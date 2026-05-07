NY発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス 六本木・紀尾井町」より上質なUSDAプライムビーフとともに、大切な方へ感謝を贈る「父の日限定コース」が登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ）は、日頃の感謝を伝える父の日にふさわしい、力強さと上質さを兼ね備えた「父の日限定コース」を、六本木店では6月1日（月）から6月21日（日）まで、紀尾井町店では6月1日（月）から6月30日（火）まで、期間限定で提供いたします。

また、同時期、オリジナル名入れタンブラーが当たるUSMEF「アメリカンビーフ 父の日キャンペーン」も開催されます。

https://benjaminsteakhouse.jp/(https://benjaminsteakhouse.jp/)

六本木店では、「父の日フィレミニョンステーキコース」と「父の日NYサーロインステーキコース」の2種のコースをご用意しました。それぞれのメインには、USDA認定プライムビーフを使用したフィレミニョン、または、28日間以上熟成のNYサーロインステーキなど、NYクラシックを体現する王道ステーキコースをお楽しみいただけます。

「父の日フィレミニョンコース」では、前菜に、冬の寒さで生まれた樹液由来のミネラルを感じるメープルと、ベーコンの香ばしさが重なり合う、大地のようなどっしりとしたニュアンスのメープルベーコンや、メスクランサラダなどの「父の日オリジナルの前菜盛り合わせ」をご用意しました。

「父の日NYサーロインステーキコース」では、NYの伝統的前菜「オイスターカジノ」をご用意。ベーコンの旨味と香ばしさがオイスターの風味を引き立て、王道のステーキ体験へとつなげます。

六本木店の重厚な空間とともに味わうクラシックかつ力強いコース構成が、父の日の特別なひとときを演出します。

紀尾井町店では、「Father’s Day Special COURSE」として、オイスターやシュリンプ、クラブミートなどを盛り込んだ華やかなシーフードプラッターから始まり、お好みに合わせてお選びいただける3種のサラダ、メインにはしっとりとした柔らかさと上品な旨味のUSDAプライムのフィレミニョンステーキをお楽しみいただけます。さらに、乾杯の1ドリンク付きで、食事の始まりから特別なひとときを落ち着いた紀尾井町のロケーションとともにゆったりとお過ごしいただけます。

また、米国食肉輸出連合会（USMEF）主催の「アメリカンビーフフェア 父の日キャンペーン」に参加しており、 6月1日（月）から6月23日（火）までの期間中、六本木店、紀尾井町店の父の日限定コースをご注文のお客様は、レシートを撮影してキャンペーン特設サイトからご応募いただくと、抽選で100名様にオリジナル名入れタンブラーが当たります。

ニューヨークのクラシック・ステーキハウスの伝統と空間が織りなす特別なひとときを、父の日の記念に大切な方とどうぞお過ごしください。

■父の日コース 概要

＜六本木店＞

店舗：ベンジャミン ステーキハウス 六本木店

所在地：東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

提供期間：2026年6月1日（月）～6月21日（日） ランチ／ディナー

予約受付期間：2026年5月7日（木）～6月21日（日）

価格（税サ込）：

・父の日フィレミニョンコース 15,000円

・父の日NYサーロインステーキコース 20,000円

＜コース内容＞

六本木店イメージ

- Appetizer：父の日オリジナル前菜盛り合わせ

(メープルベーコン／朝摘みベビーリーフのサラダ／シュリンプカクテル)

※シュリンプカクテルはフィレミニョンコースのみ

- Soup：本日のスープ

- Hot Appetizer:オイスターカジノ ※NYサーロインコースのみ

- Entree：フィレミニョンステーキ 又はNYサーロインステーキ

- Sides：マッシュポテト & クリームレスクリームドスピナッチ

- Dessert：本日のデザート

- Coffee or Tea

- Bread：小麦麦芽パン＆クルミ麦芽パン（ホイップバター添え）

Appetizer 父の日オリジナル前菜盛り合わせ

ニューヨーク本店が受け継ぐクラシック・ステーキハウスの流儀をもとに、六本木店ならではの洗練を加えた前菜盛り合わせです。メスクランサラダとメープルベーコンは、素材の持ち味を引き出すシンプルかつエレガントな仕立てで、コースの始まりにふさわしい軽やかな味わいを演出します。

さらにフィレミニョンコース限定で、NYステーキハウスを象徴する“シュリンプカクテル”を添えて提供プリッとした海老の食感と爽やかな酸味が楽しめる、母の日だけの華やかな前菜盛り合わせです。NYの王道スタイルと六本木のエレガンスが調和した、特別感あふれる一皿に仕上げました。

