョクハ）

CV：坂 泰斗

小鳥遊 キセキ（タカナシ キセキ）

CV：山下 誠一郎

安曇 ネオ（アズミ ネオ）

CV：斉藤 壮馬

帯刀 シーマ（タテワキ シーマ）

CV：石川 界人

氷鉋 テラ（ヒガナ テラ）

CV：田丸 篤志

■「Sullyland Nursery Rhyme」ストーリー

「やっと目が覚めた！ ねぇ、自分が誰だかわかる？」

目が覚めると、普段と同じようで違う教室。

そこは現実世界『宗教都市マレニス』と『死者の世界サリーランド』が

混ざり合った奇妙な世界であった。

目の前には、喋るぬいぐるみのような生き物『シロ』。

「最近、街の人たちの信仰心が薄れてきてるんじゃないかって神様が怒って、

『双界の天秤』を傾けてしまったんだ。

このまま天秤が傾いたままだと、街の融合が進んで

マレニスの人々はみんな死んでしまうよ」

「そこでキミたちには、ボクが用意したゲームに挑戦してほしいんだ！

ゲームを通して、神様はマレニスの街の人々が、本当に守る価値が

あるのかどうかを、判断したいんだって！

つまりゲームをクリアして世界を救っちゃおうってこと！

活躍した人にはご褒美で、ボクが抜き取った記憶を返してあげるからね」

「あ、そうそう。神様はマレニス祭を楽しみにしているから、

祭りの準備もしっかりお願いね」

彼らは街の融合を止めるため、

昼は『マレニス祭』の準備に追われ、

夜は、命がけのゲーム『夜の授業』に参加させられる――

奪われた記憶のピース。

突き付けられたトラウマ。

そして迎えるマレニス祭。

……だが、それはまだ崩壊の序章に過ぎなかった。

【商品概要】

タイトル ：Sullyland Nursery Rhyme

（サリーランドナーサリーライム）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：審査予定

プレイ人数：1人

発売日 ：2026年10月1日発売予定

価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）

[特装版]10,780円（税込）

ディレクター ：黒輪 脩

アシスタントディレクター：一 ジョー

イラストレーター ：miko

シナリオ ：夏野 景

主題歌情報

主題歌「LUNATIC MEMORIES」

歌：亜咲花

作詞：亜咲花

作曲・編曲：菊地 雅葵

ED「遊覧船」

歌：cadode

作詞：koshi

作曲・編曲：eba

公式サイト ：https://www.otomate.jp/sullyland/

公式SNS ：https://x.com/SN_otomate

SNSハッシュタグ：#サリライ #オトメイト ＃乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です