Hot Appetizer オイスターカジノ ※NYサーロインステーキコース限定

NYのクラシックアペタイザーとして長く愛されてきた“オイスターカジノ”。六本木店では、伝統のレシピを尊重しながら、素材の旨味を引き立てる上質な仕立てでご提供します。新鮮なオイスターに、ベーコンの香ばしい旨味とガーリックグラニューの芳醇な香りを重ねた軽やかなパン粉とオリーブオイルをまとわせてオーブンで丁寧に焼き上げています。パン粉の香ばしさ、ベーコンのコク、オリーブオイルのまろやかさがオイスターの塩味と甘みを引き立て、サーロインの力強い旨味へと自然につながる“前菜としての完成度” を生み出します。

フィレミニョンステーキ

ベンジャミンステーキハウスの代名詞ともいえるUSDAプライムビーフを、最もエレガントに味わえる部位がフィレミニョンです。ウェットエイジングによってしっとりとした柔らかさを引き出し、きめ細やかな肉質が生む上品な甘みと、舌の上でほどけるような滑らかな口溶けが魅力。脂の主張を抑えた繊細な味わいは、特別な日の食卓にふさわしい気品を備えています。

父の日コースでは150gのベストバランスでご用意し、前菜のシュリンプカクテルとも美しく調和する、軽やかで贅沢な一皿です。

NYサーロインステーキ

NYステーキハウスの王道を体現するUSDAプライム・サーロイン。赤身の旨味をしっかりと感じられる、力強くクラシックな味わいが魅力です。ひと口ごとに広がる香ばしさと深いコクは、NYのステーキ文化を象徴する存在。母の日コースでは、オイスターカジノ と組み合わせることで、より重厚で伝統的なステーキハウススタイルを堪能できる構成に仕上げています。

＜紀尾井町店＞

店舗：ベンジャミン ステーキハウス 紀尾井町店

所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町4F

提供期間：2026年6月1日（月）～6月30日（火） ランチ／ディナー

予約受付期間：2026年5月7日（木）～6月30日（火）

価格（税サ込）：

・Father’s Day Special COURSE 18,000円（乾杯ドリンク付）

＜コース内容＞

紀尾井町店イメージ

-Appetizer:シーフードプラッター

-Salad:チョイスサラダ（メスクランサラダ、シーザーサラダ、チョップサラダ）

-Soup:本日のスープ

-Entree:フィレミニョンステーキ

-Sides：マッシュポテト & クリームレスクリームドスピナッチ

-Dessert：ガトーショコラ

-Coffee or Tea

-Bread：小麦麦芽パン＆クルミ麦芽パン（ホイップバター添え）

Appetizer シーフードプラッター

NYステーキハウスのクラシックスタイルを、紀尾井町らしい静謐な上質さで再構築したシーフードプラッター。 テールハーフ、オイスター、シュリンプ、クラブミートをバランスよく盛り合わせ、海の恵みが持つ瑞々しい旨味を最大限に引き出しました。 それぞれの素材が持つ甘み・塩味・食感が重なり合い、コースの始まりにふさわしい軽やかさと華やぎを演出します。 NYの王道スタイルに紀尾井町の軽やかな上質さを重ねた、特別感あふれる一皿です。

Entree フィレミニョンステーキ

ウェットエイジングによって引き出されたしっとりとした柔らかさと、きめ細やかな肉質が生む上品な甘みが際立つフィレミニョン。 ひと口ごとに舌の上でほどけるような滑らかさが広がり、脂の主張を抑えたエレガントな味わいが、父の日の特別な時間をより豊かに彩ります。 マッシュポテト＆クリームレスクリームドスピナッチを添えてご提供します。

■父の日を“牛肉を食べる日”に！『アメリカンビーフ 父の日キャンペーン』

米国食肉輸出連合会では「父の日は牛肉」という食習慣の確立を目指し「アメリカンビーフ 父の日キャンペーン」を展開いたします。

6月1日（月）から6月23日（火）までの期間中、参加店でのお買い物レシートを撮影してキャンペーン特設サイトからご応募いただくと、抽選で100名様にオリジナル名入れタンブラーが当たります。

ベンジャミン ステーキハウスでは、六本木店、紀尾井町店の父の日限定コースをご注文のお客様が対象です。

詳細はキャンペーンサイトをご高覧ください。

キャンペーンサイト：https://mrktsec.jp/usbeef_fathersday2026

※2026年6月1日（月）0:00 キャンペーンサイトオープン予定

■ベンジャミンステーキハウス 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。専用熟成庫で長期熟成されたUSDA認定のPRIME BEEFのみを使用したステーキを最高の状態でお客様へ提供しています。

六本木本店

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス： 東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先： 03-5413-4266

紀尾井町店

所在地： 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町4F

アクセス： 東京メトロ「赤坂見附駅」D出口から徒歩1分 ・東京メトロ「永田町駅」 9a出口直結

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 22:00, Drink 22:30)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:30)

お客様からのお問合せ先：03-3263-5544